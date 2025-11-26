En Chine, les réflexions se poursuivent sur la manière dont Taïwan pourrait être déconnecté de Starlink en cas de confrontation. La dernière idée en date repose sur des milliers de drones. Grâce à d'immenses efforts techniques, il serait apparemment possible de désactiver l'internet par satellite Starlink pour l'ensemble de l'île de Taïwan et d'interrompre ainsi sa connexion avec le monde extérieur. Selon un rapport, la Chine a simulé un blocus Starlink au-dessus de Taïwan à l'aide d'environ 2 000 drones équipés de brouilleurs afin de créer un « bouclier électromagnétique ».
Starlink est un fournisseur d'accès à Internet par satellite de la société SpaceX. Il s'appuie sur une constellation de satellites comportant des milliers de satellites de télécommunications placés sur une orbite terrestre basse. Starlink est le premier fournisseur d'Internet par satellite à choisir cette orbite plutôt que l'orbite géostationnaire, car elle permet de diminuer la latence (le temps de réponse) en la faisant passer de 600 ms à environ 20 ms. La constellation est en cours de déploiement depuis 2019 et repose sur environ 6 300 satellites opérationnels mi-septembre 2024. En juillet 2025, Starlink affirme avoir plus de six millions de clients.
Cependant, en Chine, les réflexions se poursuivent sur la manière dont Taïwan pourrait être déconnecté de Starlink en cas de confrontation. La dernière idée en date repose sur des milliers de drones. Grâce à d'immenses efforts techniques, il serait apparemment possible de désactiver l'internet par satellite Starlink pour l'ensemble de l'île de Taïwan et d'interrompre ainsi sa connexion avec le monde extérieur. C'est du moins ce qu'aurait découvert un groupe de recherche chinois, dont les résultats ont été rendus publics par le South China Morning Post de Hong Kong.
Selon ces résultats, près de 1 000 drones équipés de brouilleurs spéciaux particulièrement puissants pourraient perturber toutes les connexions à Starlink sur l'île s'ils étaient coordonnés dans le ciel au-dessus de l'île. L'utilisation d'une technologie moins puissante mais moins coûteuse nécessiterait environ 2 000 appareils. Dans l'ensemble, cette description semble irréaliste, mais selon l'équipe, les résultats ne sont que préliminaires.
Il n'est pas nouveau que des recherches soient menées en Chine sur la manière de perturber ou de désactiver Starlink en cas de conflit. Le contexte est l'expérience en Ukraine, où l'internet par satellite de la société spatiale américaine SpaceX d'Elon Musk s'est révélé particulièrement utile. Après l'expansion de la guerre d'agression russe au début de l'année 2022, l'Ukraine a pu maintenir non seulement les communications civiles dans la zone de guerre, mais aussi celles de l'armée. Cela en a fait l'une des technologies les plus importantes pour l'État en défense. Plus tard, Taïwan, menacé par la Chine, a annoncé qu'en cas d'attaque de la Chine, il passerait « immédiatement » à d'autres formes de communication, notamment l'internet par satellite comme Starlink.
Comme le résume le journal, les travaux de recherche ont été publiés dans la revue Systems Engineering and Electronics et ont fait l'objet d'une évaluation indépendante. Ils ne sont pas disponibles en ligne. Le groupe de recherche a analysé comment l'île de 36 000 km² pourrait être déconnectée de Starlink à l'aide d'une technologie de brouillage. Des drones capables d'interrompre les signaux devraient être positionnés à une altitude de 20 km et à une distance de 5 à 9 km. Compte tenu de la taille et du relief en partie montagneux de Taïwan, cela semble irréaliste dans son ensemble, mais cela pourrait suffire à couvrir les grandes villes en cas de conflit. Cependant, l'efficacité de cette approche dépendrait également des caractéristiques techniques de Starlink, que le groupe de recherche ne connaît pas.
L'approche présentée semble ambitieuse, mais moins menaçante qu'une alternative qui a également été envisagée. Il y a trois ans, il a été rendu public qu'un groupe de recherche au service de l'armée chinoise avait simulé une attaque potentielle contre des constellations de satellites comme Starlink à l'aide d'une bombe nucléaire. À l'époque, il avait été déclaré que l'explosion d'une bombe de 10 mégatonnes à une altitude de 80 km pourrait constituer une menace sérieuse pour les satellites sans mettre en danger l'ensemble de l'orbite terrestre. Les particules radioactives projetées dans l'espace pourraient provoquer des dysfonctionnements sur les satellites, voire les détruire directement. Auparavant, il avait été exigé que la Chine soit en mesure de détruire le satellite Internet Starlink si nécessaire.
La Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et aspire officiellement à la « réunification ». Le conflit dit de Taïwan s'est récemment intensifié avec les tensions entre la Chine et les États-Unis, qui agissent en tant que puissance protectrice de Taïwan. Il y a un an et demi, la société néerlandaise ASML, par exemple, a averti qu'elle pouvait également fermer à distance les systèmes de lithographie les plus modernes pour la production de semi-conducteurs. Cette déclaration était probablement destinée à servir d'avertissement à la République populaire. Celle-ci est également fondamentalement dépendante de l'industrie des puces électroniques de Taïwan, car c'est le seul endroit où les semi-conducteurs les plus modernes peuvent être produits.
Depuis 2023, les spéculations vont bon train aux États-Unis sur l'attitude que le pays pourrait adopter à l'égard de Taïwan si la Chine décidait un jour d'envahir l'île. Robert O'Brien, ancien conseiller à la sécurité nationale sous Donald Trump, a déclaré que les États-Unis et leurs alliés ne laisseront jamais ces usines tomber entre les mains de la Chine. Il a ajouté que les États-Unis détruiraient les usines de semiconducteurs de Taïwan pour éviter que la Chine ne s'en empare. Les déclarations de Robert O'Brien interviennent après que TSMC a averti que le monde entier serait perdant s'il devait y avoir un jour une confrontation armée entre la Chine et Taïwan.
Source : South China Morning Post
