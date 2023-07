les partisans de la norme 802.11bb affirment qu'elle est 100 fois plus rapide que le Wi-Fi et plus sûre

LiFi qui réutilise l'infrastructure d'éclairage d'un bâtiment pour transmettre des données

Des entreprises LiFi saluent la nouvelle norme IEEE 802.11bb

En 2021, la Commission européenne a décidé d'harmoniser l'utilisation de la bande des 6 GHz pour les réseaux sans fil dans l'Union européenne, le Wi-Fi 6E. Au Journal officiel de l’UE du 30 juin, a été publiée la décision de la Commission autorisant tous les États membres à se servir de ce protocole de communication sans fil sur de nouvelles fréquences, situées entre 5 945 et 6 425 MHz en plus de celles déjà en place. Le WiFi 6E pourrait atteindre les vitesses de la 5G mmWave. Avec cela, le WiFi 6E pourrait atteindre des vitesses de 1-2 GBps après que le tribunal ait confirmé la décision de la Commission fédérale des communications (FCC).Aujourd'hui, IEEE a ajouté la norme 802.11bb aux communications sans fil basées sur la lumière. La publication de la norme a été accueillie favorablement par les entreprises LiFi du monde entier, car elle contribuera à accélérer le déploiement et l'adoption de la norme technologique de transmission de données.Les avantages de l'utilisation de la lumière plutôt que des radiofréquences (RF) sont soulignés par les partisans du LiFi, notamment pureLiFi, Fraunhofer HHI et le Light Communications 802.11bb Task Group. Le LiFi est censé offrir « des communications sans fil plus rapides et plus fiables avec une sécurité inégalée par rapport aux technologies conventionnelles telles que le Wi-Fi et la 5G ». Maintenant que la norme LiFi IEEE 802.11bb a été publiée, on espère que l'interopérabilité entre les systèmes LiFi et le Wi-Fi, qui a fait ses preuves, sera pleinement prise en compte.Bien sûr, le LiFi ne va pas balayer les alternatives Wi-Fi et 5G (ni les réseaux câblés). Les ondes radio conservent un avantage certain en ce qui concerne la transmission à travers l'atmosphère à grande distance et à travers des objets opaques. Les travaux doivent plutôt se concentrer sur l'utilisation des chevaux pour les cours, en exploitant les avantages du LiFi là où c'est possible.Le LiFi ne se distingue pas seulement par ses vitesses présumées de 224 Go/s. Dominic Schulz, du Fraunhofer, souligne que le LiFi fonctionne dans un spectre optique exclusif, ce qui garantit une plus grande fiabilité et une latence et une gigue plus faibles. En outre, « la propagation en visibilité directe de la lumière renforce la sécurité en empêchant la pénétration des murs, en réduisant les risques de brouillage et d'écoute clandestine et en permettant une navigation intérieure d'une précision centimétrique », ajoute Shultz.La norme IEEE 802.11bb définit les spécifications de la couche physique et les architectures de système pour les communications sans fil utilisant les ondes lumineuses. Cette nouvelle norme jette les bases de l'adoption généralisée de la technologie LiFi et ouvre la voie à l'interopérabilité des systèmes LiFi avec la norme WiFi. La ratification de la norme s'est achevée en juin 2023.Richard Webb, directeur de l'infrastructure réseau au cabinet d'analyse CCS Insights, a déclaré : « La norme IEEE 802.11bb est une étape importante pour la technologie LiFi, qui se positionne comme une technologie complémentaire et intégrée à côté de la norme WiFi, qui connaît un grand succès. Cela ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour le LiFi, qui peut fonctionner en toute transparence avec le WiFi et améliorer les communications dans toute une série d'applications, de l'accès internet sécurisé à haut débit à la maison et au bureau à l'extension des expériences de la prochaine génération à des marchés plus vastes tels que le XR et l'informatique spatiale ».