L'évolution incontournable de la connectivité sans Fil

La solution attendue aux problèmes persistants du Wi-Fi 6E

Wi-Fi 7 : Comment se positionnera-t-il par rapport au Wi-Fi 6 ?

Wi-Fi 7 ou LiFi pour la prochaine génération des technologies de communication sans fil

Problèmes de Santé liés à la Technologie WiFi

Des entreprises soutiennent l'industrie du Wi-Fi CERTIFIED 7

Le Wi-Fi 7 utilise la bande de 6 GHz et introduit des canaux de 320 MHz, offrant ainsi une bande passante considérablement plus importante. Une nouvelle fonctionnalité appelée Multi-Link Operation (MLO) permet aux appareils de se connecter à deux bandes simultanément, améliorant la puissance du signal et la bande passante. Qualcomm, en particulier, se distingue par sa capacité à créer une connexion multiliens simultanée à large bande, regroupant deux bandes de manière similaire à l'agrégation de liens sur Ethernet.Plus de 450 produits exploitant les modems Wi-Fi 7 de Qualcomm sont déjà proposés, dont 200 appareils mobiles, ordinateurs portables et produits XR prévus pour un lancement, ainsi que 250 points d'accès et routeurs utilisant la technologie Qualcomm. Avec la certification en cours, une vague de produits compatibles Wi-Fi 7 devrait arriver sur le marché dans les mois à venir.Les expériences immersives sur les appareils mobiles deviennent rapidement la norme, amplifiées par l'essor de l'Internet des objets. Cette ère émergente est marquée par l'avènement de nouvelles technologies. Contrairement aux générations précédentes de technologies cellulaires, axées sur la connectivité, les nouvelles générations de Wi-Fi élèvent cette connectivité à des niveaux supérieurs, avec le Wi-Fi 7 émergeant comme le prochain standard incontournable, selon Intel.Notons que le nom Wi-Fi, contraction de Wireless Fidelity, est le nom d'une certification accordée au matériel qui répond à la norme 802.11. Cette norme a été éditée par la Wi-Fi Alliance, anciennement Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA). Par extension, on parle de réseau Wi-Fi pour désigner les réseaux « Ethernet » sans fils qui respectent la norme 802.11. Le fonctionnement du Wi-Fi dans la bande de fréquences de 6 GHz permettra au Wi-Fi de continuer à fournir des expériences positives pour les applications les plus gourmandes en bande passante.Dans le processus d'établissement de normes industrielles, la recherche d'une solution mutuellement acceptable est cruciale. Le Wi-Fi Alliance a initié une approche novatrice en matière de dénomination, offrant aux utilisateurs des termes plus accessibles pour décrire la technologie Wi-Fi prise en charge par leurs appareils et leur connexion au réseau Wi-Fi. Pendant près de deux décennies, les utilisateurs ont dû naviguer à travers des conventions de dénomination techniques complexes pour déterminer la compatibilité de leurs appareils avec les dernières versions du Wi-Fi. Désormais, le système de dénomination a été simplifié, attribuant des numéros aux générations Wi-Fi en fonction des améliorations les plus significatives. Ainsi, la norme 802.11n est désignée Wi-Fi 4, la norme 802.11ac est Wi-Fi 5, et la norme 802.11ax est Wi-Fi 6.Il permet aux entreprises et aux fournisseurs de services de prendre en charge des applications nouvelles et émergentes sur la même infrastructure de réseau local sans fil (WLAN) tout en offrant un niveau de service supérieur aux applications plus anciennes. La 5G est un service cellulaire, et le Wi-Fi 7, une technologie d’accès sans fil à courte portée. Le nouveau Wi-Fi 7 partage les caractéristiques de la 5G, notamment une performance améliorée. Les radios Wi-Fi 7 peuvent être placées là où les utilisateurs en ont besoin pour offrir une meilleure couverture géographique et un faible coût.Aujourd'hui, si on pense à la bande de 5 gigahertz, il n’existe que deux canaux de 160 mégahertz. Pour que le marché soit réellement en mesure d'offrir des services Wi-Fi gigabit, nous avons besoin d'un plus grand nombre de ces canaux de 160 mégahertz. La bande de 6 gigahertz permettra de disposer d'environ sept canaux de 100 mégahertz. Cela permettra de mettre en place des services gigabit, puis multi-gigabit avec Wi-Fi 7.La Corée du Sud a publié une consultation publique pour ouvrir également 20 mégahertz de spectre, tout comme aux États-Unis, pour des opérations à faible puissance également. Et