Le régime iranien a une fois de plus plongé le pays dans un isolement numérique quasi total en coupant l'accès à Internet pour ses 85 millions d'habitants, alors que les manifestations anti-gouvernementales alimentées par la détérioration de la situation économique s'intensifient. Des rapports révèlent même que l'Iran a déployé des brouilleurs militaires pour empêcher l'accès au service satellite Starlink. Ces mesures, qui suivent un schéma déjà utilisé par le régime lors de précédents troubles, limite la capacité des Iraniens à communiquer avec l'extérieur et à documenter les événements sur le terrain, un cauchemar pour les manifestants, les militants et les libertés.
C'est dans ce contexte qu'est évoqué Briar. Il s'agit d'un système de messagerie pair à pair (peer-to-peer) dans lequel les messages ne transitent pas par un serveur unique mais passent directement dappareil à appareil lorsque deux utilisateurs sont à portée. Cette caractéristique rend lapplication particulièrement adaptée aux environnements où les infrastructures réseaux sont surveillées, restreintes ou coupées.
Principe technique : Bluetooth et Wi-Fi comme canaux de secours
Une des innovations clés de Briar est sa capacité à synchroniser des messages directement entre téléphones via Bluetooth et Wi-Fi lorsque linternet nest pas disponible. Contrairement aux applications traditionnelles qui requièrent une connexion à un serveur distant, Briar utilise des radios standards des téléphones pour établir des connexions locales.
Dans ce mode, le fonctionnement est basé sur une forme de réseau maillé ad hoc : chaque appareil ne se contente pas denvoyer des messages à un seul autre appareil, il peut aussi relayer les messages entre différents utilisateurs. Imaginez une chaîne de personnes se passant un message à voix basse dans une pièce : chaque individu transmet linformation un peu plus loin, ce qui permet au message datteindre quelquun qui nétait pas dans la portée initiale Bluetooth. De cette manière, même si une partie des utilisateurs est dispersée, le réseau peut sétendre et couvrir des zones plus larges.
Le Wi-Fi est aussi utilisé en mode direct (Wi-Fi Direct ou ad hoc) pour établir des liaisons plus rapides et plus larges entre appareils à proximité immédiate. Ce dualisme Bluetooth/Wi-Fi rend Briar plus flexible : Bluetooth sert de mode de base pour une portée modérée, tandis que Wi-Fi permet des transferts plus rapides sur de plus longues distances locales.
Briar utilise la suite de protocoles Bramble (Bramble Handshake Protocol, Bramble QR Code Protocol, Bramble Rendezvous Protocol, Bramble Synchronisation Protocol, Bramble Transport Protocol) spécialement conçue pour les réseaux tolérants aux délais.
Sous le capot de Briar : comment la messagerie survit quand le réseau disparaît
Lorsque lon parle de Briar, il est tentant de résumer lapplication à une promesse simple : continuer à discuter quand Internet est coupé. En réalité, la mécanique interne est bien plus intéressante, car elle repose sur une combinaison de choix architecturaux rarement réunis dans une application grand public. Le projet, porté par le Briar Project, a été pensé dès lorigine pour fonctionner dans des environnements hostiles : surveillance étatique, coupures totales du réseau, filtrage massif du trafic et répression ciblée des outils de communication.
Une architecture pair à pair sans serveur central
Le cur technique de Briar repose sur une architecture strictement pair à pair. Aucun serveur central ne stocke les messages, ne gère les comptes ou ne maintient un annuaire global des utilisateurs. Chaque appareil conserve localement ses conversations, ses forums et ses blogs, et ne communique quavec des pairs quil connaît déjà.
Ce choix a une conséquence directe : il nexiste pas de point unique à bloquer, à censurer ou à surveiller à grande échelle. Couper Internet, saisir un data center ou forcer un opérateur télécom à filtrer un domaine na quun impact limité sur un système qui nen dépend pas structurellement.
Lorsque laccès à Internet est disponible, Briar peut sappuyer sur Tor pour masquer les adresses IP et les relations sociales. Mais lorsque ce lien disparaît, lapplication bascule automatiquement vers des communications locales.
