Starlink assure une couverture nationale en Nouvelle-Zélande, l'opérateur de télécoms One NZ affirme être la première société au monde à lancer un service national de messages texte par satellite via Starlink

Les appels vocaux et les données suivront, selon One NZ

Une s'agit d'une avancée majeure pour le fournisseur de services Internet par satellite. En effet, SpaceX avait prévu d'offrir un service de messagerie Direct-to-cell avec la constellation Starlink en 2024 , ainsi qu'un service de voix et de données et un service IoT en 2025. Il semblerait donc que l'entreprise soit sur la bonne voie.L'offre satellite-to-cell de SpaceX compte plusieurs partenaires dans le monde, dont T-Mobile aux États-Unis et d'autres en Australie, au Canada, au Chili, au Japon, au Pérou et en Suisse.L'amélioration de la couverture est notable, mais il convient de souligner que le service présente des limites. Les contacts SMS peuvent être envoyés et reçus en trois minutes, mais One NZ a prévenu que ce délai pourrait passer à « 10 minutes ou plus » au cours des premières phases du déploiement.Autre problème, seuls quatre modèles de téléphones sont actuellement pris en charge. Il s'agit des Samsung Galaxy Z Flip 6, Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy S24 Ultra et OPPO Find X8 Pro.D'autres modèles devraient être pris en charge en 2025, au fur et à mesure de l'évolution du service.Joe Goddard, directeur commercial de One NZ, a déclaré : « Nous continuons à tester les capacités de One NZ Satellite TXT, et il s'agit d'un service initial qui va s'améliorer. Par exemple, l'envoi de messages texte prendra plus de temps, mais deviendra plus rapide au fil du temps. »« Nous commençons par un petit nombre de téléphones dans le cadre du déploiement échelonné de la technologie et, surtout, à partir d'aujourd'hui, les clients ne peuvent envoyer et recevoir que des messages texte, mais à l'avenir, nous prévoyons que les appels vocaux et les données seront également disponibles », a-t-il ajouté.Le service de texte par satellite de One NZ sera gratuit pour les clients qui ont déjà un abonnement mensuel, mais la société n'a pas encore indiqué s'il y aurait des frais supplémentaires spécifiques pour les nouveaux clients ou ceux qui ont d'autres tarifs pour bénéficier de la connexion satellite-to-phone.En septembre 2024, Starlink a franchi la barre des quatre millions d'abonnés , dont un million depuis la fin du mois de mai, consolidant ainsi sa position dominante sur le marché de l'internet par satellite. Cette croissance s'inscrit dans la vision plus large de SpaceX, qui vise à commercialiser l'espace tout en finançant de futurs projets tels que la fusée Starship.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Starlink crédible ou pertinente ?