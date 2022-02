Pénurie des composants, retards croissants et problèmes de chaîne d'approvisionnement

« Bien que les fabricants aient lancé des produits Wi-Fi 6E à la mi-2021, les produits ne sont pas disponibles, ou leur offre est très limitée. Les contraintes d'approvisionnement ont incité les fabricants à se concentrer sur la disponibilité des modèles populaires en les concevant à nouveau avec des composants plus facilement disponibles », a déclaré Tam Dell'Oro, fondateur, PDG et analyste des réseaux locaux sans fil.Outre l'approvisionnement limité, les réglementations fédérales ralentiraient également l'adoption du Wi-Fi 6E. « Outre les contraintes d'approvisionnement qui freinent le taux d'adoption de Wi-Fi 6E, nous avons appris que la conformité aux réglementations pour fonctionner dans le spectre des 6 GHz ralentit le processus de déploiement », a expliqué Dell'Oro. « Les processus de conformité doivent encore être normalisés et faciles à mettre en œuvre. »La Commission européenne a décidé d'harmoniser l'utilisation de la bande des 6 GHz pour les réseaux sans fil dans l'Union européenne, le Wi-Fi 6E. Au Journal officiel de l’UE du 30 juin, a été publiée la décision de la Commission autorisant tous les États membres à se servir de ce protocole de communication sans fil sur de nouvelles fréquences, situées entre 5 945 et 6 425 MHz en plus de celles déjà en place. Le WiFi 6E pourrait atteindre les vitesses de la 5G mmWave. Avec cela, le Wi-Fi 6E pourrait atteindre des vitesses de 1-2 GBps après que le tribunal ait confirmé la décision de la Commission fédérale des communications (FCC).Notons que le nom Wi-Fi, contraction de Wireless Fidelity, est le nom d'une certification accordée au matériel qui répond à la norme 802.11. Cette norme a été éditée par la Wi-Fi Alliance, anciennement Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA). Par extension, on parle de réseau Wi-Fi pour désigner les réseaux « Ethernet » sans fils qui respectent la norme 802.11. Le fonctionnement du Wi-Fi dans la bande de fréquences de 6 GHz permettra au Wi-Fi de continuer à fournir des expériences positives pour les applications les plus gourmandes en bande passante.Le Wi-Fi 6 ou la norme Wi-Fi 802.11ax a été présentée comme une amélioration de la précédente norme Wi-Fi 802.11ac. Le Wi-Fi 6 est prévu pour fonctionner sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz déjà existantes, mais avec la multiplication des appareils compatibles, ces ressources spectrales tendent à être saturées, notamment en zones denses, sans compter les perturbations possibles de certains équipements. Ainsi, le Wi-Fi Alliance a annoncé l’arrivée de la bande 6 GHz et a adopté la terminologie Wi-Fi 6E pour désigner les appareils pouvant fonctionner sur cette bande. La certification Wi-Fi Alliance pour le Wi-Fi 6E est sortie en début d’année 2021 et disponible pour assurer l'interopérabilité des équipements fonctionnant dans le spectre des 6 GHz. « Wi-Fi CERTIFIED 6 est introduite dans une période où la dynamique mondiale en faveur du fonctionnement du Wi-Fi dans la bande des 6 GHz s'intensifie ». L’annonce a été effectuée par l’organisation dénommée Wi-Fi Alliance ce 7 janvier 2021. Le Wi-Fi 6E est un nom commun dans l'industrie pour identifier les appareils qui offriront les caractéristiques et les capacités du Wi-Fi 6, étendu à la bande de 6 GHz suite aux approbations des règlements.Les pénuries des composants, qui ont entravé la disponibilité de tout, des cartes graphiques aux Chromebooks, en passant par les panneaux d'écran et les circuits intégrés pour le Wi-Fi, ont eu un impact sur la disponibilité et l'adoption du Wi-6E, a déclaré Dell'Oro Group. Cela ne veut pas dire que les produits Wi-Fi 6E sont impossibles à trouver. Certains smartphones Android, comme le Google Pixel 6, prennent en charge Wi-Fi 6E, tout comme les cartes mères haut de gamme pour les constructeurs de PC et même certains ordinateurs portables. Mais une recherche rapide de routeurs Wi-Fi 6E montre des options moins nombreuses et plus coûteuses que les options Wi-Fi 6.Confrontés à ces retards croissants et à des problèmes de chaîne d'approvisionnement, les principaux fabricants de composants ont prévenu que la pénurie mondiale des composants ne se résorbera probablement pas de sitôt, ce qui aura pour effet d'engorger toute industrie dont les produits dépendent de cartes graphiques ou de processeurs.Michael Dell, PDG et fondateur de Dell Technologies, troisième fournisseur mondial d'ordinateurs personnels, a prévenu que la pénurie de puces n'était pas près de disparaître et que sa résolution pourrait prendre plusieurs années. Sony, qui est dans le même bateau, a prévenu qu'il ne serait probablement pas en mesure de répondre à la demande pour sa console PlayStation 5 en 2022.Pat Gelsinger, PDG d'Intel, s'attend à ce que la pénurie se prolonge jusqu'en 2023 au moins : « Nous sommes dans le pire maintenant, chaque trimestre de l'année prochaine, nous nous améliorerons progressivement, mais ils n'auront pas d'équilibre offre-demande avant 2023 ».