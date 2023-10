Elon Musk, ingénieur en chef de SpaceX, avait précédemment annoncé que Starlink entrerait en service bêta pour le service direct avec T-Mobile à la fin de l'année 2023. Starlink a annoncé l'accord avec T-Mobile l'année dernière, présentant le service comme un moyen de combler les lacunes des réseaux cellulaires dans les zones rurales et éloignées et de permettre aux clients de T-Mobile d'envoyer des messages via les satellites Starlink.Starlink a signé un certain nombre d'autres fournisseurs mondiaux de services cellulaires en tant que partenaires - Rogers au Canada, Optus en Australie, One NZ en Nouvelle-Zélande, KDDI au Japon et Salt en Suisse.Starlink encourage les autres fournisseurs de services cellulaires à utiliser le service pour étendre leurs réseaux. Les satellites Starlink utiliseront le spectre des partenaires pour exploiter le service dans leurs pays respectifs.Pour expliquer le service, le site web indique que les satellites Starlink dotés d'une capacité d'accès DIrect-to-cell disposent d'un modem eNodeB embarqué qui fonctionne "".SpaceX a également indiqué que les satellites à liaison directe seront d'abord lancés par Falcon 9, puis par Starship. ". "Cela confirme que SpaceX prévoit d'offrir des services IoT ainsi que des services de texte, de voix et de données par satellite. SpaceX a déclaré que la connexion Direct-to-cell permettra de relier les appareils IoT aux normes LTE courantes. Au début de l'année, lorsque la filiale Swarm a cessé de vendre de nouveaux appareils IoT, son site web a indiqué qu'elle offrirait éventuellement une version LTE de son modem compatible avec le réseau Direct-to-cell de Starlink.Source : Starlink Que pensez-vous de ce nouveau service offert par Starlink ?