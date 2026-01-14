SpaceX, la société d'Elon Musk, offre gratuitement son service internet par satellite Starlink en Iran et au Venezuela

SpaceX, la société d'Elon Musk, offre gratuitement son service satellite Starlink en Iran, rapporte Bloomberg. Le magazine cite Ahmad Ahmadian, directeur exécutif du groupe américain Holistic Resilience, qui a déclaré que la société avait renoncé aux frais d'abonnement à Starlink dans ce pays touché par une coupure d'Internet qui dure depuis plusieurs jours. Au début du mois, Starlink a annoncé qu'il offrirait un service Internet gratuit au Venezuela jusqu'au 3 février 2026. Cette annonce a été faite après que les États-Unis ont lancé une opération militaire rapide contre le Venezuela dans la nuit du 3 janvier, capturant le président Nicolas Maduro et son épouse, la première dame Cilia Flores.
Starlink est un fournisseur d'accès à Internet par satellite de la société SpaceX. Il s'appuie sur une constellation de satellites comportant des milliers de satellites de télécommunications placés sur une orbite terrestre basse. Starlink est le premier fournisseur d'Internet par satellite à choisir cette orbite plutôt que l'orbite géostationnaire, car elle permet de diminuer la latence (le temps de réponse) en la faisant passer de 600 ms à environ 20 ms. La constellation est en cours de déploiement depuis 2019 et repose sur environ 6 300 satellites opérationnels mi-septembre 2024. En juillet 2025, Starlink affirme avoir plus de six millions de clients.
Récemment, le régime iranien a une fois de plus plongé le pays dans un isolement numérique quasi total en coupant l'accès à Internet pour ses 85 millions d'habitants, alors que les manifestations anti-gouvernementales alimentées par la détérioration de la situation économique s'intensifient. Des rapports révèlent même que l'Iran a déployé des brouilleurs militaires pour empêcher l'accès au service satellite Starlink. En outre, les autorités iraniennes ciblent les utilisateurs de Starlink afin d'empêcher la diffusion de vidéos de manifestations, alors que le régime continue de bloquer l'accès à Internet, selon des groupes de défense des droits humains.
Starlink reste illégal en Iran, mais les groupes de défense des droits humains affirment avoir introduit clandestinement des milliers de terminaux Starlink dans le pays. Les efforts du gouvernement pour bloquer l'accès à Internet ont ralenti la connectivité du service, mais les utilisateurs peuvent toujours envoyer des images à des tiers de confiance qui peuvent ensuite les partager sur les réseaux sociaux. Un nouveau rapport a révélé que SpaceX, la société d'Elon Musk, offre désormais gratuitement son service satellite Starlink en Iran.
Cette annonce intervient quelques jours après que le président américain Donald Trump ait déclaré qu'il allait discuter avec Elon Musk de l'utilisation de Starlink pour aider la population iranienne. Lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il prévoyait d'utiliser Starlink pour aider la population de ce pays, Trump a répondu : « Nous allons peut-être en parler à Elon car, comme vous le savez, il est très doué pour ce genre de choses. Il dirige une très bonne entreprise, nous allons donc peut-être en parler à Elon Musk. »
Ahmadian a déclaré à Bloomberg que, bien que les récepteurs Starlink soient interdits en Iran, de nombreux appareils ont été introduits clandestinement dans le pays. Il estime qu'il y en a plus de 50 000 disponibles dans le pays. Le service de Starlink en Iran et dans d'autres régions en conflit souligne à quel point ce service Internet en pleine expansion est devenu un outil de soft power pour l'homme le plus riche du monde et le gouvernement américain, selon le rapport de Bloomberg.
Au début du mois, Starlink a annoncé qu'il offrirait un service Internet gratuit au Venezuela jusqu'au 3 février 2026. Cette annonce a été faite après que les États-Unis ont lancé une opération militaire rapide contre le Venezuela dans la nuit du 3 janvier, capturant le président Nicolas Maduro et son épouse, la première dame Cilia Flores. Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), la société a écrit : « Starlink fournit un service haut débit gratuit à la population vénézuélienne jusqu'au 3 février, garantissant ainsi une connectivité continue. » Citant le message de Starlink, Elon Musk a écrit « En soutien au peuple vénézuélien ».
Cette décision de SpaceX semble possible car l'entreprise a franchi une étape importante dans le cadre de son programme Starlink en mettant en orbite son 10 000e satellite en octobre 2025. Cette étape renforce le contrôle d'Elon Musk sur les deux tiers de l'ensemble des satellites actifs en orbite. Avec plus de 8 500 satellites actuellement opérationnels, le réseau Starlink dessert plus de 7 millions de clients dans le monde. Si SpaceX vise 12 000 satellites, avec des plans d'expansion future à 42 000, la société reste loin devant ses concurrents, mais fait face à des inquiétudes croissantes concernant le pouvoir exercé par l'homme le plus riche du monde grâce à son contrôle du réseau Starlink.
