Blackout en Iran : l'application de messagerie Briar continue de faire circuler l'information malgré la coupure d'internet
En s'appuyant sur le Bluetooth et le Wi-Fi comme canaux de secours

Le , par Stéphane le calme
Quand les gouvernements ou les opérateurs interrompent laccès à Internet, comme cela sest produit à plusieurs reprises en Iran lors de mouvements sociaux ou de tensions politiques, les citoyens perdent leur moyen principal de communication. Dans ces contextes où les réseaux cellulaires et Internet sont coupés, les applications classiques comme WhatsApp ou Telegram deviennent inutilisables parce quelles dépendent de serveurs centralisés et de linfrastructure Internet. Cest ici que Briar entre en jeu : une application de messagerie conçue pour fonctionner sans serveurs centraux, sans besoin daccès Internet, grâce à des communications directes entre appareils via Bluetooth et Wi-Fi.

Le régime iranien a une fois de plus plongé le pays dans un isolement numérique quasi total en coupant l'accès à Internet pour ses 85 millions d'habitants, alors que les manifestations anti-gouvernementales alimentées par la détérioration de la situation économique s'intensifient. Des rapports révèlent même que l'Iran a déployé des brouilleurs militaires pour empêcher l'accès au service satellite Starlink. Ces mesures, qui suivent un schéma déjà utilisé par le régime lors de précédents troubles, limite la capacité des Iraniens à communiquer avec l'extérieur et à documenter les événements sur le terrain, un cauchemar pour les manifestants, les militants et les libertés.

C'est dans ce contexte qu'est évoqué Briar. Il s'agit d'un système de messagerie pair à pair (peer-to-peer) dans lequel les messages ne transitent pas par un serveur unique mais passent directement dappareil à appareil lorsque deux utilisateurs sont à portée. Cette caractéristique rend lapplication particulièrement adaptée aux environnements où les infrastructures réseaux sont surveillées, restreintes ou coupées.

Principe technique : Bluetooth et Wi-Fi comme canaux de secours

Une des innovations clés de Briar est sa capacité à synchroniser des messages directement entre téléphones via Bluetooth et Wi-Fi lorsque linternet nest pas disponible. Contrairement aux applications traditionnelles qui requièrent une connexion à un serveur distant, Briar utilise des radios standards des téléphones pour établir des connexions locales.

Dans ce mode, le fonctionnement est basé sur une forme de réseau maillé ad hoc : chaque appareil ne se contente pas denvoyer des messages à un seul autre appareil, il peut aussi relayer les messages entre différents utilisateurs. Imaginez une chaîne de personnes se passant un message à voix basse dans une pièce : chaque individu transmet linformation un peu plus loin, ce qui permet au message datteindre quelquun qui nétait pas dans la portée initiale Bluetooth. De cette manière, même si une partie des utilisateurs est dispersée, le réseau peut sétendre et couvrir des zones plus larges.

Le Wi-Fi est aussi utilisé en mode direct (Wi-Fi Direct ou ad hoc) pour établir des liaisons plus rapides et plus larges entre appareils à proximité immédiate. Ce dualisme Bluetooth/Wi-Fi rend Briar plus flexible : Bluetooth sert de mode de base pour une portée modérée, tandis que Wi-Fi permet des transferts plus rapides sur de plus longues distances locales.

Briar utilise la suite de protocoles Bramble (Bramble Handshake Protocol, Bramble QR Code Protocol, Bramble Rendezvous Protocol, Bramble Synchronisation Protocol, Bramble Transport Protocol) spécialement conçue pour les réseaux tolérants aux délais.


Sous le capot de Briar : comment la messagerie survit quand le réseau disparaît

Lorsque lon parle de Briar, il est tentant de résumer lapplication à une promesse simple : continuer à discuter quand Internet est coupé. En réalité, la mécanique interne est bien plus intéressante, car elle repose sur une combinaison de choix architecturaux rarement réunis dans une application grand public. Le projet, porté par le Briar Project, a été pensé dès lorigine pour fonctionner dans des environnements hostiles : surveillance étatique, coupures totales du réseau, filtrage massif du trafic et répression ciblée des outils de communication.

Une architecture pair à pair sans serveur central

Le cur technique de Briar repose sur une architecture strictement pair à pair. Aucun serveur central ne stocke les messages, ne gère les comptes ou ne maintient un annuaire global des utilisateurs. Chaque appareil conserve localement ses conversations, ses forums et ses blogs, et ne communique quavec des pairs quil connaît déjà.

Ce choix a une conséquence directe : il nexiste pas de point unique à bloquer, à censurer ou à surveiller à grande échelle. Couper Internet, saisir un data center ou forcer un opérateur télécom à filtrer un domaine na quun impact limité sur un système qui nen dépend pas structurellement.

Lorsque laccès à Internet est disponible, Briar peut sappuyer sur Tor pour masquer les adresses IP et les relations sociales. Mais lorsque ce lien disparaît, lapplication bascule automatiquement vers des communications locales.