Bluetooth et Wi-Fi comme colonne vertébrale de secours
Dans un scénario de blackout, Briar exploite deux technologies omniprésentes dans les smartphones : le Bluetooth et le Wi-Fi. Le Bluetooth est utilisé pour établir des connexions à courte portée, typiquement quelques dizaines de mètres, avec une consommation énergétique réduite. Le Wi-Fi, notamment en mode direct ou ad hoc, permet des échanges plus rapides et une portée locale plus large lorsque les conditions le permettent.
Dun point de vue logique, Briar ne considère pas ces canaux comme des réseaux secondaires, mais comme des transports alternatifs équivalents à Internet. Les messages sont chiffrés, découpés, stockés et synchronisés de la même manière, quel que soit le médium utilisé. La différence réside uniquement dans la latence et la portée.
Dans un environnement urbain dense, comme certaines villes iraniennes lors de coupures, cette approche permet à des grappes dutilisateurs de rester connectées localement, même en labsence totale de réseau mobile ou fixe.
Le principe du réseau maillé humain
Là où Briar devient particulièrement intéressant, cest dans sa capacité à créer un réseau maillé opportuniste. Chaque téléphone nest pas seulement un point terminal : il peut aussi servir de relais temporaire pour les messages destinés à dautres utilisateurs.
Concrètement, un message peut être transmis dun appareil à un autre lors dun contact Bluetooth ou Wi-Fi, puis continuer son chemin lorsquun des deux croise un troisième utilisateur. Ce modèle, parfois qualifié de store-and-forward, repose sur la mobilité humaine plutôt que sur une infrastructure réseau classique.
Dans un contexte de manifestation, de déplacement urbain ou de vie quotidienne, ce mécanisme permet à linformation de circuler lentement mais de manière résiliente, même si aucun lien direct nexiste entre lémetteur et le destinataire final au moment de lenvoi.
Synchronisation, cohérence et chiffrement
Sur le plan technique, Briar utilise des mécanismes de synchronisation conçus pour fonctionner dans des environnements intermittents. Les messages sont horodatés, signés et chiffrés de bout en bout. Lorsquun appareil retrouve un pair connu, il compare son état local et échange uniquement les données manquantes.
Cette logique limite les volumes de données échangées, ce qui est essentiel lorsque les connexions sont brèves ou instables, comme cest souvent le cas en Bluetooth. Elle garantit également que les messages ne peuvent pas être modifiés ou injectés par un tiers, même si celui-ci parvient à intercepter ou à relayer le trafic.
Le chiffrement est systématique, sans mode dégradé en cas de coupure réseau. Briar part du principe que les situations de blackout sont aussi celles où la surveillance est la plus agressive.
Forums et blogs hors ligne : une dimension souvent ignorée
Un aspect souvent sous-estimé de Briar est sa capacité à héberger des forums et des blogs distribués. Ces espaces de discussion ne sont pas hébergés sur un serveur web, mais répliqués progressivement sur les appareils des membres.
Dans un contexte comme lIran, cela signifie quun forum local peut continuer à exister, à se synchroniser et à évoluer même sans Internet. Les messages apparaissent au fil des rencontres entre utilisateurs, recréant une forme de média communautaire déconnecté du web classique.
Cette fonctionnalité dépasse la simple messagerie privée et positionne Briar comme un outil de communication collective et dorganisation sociale en environnement contraint.
Avantages dans un blackout internet comme en Iran
En Iran et dans dautres pays confrontés à des coupures massives dInternet, Briar permet aux utilisateurs denvoyer des messages, de participer à des forums décentralisés et même de partager des blogs personnels sans infrastructure centrale. Le manuel officiel explique que si Internet est indisponible, lapplication se synchronise via Bluetooth ou Wi-Fi, et lorsque Internet revient, elle peut utiliser le réseau Tor pour protéger encore davantage les relations et les métadonnées des utilisateurs.
Envoyé par Manuel d'utilisation
Usages concrets et limitations
Cette architecture a des limites quil faut reconnaître. La portée physique du Bluetooth et du Wi-Fi impose une densité minimale dutilisateurs pour que le réseau maillé soit réellement efficace. Dans des zones peu peuplées ou fortement fragmentées, la diffusion des messages peut être lente, voire incomplète. Autre point critique : lanticipation. Briar doit être installé, configuré et...