« La publication de la norme IEEE 802.11bb est un moment important pour l'industrie des communications sans fil », a déclaré Nikola Serafimovski, vice-président de la normalisation chez pureLiFi, qui a présidé le groupe de travail 802.1bb. « Grâce à l'activité du groupe de travail 802.11bb, le LiFi a suscité l'intérêt de certains des plus grands acteurs de l'industrie, des sociétés de semi-conducteurs aux principaux fabricants de téléphones mobiles. Nous avons travaillé avec ces acteurs clés pour créer une norme qui fournira ce dont l'industrie a besoin pour adopter le LiFi à grande échelle ».Volker Jungnickel de Fraunhofer HHI, rédacteur technique du groupe de travail, a commenté l'importance d'une norme LiFi mondiale : « La norme IEEE 802.11bb est une étape essentielle pour permettre l'interopérabilité entre plusieurs fournisseurs. Elle permet pour la première fois aux solutions LiFi de s'intégrer dans l'écosystème WiFi. C'est essentiel pour le développement d'applications nouvelles et innovantes. »« Le LiFi peut remplacer les câbles par des liaisons optiques sans fil à courte portée et connecter de nombreux capteurs et actionneurs à l'internet. Nous pensons que cela créera un futur marché de masse. Le Fraunhofer HHI est impatient de travailler avec les fournisseurs LiFi des secteurs de l'éclairage et de la communication pour faire de ce projet une réalité », a-t-il ajouté.pureLiFi, société pionnière dans le développement de la technologie LiFi, a déjà mis au point les premiers appareils conformes aux normes au monde, y compris la Light Antenna ONE récemment publiée. Analogue à la chaîne d'antennes d'un système de radiofréquence (RF) tel que le WiFi, Light Antenna ONE est intrinsèquement conforme à la norme 802.11bb. Elle peut être intégrée aux puces WiFi existantes qui sont expédiées par milliards chaque année. Avec Light Antenna ONE, le LiFi apparaît simplement au système comme s'il s'agissait d'une autre bande de WiFi.« pureLiFi se réjouit de la publication de la norme IEEE 802.11bb, a déclaré Alistair Banham, PDG de pureLiFi. C'est un moment important pour l'industrie LiFi, car il fournit un cadre clair pour le déploiement de la technologie LiFi à l'échelle mondiale. Nous sommes fiers d'avoir joué un rôle de premier plan dans sa création et d'être prêts avec les premiers appareils au monde conformes aux normes. » L'existence d'une norme mondiale donne confiance aux fabricants d'appareils qui déploieront la technologie LiFi à grande échelle.Avec la publication de la norme IEEE 802.11bb, pureLiFi pense que le LiFi, en tant que solution complémentaire et additive aux communications RF, est maintenant prêt à prendre sa place sur le marché des communications sans fil, offrant une vitesse, une sécurité et une fiabilité sans précédent aux utilisateurs du monde entier.Fraunhofer HHI est un leader mondial dans le développement de réseaux et de systèmes de communication mobile et optique, ainsi que dans le traitement et le codage de signaux vidéo. HHI a étudié des cas d'utilisation pour des applications intérieures et extérieures avec des utilisateurs précoces et a apporté des contributions durables aux normes. HHI propose tous les éléments constitutifs des systèmes LiFi de pointe, conçoit des prototypes pour des applications spéciales et mène des essais sur le terrain dans des scénarios réels.« Le Fraunhofer HHI accueille favorablement la nouvelle norme IEEE 802.11bb, déclare Dominic Schulz, responsable du développement LiFi au Fraunhofer HHI. Le LiFi offre une connectivité mobile à haut débit dans les zones où les radiofréquences sont limitées, comme l'accès sans fil fixe, les salles de classe, le secteur médical et les scénarios industriels. Il complète ou remplace le WiFi et la 5G. La norme 802.11bb s'intègre facilement aux infrastructures existantes. L'exploitation d'un spectre optique exclusif garantit une plus grande fiabilité ainsi qu'une latence et une gigue plus faibles. La propagation en visibilité directe de la lumière renforce la sécurité en empêchant la pénétration dans les murs, en réduisant les risques de brouillage et d'écoute et en permettant une navigation intérieure au centimètre près. »Avec la norme IEEE 802.11bb, le LiFi dispose d'une première solution répondant aux exigences du marché de masse, telles que le faible coût, la faible consommation d'énergie et les volumes importants. L'industrie peut entièrement réutiliser les protocoles WiFi sur le support léger. Les capacités de délestage du trafic, de sécurité et de navigation du WiFi atteindront ainsi un niveau supérieur.Source : IEEELes affirmations sur la vitesse, la fiabilité et la sécurité du LiFi sont-elles convaincantes ?Quels sont selon vous, les défis techniques et économiques pour déployer le LiFi à grande échelle ?Quels sont les impacts potentiels du LiFi sur la santé, l’environnement et la société ?