cela se produire dans de nombreux autres pays du monde, en Amérique du Sud, au Brésil, en Colombie. Le Canada a des discussions. Cela va apporter des avantages majeurs pour les utilisateurs et les applications autour de la réalité virtuelle, du streaming et du cloud gaming qui sont aujourd'hui difficiles à réaliser dans des spectres inférieurs à 6 gigahertz. Mais cela va devenir beaucoup plus important avec le Wi-Fi 7. Le passage à la prochaine génération, Wi-Fi 7 , se présente comme une solution pour certains analystes. « les problèmes affectant les produits Wi-Fi 6E se poursuivront jusqu'à la fin de cette année, » a déclaré Dell'Oro Group « Bien que les fabricants aient lancé des produits Wi-Fi 6E à la mi-2021, les produits ne sont pas disponibles, ou leur offre est très limitée. Les contraintes d'approvisionnement ont incité les fabricants à se concentrer sur la disponibilité des modèles populaires en les concevant à nouveau avec des composants plus facilement disponibles », a déclaré Tam Dell'Oro, fondateur, PDG et analyste des réseaux locaux sans fil.Les routeurs Wi-Fi 7 ne manquent déjà pas, et si vous achetez un téléphone phare en 2024, il y a de fortes chances qu'il soit également équipé d'un modem Wi-Fi 7. Seul problème : la norme Wi-Fi 7 n'a pas encore été finalisée, jusqu'à aujourd'hui. La Wi-Fi Alliance commence maintenant à certifier les appareils qui utilisent la dernière génération de connectivité sans fil, et l'objectif est de s'assurer que ces appareils fonctionnent sans problème les uns avec les autres.En fait, la certification permet aux marques de routeurs et aux fabricants de périphériques de garantir que leurs produits fonctionneront avec d'autres périphériques Wi-Fi 7. Qualcomm, pour sa part, annonce qu'elle dispose de plusieurs modèles qui exploitent le Wi-Fi 7 et qu'elle a obtenu la certification de la Wi-Fi Alliance (appelée Wi-Fi Certified 7) pour le module FastConnect 7800 intégré aux Snapdragon 8 Gen 3 et 8 Gen 2, ainsi qu'à la gamme Networking Pro.La certification Wi-Fi Certified 7 est conçue pour permettre l'interopérabilité et garantir que les appareils de différentes marques fonctionnent sans problème. Outre Qualcomm, MediaTek, Intel, Broadcom, CommScope et MaxLinear ont également obtenu des certifications pour leurs derniers produits de réseau.Andy Davidson, Sr. Directeur principal de la planification technologique chez Qualcomm, a donné son avis sur la différence du Wi-Fi 7. Wi-Fi 7 utilise une nouvelle fonctionnalité astucieuse appelée Multi-Link Operation (MLO) qui permet aux appareils de se connecter à deux bandes en même temps, ce qui améliore la puissance du signal et la bande passante. Il existe de nombreux autres avantages, tels que l'amélioration de la transmission avec 4K QAM, mais c'est le passage à des canaux de 320 MHz et au MLO qui constitue la plus grande différence par rapport aux versions antérieures de la norme.Au cours des deux dernières années, le fabricant de puces Qualcomm, a collaboré avec d'autres fabricants pour tester la norme Wi-Fi 7, et tous les enseignements tirés de ces « bancs d'essai » devraient être intégrés au matériel grand public qui sera lancé dans le courant de l'année 2024.À cet égard, Qualcomm propose plus de 450 produits qui exploitent ses modems Wi-Fi 7, dont 200 appareils mobiles, ordinateurs portables et produits XR dont le lancement est prévu, et 250 autres points d'accès et routeurs utilisant la technologie Qualcomm qui devraient être lancés. Alors que les routeurs Wi-Fi 7 sont disponibles depuis quelques mois, le fait que la Wi-Fi Alliance commence à certifier les produits signifie que nous aurons droit à une grande production dans les mois à venir.Wi-Fi 7 utilise également la bande de 6 GHz (similaire à Wi-Fi 6E), mais introduit des canaux de 320 MHz qui ont le potentiel de fournir une bande passante nettement plus importante. Cela s'est avéré être le cas lorsque j'ai examiné le Netgear Orbi 970 - c'était le routeur le plus rapide que j'ai testé, et de loin.Le Wi-Fi 6 ou la norme Wi-Fi 802.11ax a été présentée comme une amélioration de la précédente norme Wi-Fi 802.11ac. Le Wi-Fi 6 est prévu pour fonctionner sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz déjà existantes, mais avec la multiplication des appareils compatibles, ces ressources spectrales tendent à être saturées, notamment en zones