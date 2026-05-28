LIran vit lune des coupures dinternet les plus longues et les plus sévères de son histoire. Le gouvernement iranien a coupé l'accès à Internet à la suite du lancement des attaques américaines et israéliennes le 28 février. Les responsables ont laissé entendre que l'objectif était d'empêcher la surveillance, l'espionnage et les cyberattaques. Il s'agit de la coupure d'Internet la plus longue jamais enregistrées dans le monde.
Mais récemment, le premier vice-président du pays a déclaré que l'accès à Internet a commencé à être rétabli en Iran après avoir été coupé il y a près de trois mois. « La première étape vers un accès libre et réglementé au cyberespace a été franchie », a écrit Mohammad Reza Aref sur X le 26 mai. Les groupes de surveillance d'Internet Netblocks et Kentik ont signalé un rétablissement « partiel » vers 13 h 00 GMT, bien que ce dernier ait averti que la plupart des réseaux étaient toujours hors service.
Un créateur de contenu de Téhéran a déclaré quil avait pu se connecter à Internet via le Wi-Fi de son domicile à la suite de l'annonce. « Lessentiel, cest que je vais pouvoir récupérer une partie de mes revenus », a-t-il déclaré. Netblocks a indiqué quil nétait pas certain que le rétablissement dInternet soit durable, et a déclaré que cela correspondait à ce quil avait observé lors de la levée de coupures précédentes, où le rétablissement pouvait prendre des heures.
« L'accès n'est pas encore revenu partout à son état initial, avec certaines variations régionales », a déclaré Isik Mater, directrice de recherche de l'observatoire mondial d'Internet. Elle a ajouté qu'il y avait des signes d'un « filtrage plus étendu » qu'avant janvier lorsque une coupure similaire avait été imposée pendant la répression meurtrière du régime contre les manifestations antigouvernementales « y compris des restrictions supplémentaires sur les applications de messagerie comme WhatsApp ». Mater a déclaré : « Cela signifie que les familles pourraient encore avoir du mal à contacter leurs proches pour le moment, » ajoutant : « Historiquement, chaque fois que laccès à Internet a été rétabli après une coupure en Iran, il est revenu avec des restrictions plus lourdes et des contrôles plus stricts. »
Lorsque les attaques américaines et iraniennes ont commencé et que laccès à Internet a été coupé, lIran navait bénéficié dun accès complet au monde extérieur que pendant environ un mois après la coupure de janvier. Certains Iraniens ont cherché à contourner les restrictions en recourant à des méthodes telles que des réseaux privés virtuels coûteux et lintroduction clandestine de technologies satellitaires dans le pays.
Après la conclusion dun cessez-le-feu le 8 avril, le gouvernement iranien a mis en place un programme dit « Internet pro » un niveau premium destiné aux entreprises et aux professionnels, offrant un accès de meilleure qualité moyennant des frais et soumis à une vérification didentité. Bien que certains responsables aient déclaré que ce programme ne sinscrivait pas dans une politique officielle et constituait une mesure temporaire, il a suscité des réactions négatives et des critiques.
Le réseau a commencé à se rétablir alors que l'Iran condamnait les nouvelles frappes américaines menées contre lui en début de semaine, les qualifiant de « violation flagrante » du cessez-le-feu. Les États-Unis ont déclaré que des sites de missiles iraniens et des bateaux tentant de poser des mines avaient été pris pour cible lors de ce qu'ils ont qualifié de « frappes d'autodéfense » dans le sud de l'Iran lundi.
Ce rapport intervient alors qu'en mars 2026, l'Iran aurait menacé d'endommager les câbles Internet sous-marins en mer Rouge, ce qui aurait un impact considérable sur la vitesse d'Internet dans de nombreux pays à travers le monde. Il convient de noter que cette menace na pas été directement confirmée par les autorités iraniennes ni par les principaux services de renseignement. Sous les eaux de la mer Rouge se trouve un réseau dense de câbles à fibre optique qui acheminent environ 30 % du trafic Internet régional et relient des continents comme lAsie, lEurope et le Moyen-Orient.
Voici un rapport de...
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