Starlink est un fournisseur d'accès à Internet par satellite de la société SpaceX. Il s'appuie sur une constellation de satellites comportant des milliers de satellites de télécommunications placés sur une orbite terrestre basse. Starlink est le premier fournisseur d'Internet par satellite à choisir cette orbite plutôt que l'orbite géostationnaire, car elle permet de diminuer la latence (le temps de réponse) en la faisant passer de 600 ms à environ 20 ms. La constellation est en cours de déploiement depuis 2019 et repose sur environ 6 300 satellites opérationnels mi-septembre 2024[1]. En juillet 2025, Starlink affirme avoir plus de six millions de clients.
Récemment, le régime iranien a une fois de plus plongé le pays dans un isolement numérique quasi total en coupant l'accès à Internet pour ses 85 millions d'habitants, alors que les manifestations anti-gouvernementales alimentées par la détérioration de la situation économique s'intensifient. Des rapports révèlent même que l'Iran a déployé des brouilleurs militaires pour empêcher l'accès au service satellite Starlink. Ces mesures, qui suivent un schéma déjà utilisé par le régime lors de précédents troubles, limite la capacité des Iraniens à communiquer avec l'extérieur et à documenter les événements sur le terrain, un cauchemar pour les manifestants, les militants et les libertés.
Un nouveau rapport révèle que les autorités iraniennes ciblent les utilisateurs de Starlink afin d'empêcher la diffusion de vidéos de manifestations, alors que le régime continue de bloquer l'accès à Internet, selon des groupes de défense des droits humains. L'Iran a coupé l'accès public à Internet lorsque les manifestations anti-régime se sont intensifiées la semaine dernière, laissant Starlink comme l'un des rares moyens dont disposent les Iraniens pour partager des images de la répression meurtrière du régime.
Starlink reste illégal en Iran, mais les groupes de défense des droits humains affirment avoir introduit clandestinement des milliers de terminaux Starlink dans le pays. Les efforts du gouvernement pour bloquer l'accès à Internet ont ralenti la connectivité du service, mais les utilisateurs peuvent toujours envoyer des images à des tiers de confiance qui peuvent ensuite les partager sur les réseaux sociaux.
Le président Donald Trump a confirmé qu'il prévoyait de s'entretenir avec le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk, au sujet du renforcement de la connectivité de Starlink en Iran. « Il est très doué pour ce genre de choses, il a une très bonne entreprise », a déclaré Trump aux journalistes. SpaceX avait déjà collaboré avec l'administration de l'ancien président Joe Biden pour soutenir l'accès à Starlink en Iran en 2022, dans le contexte des manifestations contre la mort de Mahsa Amini. Amini, une femme de 22 ans, avait été hospitalisée puis était décédée après avoir été arrêtée par la police des murs iranienne pour avoir enfreint le code vestimentaire.
Les manifestations actuelles en Iran ont éclaté pour des raisons économiques, les Iraniens étant indignés par les prix élevés et exigeant la fin du régime de l'ayatollah Ali Khamenei. Depuis le début des troubles, les autorités iraniennes ont tué au moins 646 manifestants, et des milliers d'autres décès devraient être confirmés. Un rapport a fait état d'un bilan de 2 000 morts, citant un responsable iranien anonyme.
La Maison Blanche a confirmé lundi que Trump envisageait de bombarder l'Iran en réaction à la répression. La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré aux journalistes que la diplomatie restait la première option de Trump, mais que le président « avait montré qu'il n'hésiterait pas à recourir à des options militaires s'il le jugeait nécessaire ». « Il ne souhaite certainement pas voir des gens se faire tuer dans les rues de Téhéran. Et malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons actuellement », a-t-elle ajouté.
Pourquoi Starlink ne parvient pas à contourner le black-out total d'Internet en Iran
Alors que le soulèvement national en Iran entre dans son seizième jour, alimenté par l'effondrement économique et les allégations de corruption, la République islamique a imposé l'une des coupures d'Internet les plus sévères jamais enregistrées, réduisant de plus de 90 % le trafic en ligne du pays et isolant des millions de personnes. Alors que le réseau satellite Starlink d'Elon Musk a été salué comme un moyen potentiel de contourner cette censure (il a été activé gratuitement dans la région à la demande d'activistes et du président américain Donald Trump), les experts et les rapports sur le terrain révèlent qu'un ensemble sophistiqué de mesures techniques, juridiques et répressives le rend largement inutilisable.
L'ampleur de la coupure : un « kill switch » à l'échelle nationale La coupure des communications en Iran, initiée le 8 janvier 2026, a préservé de manière sélective les médias d'État tout en paralysant les données mobiles publiques, le haut débit et la connectivité internationale. NetBlocks, un observatoire de l'internet, confirme que la connectivité nationale est « restée stable à environ 1 % pendant plus de 60 heures », la décrivant comme l'une des coupures les plus complètes de l'histoire récente. Le commandement cybernétique du régime s'est vanté d'avoir perturbé 90 % du trafic Starlink grâce à la guerre électronique, une affirmation reprise par les médias d'État dans le cadre des efforts visant à supprimer les images et l'organisation des manifestations.
Sabotage technique : brouillage des signaux depuis la Terre et le ciel La coupure fonctionne contre Starlink grâce à une technologie de brouillage avancée, probablement originaire de Russie ou de Chine. Amir Rashidi, directeur des droits numériques et de la sécurité au sein du groupe Miaan et expert en matière de censure d'Internet en Iran, a déclaré : « Ce type d'interférence, causée par des équipements militaires appelés brouilleurs, n'avait jamais été observé au cours de mes 20 années de recherche. » Rashidi a déclaré avoir détecté des signaux de qualité militaire ciblant les satellites Starlink alors que les manifestations s'intensifiaient, « environ 30 % du trafic ascendant et descendant de Starlink ayant été perturbé aux premières heures, pour atteindre plus de 80 % vers 22 heures, heure locale ».
Rashidi a également suggéré que le gouvernement iranien utilise plus que le simple brouillage GPS, à l'instar de ce qu'a fait la Russie en Ukraine pour perturber Starlink. Les efforts de l'Iran pour bloquer les signaux GPS, qui se sont intensifiés depuis son conflit avec Israël en 2025, aggravent la situation car les terminaux Starlink ont besoin du GPS pour se connecter aux satellites. Cela a entraîné « des coupures localisées dans des zones clés », avec des taux de perte de paquets compris entre 30 % et 80 %, rendant les connexions peu fiables. SpaceX a publié des mises à jour logicielles afin de réduire certaines interférences, faisant passer les pertes dans des endroits comme Téhéran de 35 % à 10 %. Cependant, les méthodes de brouillage du gouvernement, qui utilisent probablement des systèmes russes tels que Murmansk-BN ou Krasukha-4, continuent de s'adapter.
Interdictions légales et application sur le terrain : raids et répression Depuis mi-2025, la possession d'équipements Starlink est illégale en Iran et peut être considérée comme de l'espionnage, puni par la prison ou même la peine capitale sous des chefs d'accusation tels que « corruption sur terre ». Un rapport déclaré : « Et ce, bien que le gouvernement n'ait jamais autorisé Starlink à fonctionner, rendant la possession et l'utilisation de ce service illégales. » Les forces de sécurité telles que l'IRGC et le Basij effectuent des raids dans des maisons dans des villes comme Téhéran, Ispahan et Tabriz afin de trouver et de saisir du matériel, des témoins décrivant des perquisitions et des arrestations de porte à porte.
Ces raids, associés au traçage des signaux et à l'utilisation de fausses applications pour piéger les gens, ont semé la peur dans...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.