denses, sans compter les perturbations possibles de certains équipements. Ainsi, le Wi-Fi Alliance a annoncé l’arrivée de la bande 6 GHz et a adopté la terminologie Wi-Fi 6E pour désigner les appareils pouvant fonctionner sur cette bande.La septième génération de Wi-Fi promet des améliorations majeures par rapport aux Wi-Fi 6 et 6E et pourrait offrir des vitesses jusqu'à quatre fois plus élevées. Elle comprend également des avancées intelligentes visant à réduire la latence, à augmenter la capacité et à renforcer la stabilité et l'efficacité.Jusqu'à présent, toutes les itérations ont suivi la norme 802.11a-quelque chose, avec ax étant la plus récente. Avec l'arrivée du WiFi 7, la nomenclature évolue vers le « b », le désignant en tant que 802.11be. Cette transition apporte une augmentation de capacité, avec un support étendu jusqu'à 7 gigahertz. Une nouveauté majeure réside dans la possibilité d'utiliser des bandes inférieures, adaptées aux applications Internet des objets (IoT) telles que des capteurs nécessitant une bande passante réduite. Ainsi, le WiFi 7 s'ouvre à des usages totalement différents.La réduction de la latence représente une amélioration significative, rendant le réseau plus déterministe. Moins la latence est élevée, plus le réseau devient prévisible, ce qui revêt une importance cruciale pour de nombreuses applications industrielles.Bien que le développement du WiFi 7 soit en cours et puisse prendre jusqu'à cinq ans, soit jusqu'en 2024, les produits commerciaux compatibles ne seront pas disponibles l'année prochaine. Il est toutefois essentiel de se pencher sur les perspectives et les améliorations à anticiper. Les fonctionnalités et capacités du WiFi 7 sont encore en cours de développement dans le cadre de la normalisation de l'IEEE sous le projet 802.11b. Il est crucial de recueillir des retours d'information dès maintenant pour garantir le suivi des utilisateurs et des cas d'utilisation.L'évolution constante du Wi-Fi est évidente face aux nombreux changements dans le réseau, notamment avec la proximité croissante de l'informatique à l'utilisateur et la transformation naturelle vers la virtualisation. Le WiFi 7 est conçu pour répondre aux nouvelles exigences des cas d'utilisation prévus d'ici 2024, offrant des fonctionnalités intéressantes, notamment au niveau de la couche physique.La définition d'un format de paquet, le préambule, est un domaine clé de développement, visant à créer une structure résiliente dans le temps. Le WiFi 7 cherche à établir un préambule qui puisse accueillir des éléments tels que les numéros de version et des caractéristiques spécifiques de la transmission, tout en permettant une réutilisation future de ces capacités dans les générations ultérieures du WiFi, telles que le WiFi 8.Chaque bande est divisée en canaux. La bande 2,4 GHz comprend 11 canaux de 20 mégahertz (MHz) chacun. La bande 5 GHz comporte 45 canaux, mais au lieu d'être limités à une largeur de 20 MHz, ils peuvent se combiner pour créer des canaux de 40 ou 80 MHz. La bande de 6 GHz prend en charge 60 canaux et, avec le Wi-Fi 6E, leur largeur peut atteindre 160 MHz. Le Wi-Fi 7 prend en charge des canaux d'une largeur allant jusqu'à 320 MHz. Plus le canal est large, plus il peut transmettre de données.L'avancée la plus intéressante de la norme Wi-Fi 7 est sans doute l'opération multi-liens (MLO). Toutes les normes Wi-Fi précédentes établissent une connexion entre deux appareils sur une seule bande. Même un routeur Wi-Fi 6E tri-bande connecte deux appareils sur une seule bande sur un canal fixe (le routeur décide de se connecter sur la bande 2,4 GHz, 5 GHz ou 6 GHz).Le MLO peut combiner plusieurs fréquences sur plusieurs bandes en une seule connexion. Un routeur Wi-Fi 7 peut se connecter à un appareil Wi-Fi 7 sur deux canaux ou plus dans différentes bandes simultanément. MLO permet potentiellement d'élargir les canaux capables de transmettre davantage de données - pour revenir à notre analogie avec l'autoroute, vous pouvez envoyer du trafic sur l'autoroute et sur la superautoroute en même temps.La vitesse n'est pas toujours la priorité, mais le MLO permet également des performances plus efficaces. Un routeur Wi-Fi 7 peut prendre en compte les encombrements et autres interférences et transmettre sur le meilleur canal pour les contourner, en changeant de canal pour maintenir une