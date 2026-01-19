Le PDG de l'opérateur télécom iranien Irancell a été licencié pour ne pas avoir bloqué Internet, les institutions compétentes invoquent le « non-respect des règles annoncées en situation de crise »

Le PDG d'Irancell, le deuxième opérateur de téléphonie mobile en Iran, a été licencié pour ne pas avoir respecté la décision du gouvernement de fermer Internet. « Irancell a désobéi aux ordres des institutions décisionnaires en mettant en uvre les politiques annoncées concernant la restriction de l'accès à Internet dans les situations de crise. Les institutions compétentes ont décidé de licencier le PDG d'Irancell, invoquant le « non-respect des règles annoncées en situation de crise » ». Depuis, les autorités iraniennes ont annoncé qu'elles prévoyaient de rétablir « progressivement » l'accès à Internet.
Le régime iranien a une fois de plus plongé le pays dans un isolement numérique quasi total en coupant l'accès à Internet pour ses 85 millions d'habitants, alors que les manifestations anti-gouvernementales alimentées par la détérioration de la situation économique s'intensifient. Des rapports révèlent même que l'Iran a déployé des brouilleurs militaires pour empêcher l'accès au service satellite Starlink. Ces mesures, qui suivent un schéma déjà utilisé par le régime lors de précédents troubles, limite la capacité des Iraniens à communiquer avec l'extérieur et à documenter les événements sur le terrain, un cauchemar pour les manifestants, les militants et les libertés.
Récemment, le PDG d'Irancell, le deuxième opérateur de téléphonie mobile en Iran, a été licencié pour ne pas avoir respecté la décision du gouvernement de fermer Internet. MTN Irancell, également connu sous le nom d'Irancell, est une entreprise de télécommunications iranienne qui exploite le plus grand réseau mobile 2G-3G-4G-4,5G-5G d'Iran, ainsi que des services Internet fixes sans fil TD-LTE. En décembre 2021, Irancell comptait 50,4 millions d'abonnés actifs. En 2024, elle détient environ 43 % des parts de marché dans le secteur des communications mobiles en Iran.
« Alireza Rafiei a été démis de ses fonctions de PDG de la société après environ un an d'activité », selon un rapport. « Irancell a désobéi aux ordres des institutions décisionnaires en mettant en uvre les politiques annoncées concernant la restriction de l'accès à Internet dans les situations de crise. Les institutions compétentes ont décidé de licencier le PDG d'Irancell, invoquant le « non-respect des règles annoncées en situation de crise » ».
Dans une décision sans précédent, l'Iran a coupé toutes les communications le 8 janvier sans avertissement, alors que les appels à des manifestations antigouvernementales, initialement déclenchées par la crise économique, s'intensifiaient. Depuis lors, l'accès à Internet est pratiquement impossible en Iran, même si les restrictions ont commencé à s'assouplir ce week-end pour certains sites web étrangers, tels que Google.
Depuis, les autorités iraniennes ont annoncé qu'elles prévoyaient de rétablir « progressivement » l'accès à Internet. Au cours du week-end à Téhéran, des journalistes ont pu accéder à l'Internet mondial, bien que la plupart des fournisseurs d'accès Internet soient restés bloqués. Les raisons de cette connectivité limitée n'étaient pas immédiatement claires. L'accès à Google a été rétabli « via toutes les lignes de téléphonie mobile et tous les fournisseurs d'accès Internet », selon la télévision d'État.
Quand les gouvernements ou les opérateurs interrompent laccès à Internet, comme cela sest produit à plusieurs reprises en Iran lors de mouvements sociaux ou de tensions politiques, les citoyens perdent leur moyen principal de communication. Dans ces contextes où les réseaux cellulaires et Internet sont coupés, les applications classiques comme WhatsApp ou Telegram deviennent inutilisables parce quelles dépendent de serveurs centralisés et de linfrastructure Internet.
C'est dans ce contexte qu'est évoqué Briar. Il s'agit d'un système de messagerie pair à pair (peer-to-peer) dans lequel les messages ne transitent pas par un serveur unique mais passent directement dappareil à appareil lorsque deux utilisateurs sont à portée. Cette caractéristique rend lapplication particulièrement adaptée aux environnements où les infrastructures réseaux sont surveillées, restreintes ou coupées.
