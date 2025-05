La Chine lance les 12 premiers des 2 800 satellites de la première constellation spatiale dédiée au cloud computing basée sur l'IA, qui traitera directement les données dans l'espace



Depuis le lancement du projet Starlink d'Elon Musk, les pays du monde entier tentent de rattraper les États-Unis dans la conquête de l'orbite terrestre basse. En 2023, des rapports ont révélé que la Chine prépare le lancement de sa propre flotte de satellites . L’objectif : contrer le projet Starlink d'Elon Musk. La méga constellation proposée devrait être composée de 13 000 satellites équipés de technologies permettant de surveiller Starlink, entre autres.Fin décembre 2024, la Chine a lancé le premier ensemble de satellites pour la constellation à haut débit . Le 16 décembre, une fusée Long March 5B a décollé du centre de lancement spatial de Wenchang, sur l'île de Hainan, emportant avec elle 10 satellites à haut débit. Ce lancement montre que la Chine a commencé à construire sa deuxième gigantesque constellation satellite-internet en orbite terrestre basse. L'objectif de ce projet étant de concurrencer Starlink d'Elon Musk.Un nouveau rapport a révélé que la Chine a récemment lancé 12 autres satellites pour un projet d'informatique en orbite mené par la startup ADA Space et le Zhejiang Lab. Une fusée Longue Marche 2D a décollé le 14 mai du centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine. Des tuiles isolantes se sont détachées de la coiffe de la charge utile alors que la fusée s'élevait dans un ciel bleu clair au-dessus du port spatial.La China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) a annoncé que le lancement avait été couronné de succès et que la mission avait permis de mettre en orbite 12 satellites destinés à une constellation d'ordinateurs spatiaux.La société commerciale ADA Space a donné plus de détails, indiquant que les 12 satellites forment la "", qui traitera directement les données dans l'espace, plutôt qu'au sol, réduisant ainsi la dépendance à l'égard de l'infrastructure informatique au sol. La constellation sera capable d'effectuer 5 péta opérations par seconde (POPS) avec 30 téraoctets de stockage à bord.Les satellites sont dotés de capacités d'intelligence artificielle avancées, de liaisons laser intersatellites pouvant atteindre 100 Gbps et de charges utiles de télédétection, dont les données seront traitées à bord, ce qui réduira les besoins en matière de transmission de données. L'un des satellites transporte également un polarimètre à rayons X cosmiques développé par l'université de Guangxi et les observatoires astronomiques nationaux de l'Académie chinoise des sciences (NAOC), qui détectera, identifiera et classera les événements transitoires tels que les sursauts de rayons gamma, tout en déclenchant des messages pour permettre à d'autres missions d'effectuer des observations de suivi.ADA Space affirme que les 12 satellites représentent la première constellation de calcul orbital dédiée au monde. Cette constellation marque le passage de satellites axés uniquement sur la détection ou la communication à des satellites qui servent également de processeurs de données et de plates-formes d'intelligence artificielle.La constellation fait partie d'un programme plus large, le "Star-Compute Program", une collaboration entre ADA Space et Zhejiang Lab, qui vise à construire un énorme réseau en orbite de 2 800 satellites. Selon l'entreprise, la constellation peut répondre à la demande croissante d'informatique en temps réel dans l'espace et aider la Chine à prendre la tête de la construction d'infrastructures informatiques dans l'espace et à s'emparer de la position dominante dans ce secteur d'avenir.Ce développement pourrait marquer le début du cloud computing dans l'espace en tant que nouvelle capacité, et ouvrir un nouvel espace de concurrence stratégique avec les États-Unis. La capacité de réduire les goulets d'étranglement pour les données provenant de l'espace et d'autres capacités pourrait avoir des implications économiques, scientifiques et militaires potentielles. Alors que les États-Unis et l'Europe ont testé l'informatique de pointe dans l'espace, l'effort de collaboration de la Chine semble être le premier à déployer à grande échelle une constellation d'IA conçue à cet effet.ADA Space, dont le nom complet est Chengdu Guoxing Aerospace Technology Co., Ltd, a été créée en 2018 et se concentre sur la technologie des satellites pilotés par l'IA et l'informatique spatiale. En janvier, elle a déposé une demande d'introduction en bourse à la Bourse de Hong Kong. Zhejiang Lab, à Hangzhou, a été créé en septembre 2017 dans le cadre d'une collaboration entre le gouvernement provincial du Zhejiang, l'université du Zhejiang et le groupe Alibaba. L'objectif est de faire progresser les capacités de la Chine dans des domaines tels que l'IA, l'informatique intelligente et le big data.Le programme Star-Compute implique également des partenariats avec une série d'entreprises, dont SoftStone et Kepu Cloud, qui contribueront au développement de centres de calcul au sol et de plateformes d'IA qui complètent les composantes spatiales de l'initiative. Le programme pourrait s'inscrire dans le cadre de l'initiative nationale "Nouvelles infrastructures" de la Chine, ainsi que dans l'objectif du pays de devenir le leader mondial de l'IA d'ici 2030, l'espace étant un domaine potentiel d'application de cette technologie.Cette mission était la 26e tentative de lancement orbital de l'année. Elle fait suite aux missions TJS-19 et Yaogan-40 (02) de ces derniers jours, qui ont décollé respectivement des ports spatiaux de Xichang et de Taiyuan. Un lancement de Zhuque-2E est prévu pour le 15 mai depuis Jiuquan, et une fusée à propergol solide Ceres-1 devrait être lancée depuis une plate-forme maritime au large de la province de Shandong le 19 mai. Une fusée Longue Marche 7A devrait être lancée de Wenchang le 20 mai, et une fusée à poudre Kinetica-1 devrait suivre depuis Jiuquan le 21 mai. Le lancement de la mission Tianwen-2 de retour d'échantillons d'astéroïdes proches de la Terre et de comètes de la ceinture principale depuis le port spatial de Xichang est prévu entre le 28 et le 30 mai.Pour rappel, dans cette course à l'orbite terrestre basse, l'Union européenne (UE) possède également un projet de constellation de satellites de connectivité européenne et souveraine. En 2022, les 27 États représentés au sommet spatial ont donné leur feu vert politique au projet défendu par le commissaire Thierry Breton pour le lancement d'une constellation de satellites de connectivité européenne et souveraine. La manœuvre vise à mettre à mal l’offre américaine au travers de Starlink d’Elon Musk et celle de la Chine.Pensez-vous que ces rapports sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?