Bluetooth et Wi-Fi comme colonne vertébrale de secours

Dans un scénario de blackout, Briar exploite deux technologies omniprésentes dans les smartphones : le Bluetooth et le Wi-Fi. Le Bluetooth est utilisé pour établir des connexions à courte portée, typiquement quelques dizaines de mètres, avec une consommation énergétique réduite. Le Wi-Fi, notamment en mode direct ou ad hoc, permet des échanges plus rapides et une portée locale plus large lorsque les conditions le permettent.

Dun point de vue logique, Briar ne considère pas ces canaux comme des réseaux secondaires, mais comme des transports alternatifs équivalents à Internet. Les messages sont chiffrés, découpés, stockés et synchronisés de la même manière, quel que soit le médium utilisé. La différence réside uniquement dans la latence et la portée.

Dans un environnement urbain dense, comme certaines villes iraniennes lors de coupures, cette approche permet à des grappes dutilisateurs de rester connectées localement, même en labsence totale de réseau mobile ou fixe.

Le principe du réseau maillé humain

Là où Briar devient particulièrement intéressant, cest dans sa capacité à créer un réseau maillé opportuniste. Chaque téléphone nest pas seulement un point terminal : il peut aussi servir de relais temporaire pour les messages destinés à dautres utilisateurs.

Concrètement, un message peut être transmis dun appareil à un autre lors dun contact Bluetooth ou Wi-Fi, puis continuer son chemin lorsquun des deux croise un troisième utilisateur. Ce modèle, parfois qualifié de store-and-forward, repose sur la mobilité humaine plutôt que sur une infrastructure réseau classique.

Dans un contexte de manifestation, de déplacement urbain ou de vie quotidienne, ce mécanisme permet à linformation de circuler lentement mais de manière résiliente, même si aucun lien direct nexiste entre lémetteur et le destinataire final au moment de lenvoi.

Synchronisation, cohérence et chiffrement

Sur le plan technique, Briar utilise des mécanismes de synchronisation conçus pour fonctionner dans des environnements intermittents. Les messages sont horodatés, signés et chiffrés de bout en bout. Lorsquun appareil retrouve un pair connu, il compare son état local et échange uniquement les données manquantes.

Cette logique limite les volumes de données échangées, ce qui est essentiel lorsque les connexions sont brèves ou instables, comme cest souvent le cas en Bluetooth. Elle garantit également que les messages ne peuvent pas être modifiés ou injectés par un tiers, même si celui-ci parvient à intercepter ou à relayer le trafic.

Le chiffrement est systématique, sans mode dégradé en cas de coupure réseau. Briar part du principe que les situations de blackout sont aussi celles où la surveillance est la plus agressive.


Forums et blogs hors ligne : une dimension souvent ignorée

Un aspect souvent sous-estimé de Briar est sa capacité à héberger des forums et des blogs distribués. Ces espaces de discussion ne sont pas hébergés sur un serveur web, mais répliqués progressivement sur les appareils des membres.

Dans un contexte comme lIran, cela signifie quun forum local peut continuer à exister, à se synchroniser et à évoluer même sans Internet. Les messages apparaissent au fil des rencontres entre utilisateurs, recréant une forme de média communautaire déconnecté du web classique.

Cette fonctionnalité dépasse la simple messagerie privée et positionne Briar comme un outil de communication collective et dorganisation sociale en environnement contraint.

Avantages dans un blackout internet comme en Iran

En Iran et dans dautres pays confrontés à des coupures massives dInternet, Briar permet aux utilisateurs denvoyer des messages, de participer à des forums décentralisés et même de partager des blogs personnels sans infrastructure centrale. Le manuel officiel explique que si Internet est indisponible, lapplication se synchronise via Bluetooth ou Wi-Fi, et lorsque Internet revient, elle peut utiliser le réseau Tor pour protéger encore davantage les relations et les métadonnées des utilisateurs.

Citation Envoyé par Manuel d'utilisation
Briar est une appli de messagerie conçue pour les activistes, les journalistes et quiconque a besoin dun moyen sécurisé, simple et robuste de communiquer. Contrairement aux applis traditionnelles de messageries, Briar ne dépend pas dun serveur centralisé. Les messages sont synchronisés directement entre les machines des utilisateurs. Si Internet est inaccessible, Briar peut se synchroniser par Bluetooth ou Wi-Fi, ce qui permet à linformation de circuler lors dune crise. Si Internet est accessible, Briar peut se synchroniser par le réseau Tor, protégeant ainsi les utilisateurs et leurs relations contre la surveillance.
Cette capacité de résilience est particulièrement importante pour les journalistes, les activistes et tous ceux qui ont besoin de communiquer de façon privée et continue même lorsque laccès aux réseaux est limité ou surveillé. Briar nexige pas non plus de numéro de téléphone, demail ou didentité centralisée, ce qui réduit les risques didentification et de censure directe.

Usages concrets et limitations

Cette architecture a des limites quil faut reconnaître. La portée physique du Bluetooth et du Wi-Fi impose une densité minimale dutilisateurs pour que le réseau maillé soit réellement efficace. Dans des zones peu peuplées ou fortement fragmentées, la diffusion des messages peut être lente, voire incomplète. Autre point critique : lanticipation. Briar doit être installé, configuré et...