connexion stable et une faible latence. La technologie MLO permet également d'atténuer la portée relativement faible de la bande 6 GHz, ce qui garantit une connectivité sans faille de votre système maillé lorsque vous vous déplacez dans la maison.Le Wi-Fi 7 et le LiFi, deux technologies de communication sans fil émergentes, offrent des approches distinctes mais prometteuses pour répondre aux besoins croissants en connectivité. Le Wi-Fi 7, la prochaine génération de la norme Wi-Fi, se distingue par l'utilisation de la bande de 6 GHz et l'introduction de canaux de 320 MHz, promettant une bande passante considérablement accrue. Sa nouvelle fonctionnalité Multi-Link Operation (MLO) permet la connexion simultanée à deux bandes, améliorant la puissance du signal et la bande passante, notamment grâce à l'expertise de Qualcomm dans la création de connexions multiliens à large bande.l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) a publié la norme 802.11bb pour le Li-Fi, une technologie de communication sans fil basée sur la lumière. Le LiFi promet d’être plus rapide, plus fiable et plus sûr que le Wi-Fi et la 5G, en utilisant l’infrastructure d’éclairage existante. Le LiFi a des avantages dans les environnements où les ondes radio sont limitées ou indésirables, mais ne les remplace pas complètement. Le LiFi promet des vitesses de transmission supérieures , avec des partisans vantant des chiffres impressionnants de 224 Go/s. Utilisant un spectre optique exclusif, le LiFi assure une plus grande fiabilité, une latence et une gigue réduites, et renforce la sécurité grâce à la propagation en visibilité directe de la lumière, empêchant la pénétration des murs et réduisant les risques de brouillage et d'écoute clandestine.Le LiFi se positionne comme une technologie complémentaire et intégrée au Wi-Fi, offrant une coexistence harmonieuse. La norme IEEE 802.11bb établit les bases de l'adoption généralisée du LiFi et favorise l'interopérabilité avec le Wi-Fi. Richard Webb de CCS Insights souligne que le LiFi peut fonctionner de manière transparente avec le Wi-Fi, ouvrant des perspectives excitantes pour des applications variées, de l'accès internet haut débit à domicile à l'extension des expériences de la prochaine génération.La publication de la norme a été accueillie favorablement par les entreprises LiFi du monde entier, car elle contribuera à accélérer le déploiement et l'adoption de la norme technologique de transmission de données.Les avantages de l'utilisation de la lumière plutôt que des radiofréquences (RF) sont soulignés par les partisans du LiFi, notamment pureLiFi, Fraunhofer HHI et le Light Communications 802.11bb Task Group. Le LiFi est censé offrir « des communications sans fil plus rapides et plus fiables avec une sécurité inégalée par rapport aux technologies conventionnelles telles que le Wi-Fi et la 5G ». Maintenant que la norme LiFi IEEE 802.11bb a été publiée, on espère que l'interopérabilité entre les systèmes LiFi et le Wi-Fi, qui a fait ses preuves, sera pleinement prise en compte.Bien sûr, le LiFi ne va pas balayer les alternatives Wi-Fi et 5G (ni les réseaux câblés). Les ondes radio conservent un avantage certain en ce qui concerne la transmission à travers l'atmosphère à grande distance et à travers des objets opaques. Les travaux doivent plutôt se concentrer sur l'utilisation des chevaux pour les cours, en exploitant les avantages du LiFi là où c'est possible.Le LiFi ne se distingue pas seulement par ses vitesses présumées de 224 Go/s. Dominic Schulz, du Fraunhofer, souligne que le LiFi fonctionne dans un spectre optique exclusif, ce qui garantit une plus grande fiabilité et une latence et une gigue plus faibles. En outre, « la propagation en visibilité directe de la lumière renforce la sécurité en empêchant la pénétration des murs, en réduisant les risques de brouillage et d'écoute clandestine et en permettant une navigation intérieure d'une précision centimétrique », ajoute Shultz.La norme IEEE 802.11bb définit les spécifications de la couche physique et les architectures de système pour les communications sans fil utilisant les ondes lumineuses. Cette nouvelle norme jette les bases de l'adoption généralisée de la technologie LiFi et ouvre la voie à l'interopérabilité des systèmes LiFi avec la norme WiFi. La ratification de la norme s'est achevée en juin 2023.Richard