« Les pénuries vont se poursuivre indéfiniment » a estimé Brandon Kulik, responsable de la pratique de l'industrie des semi-conducteurs de Deloitte. « Peut-être que cela ne veut pas dire 10 ans, mais nous ne parlons certainement pas en nombre de trimestres, plutôt en nombre d'années ».GM et Ford ont déclaré que des puces manquantes avaient entraîné une réduction des bénéfices pour le troisième trimestre.Selon Dell'Oro Group, les entreprises sont souvent les premières à adopter les nouvelles générations de technologies, mais les intégrateurs de systèmes auraient signalé que les entreprises s'intéressent davantage au Wi-Fi 6 qu'à la version la plus récente. « Ainsi, lorsqu'il s'agit pour les fournisseurs de technologie de prioriser les ressources, Wi-Fi 6 obtient une plus grande part du gâteau », indique Dell'Oro Group.« Nos entretiens avec les intégrateurs de systèmes révèlent que les utilisateurs demandent du Wi-Fi 6, et non du 6E. Par conséquent, si les entreprises doivent hiérarchiser leur production, le Wi-Fi 6 sera la priorité. Les expéditions de Wi-Fi au cours du second semestre 2021, à l'exclusion de la Chine, ont été considérablement limitées en raison de contraintes d'approvisionnement. » Les acteurs de l'écosystème ne verraient pas les contraintes s'alléger avant la fin de 2022. « Avec les produits Wi-Fi 7 expédiés dès 2023, nous prévoyons que les utilisateurs contourneront le 6E », a ajouté Dell'Oro, fondateur, PDG et analyste des réseaux locaux sans fil.MediaTek, qui fabrique des puces Wi-Fi, aurait commencé à présenter des démonstrations en direct de Wi-Fi 7. Cette technologie de nouvelle génération devrait permettre un débit théorique maximal d'au moins 30 Gbps, contre 9,6 Gbps pour le Wi-Fi 6 et le 6E, selon la Wi-Fi Alliance, qui établit les spécifications. Après avoir effectué ses démonstrations en direct, MediaTek a déclaré qu'elle prévoyait que ses produits seraient disponibles en 2023.Sur son site officiel, Intel présente le Wi-Fi 7 comme la prochaine génération de WI-Fi et une comme étant technologie incontournable. Alors que les générations précédentes de technologies cellulaires (telles que 4G LTE) se concentraient sur la connectivité, les nouvelles générations de Wi-Fi portent la connectivité à un niveau supérieur.La 5G est un service cellulaire, et le Wi-Fi 7, une technologie d’accès sans fil à courte portée. Le nouveau Wi-Fi 7 partage les caractéristiques de la 5G, notamment une performance améliorée. Les radios Wi-Fi 7 peuvent être placées là où les utilisateurs en ont besoin pour offrir une meilleure couverture géographique et un faible coût.Tout ce qui a été fait jusqu'à présent est en 802.11a-quelque chose, donc ax est le plus récent, avec Wi-Fi 7, la nomenclature passe à b. Donc, le Wi-Fi 7 va être 802.11be. Avec Wi-Fi 7, il y aura plus de capacité et un support jusqu'à 7 gigahertz. Et également pour les bandes inférieures où l’utilisateur peut avoir certaines applications IoT (Internet of Things) comme des capteurs qui nécessitent moins de bande passante.Il s'agit donc d'un type d'utilisation complètement différent pour la nouvelle utilisation du Wi-Fi. Avec l'amélioration de la latence, il permettra de rendre le réseau plus déterministe. Plus vous avez de latence, plus le réseau est prévisible. Vous savez exactement ce que vous devez attendre du réseau. Et c'est vraiment important pour beaucoup d'applications industrielles.Le Wi-Fi 7 possède de nombreux attributs qui sont réunis pour répondre à la nouvelle génération de cas d'utilisation qui devraient être mis en ligne d'ici 2024. Il y a donc de nombreuses fonctionnalités intéressantes qui ont été discutées dans le cadre de Wi-Fi 7. Commençons par certaines des caractéristiques de la couche physique.« Il n'y a pas de position officielle de l'Alliance en termes de développement de Wi-Fi 7. Nous prévoyons que les appareils Wi-Fi 7 seront sur le marché à la fin de 2023, en 2024. Nous nous attendons à ce que ce soit le cas, ainsi que le programme de certification que le Wi-Fi Alliance mettra en place. Mais pour l'instant, le Wi-Fi Alliance se concentre sur le programme Wi-Fi 6E et les extensions du programme Wi-Fi 6 », révèle Intel.Source : Dell'Oro Group Quel est votre avis sur le sujet ?Et si tout cela était nocif pour notre santé ?