Webb, directeur de l'infrastructure réseau au cabinet d'analyse CCS Insights, a déclaré : « La norme IEEE 802.11bb est une étape importante pour la technologie LiFi, qui se positionne comme une technologie complémentaire et intégrée à côté de la norme WiFi, qui connaît un grand succès. Cela ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour le LiFi, qui peut fonctionner en toute transparence avec le WiFi et améliorer les communications dans toute une série d'applications, de l'accès internet sécurisé à haut débit à la maison et au bureau à l'extension des expériences de la prochaine génération à des marchés plus vastes tels que le XR et l'informatique spatiale ».Selon une brochure publiée par l'association Bürgerwelle Suisse, les rayonnements des réseaux WiFi sont associés à divers troubles de santé, tels que l'insomnie, les tremblements, les étourdissements, les maux de tête, la fatigue, les problèmes de concentration, une vision perturbée et des problèmes cardiaques. Les enfants sont également affectés, comme en témoigne le mouvement « Parents contre le WiFi dans les écoles » au Canada.Les normes WiFi (802.11a/b/g/n) indiquent qu'un routeur domestique WiFi émet entre 100 et 200 MW dans les bâtiments, soit presque la puissance d'une station de base de téléphone DECT. Selon les témoignages de personnes concernées, le rayonnement du WiFi est perçu comme le type le plus agressif de radiations électromagnétiques connues à ce jour. Dans certaines situations, le rayonnement WiFi peut traverser plusieurs étages, notamment dans les maisons avec des plafonds en bois.Des études canadiennes ont démontré l'influence directe des rayonnements des téléphones sans fil DECT et des points d'accès WiFi sur la fonction cardiaque, provoquant des arythmies cardiaques telles que des extrasystoles et la tachycardie (Havas et al., 2010). Une étude argentine a également révélé des dommages causés au sperme humain sous des conditions d'utilisation normale d'un portable WiFi, avec une réduction de la mobilité du sperme et des dommages au matériel génétique.En France, l'orientation vers le Wi-Fi 6 GHz est en cours d'étude. L'agence nationale des fréquences souligne que cette bande est utilisée pour des liaisons montantes vers des satellites de communication ou des liaisons hertziennes point à point en Europe, et des études sont en cours pour ouvrir la bande 5 925 – 6 425 MHz au WiFi. Cela permettrait d'exploiter mieux la technologie WiFi 6E avec un doublement potentiel du spectre disponible.« Airties se réjouit de soutenir les projets des fournisseurs de services à large bande visant à lancer de nouveaux appareils Wi-Fi CERTIFIED 7 auprès de leurs abonnés. Wi-Fi 7 offre une capacité et une efficacité spectrale sans précédent pour prendre en charge beaucoup plus de connexions et d'applications immersives. En adoptant le logiciel Smart Wi-Fi qui est véritablement basé sur des normes, open-source et agnostique en termes de matériel, les FAI peuvent bénéficier d'une flexibilité et d'un contrôle maximums sur l'expérience des abonnés en matière de haut débit à domicile. Grâce au Smart Wi-Fi d'Airties, les FAI seront en mesure d'optimiser les performances des appareils Wi-Fi 7 et des anciens appareils afin d'améliorer la qualité de l'expérience, de générer des revenus supplémentaires, de réduire les coûts d'assistance aux clients, de diminuer le taux de désabonnement et de servir de plateforme pour les innovations futures », Metin Taskin, Co-CEO, Airties.« Boingo est un leader du Wi-Fi depuis plus de deux décennies, et ce leadership se poursuivra avec les déploiements pionniers de WiFi 7 et l'utilisation d'équipements certifiés Wi-Fi 7. Wi-Fi 7 promet de faire entrer la connectivité dans la prochaine phase de l'innovation numérique, en offrant des vitesses et des capacités sans précédent. Avec la 5G, le Wi-Fi 7 sera le moteur de la transformation numérique pour les clients de Boingo dans les bases militaires, les aéroports, les centres de transit, les stades, les hôpitaux, les hôtels et les entreprises du monde entier », Derek Peterson, directeur de la technologie, Boingo Wireless.« Wi-Fi CERTIFIED 7 est arrivé, apportant une latence réduite, des vitesses incroyables, du déterminisme et une grande capacité aux foyers, aux entreprises et aux grands lieux publics. Conçues pour notre monde ultra-connecté, les solutions Wi-Fi 7 de Broadcom offrent une connectivité haut débit multi-gigabits fiable là où elle est le plus nécessaire. Nous sommes honorés de participer une fois de plus au banc d'essai et de collaborer avec des pairs de l'industrie pour révolutionner l'expérience sans fil en lançant des fonctionnalités telles que l'opération multiliaison (MLO), qui évite la congestion et réduit considérablement la latence, jetant ainsi les bases d'un monde numériquement immersif et connecté », Vijay Nagarajan, vice-président du marketing, division des communications sans fil et de la connectivité, Broadcom.« Au cours des deux dernières décennies et demie, le Wi-Fi a révolutionné la façon dont nous interagissons et fonctionnons en tant que société. Il s'agit de la technologie la plus importante pour la connectivité quotidienne. Nous sommes encore à l'aube de l'ère des 6 GHz, annoncée par le Wi-Fi 6E, et nous sommes prêts à offrir aux utilisateurs des expériences sans fil sans précédent. Le Wi-Fi 7, qui constitue la prochaine étape de cette évolution, représente plus qu'une simple mise à niveau : c'est un saut dans un monde où la vitesse, la capacité et la fiabilité convergent pour répondre aux demandes insatiables de notre monde connecté », David Coleman, directeur des technologies sans fil au sein du bureau du directeur technique, Extreme Networks.« Félicitations à la Wi-Fi Alliance pour le lancement de la norme Wi-Fi CERTIFIED 7. Les PC et les produits IOT alimentés par Intel et dotés de Wi-Fi 7 permettront d'atteindre des vitesses de plusieurs gigabits avec une réactivité comparable à celle d'un fil et de nouveaux niveaux extrêmes de fiabilité de la connexion. La collaboration et l'interopérabilité de l'écosystème sont essentielles pour aider à répondre à ces attentes. Nous sommes ravis que notre nouvelle solution Intel Wi-Fi 7 BE200 ait été officiellement certifiée et incluse dans le banc d'essai du programme afin d'aider les utilisateurs à vivre une expérience exceptionnelle avec d'autres appareils WiFi 7 », Eric A. McLaughlin, VP & GM Wireless Solutions Group, Intel Corporation.Le WiFi 7, bien qu'étant une avancée significative dans la connectivité sans fil, présente plusieurs inconvénients à prendre en compte. La mise à niveau des infrastructures existantes, tant du côté des routeurs que des appareils clients, engendre des coûts qui peuvent constituer un obstacle, en particulier pour les petites entreprises et les consommateurs individuels. L'incompatibilité avec les dispositifs plus anciens nécessitera le remplacement d'équipements pour tirer pleinement parti des avantages du WiFi 7.Les fréquences plus élevées utilisées par le WiFi 7, notamment dans la bande de 6 GHz, ont une portée plus courte, imposant un besoin accru de points d'accès dans les grands espaces. L'interopérabilité initiale entre les appareils Wi-Fi 7 peut présenter des défis, avec des problèmes potentiels avant que les fabricants ne résolvent les questions de compatibilité. Les fonctionnalités avancées, telles que l'utilisation de canaux de 320 MHz, pourraient entraîner une consommation d'énergie plus élevée, posant des problèmes pour les dispositifs alimentés par batterie, comme les smartphones.Le déploiement progressif de la norme WiFi 7 prendra du temps, entraînant une hétérogénéité des réseaux pendant cette période, avec des zones couvertes par le WiFi 7 et d'autres restant sur des normes plus anciennes, ce qui pourrait entraîner des expériences utilisateur variables. En outre, la gestion des réseaux WiFi 7, avec des fonctionnalités avancées telles que la Multi-Link Operation (MLO), pourrait être plus complexe, nécessitant une expertise accrue pour les administrateurs réseau. Ces inconvénients, bien que non insurmontables, soulignent la nécessité de considérer attentivement les implications de l'adoption du WiFi 7, avec l'espoir que des avancées technologiques futures atténueront certains de ces défis.Il est important de noter que bien que les routeurs Wi-Fi 7 soient déjà disponibles, le fait que la norme elle-même vienne tout juste d'être finalisée suggère que le marché pourrait nécessiter un certain temps pour pleinement s'aligner sur cette avancée technologique.Sources : Wi-Fi Alliance , IDC, Worldwide Wi-Fi Technology ForecastQuel est votre avis sur le sujet ?Et si cela avait des conséquences néfastes sur notre bien-être ?