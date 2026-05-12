L'Iran envisage de générer des revenus en taxant les câbles internet sous-marins, après avoir dejà facturé 2 millions $ par navire et menacé de couper ces câbles

Après avoir exigé 2 millions de dollars par navire et menacé de couper les câbles sous-marins, lIran souhaite transformer le détroit dOrmuz en un péage numérique. Daprès un rapport, des médias liés au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) appellent le gouvernement à tirer des revenus de limmense réseau de câbles Internet sous-marins qui traversent cette voie navigable stratégique. Le plan proposé prévoit de facturer aux géants technologiques étrangers des « taxes de transit » ou des « péages » initiaux et annuels pour les câbles traversant le détroit. Si le détroit d'Ormuz devient trop coûteux ou présente un risque juridique, les entreprises technologiques pourraient être contraintes de rediriger les données par des chemins plus longs, ce qui augmenterait considérablement la « latence ».
Depuis le 28 février 2026, les États-Unis et Israël sont en guerre contre l'Iran et ses alliés régionaux. Le conflit a éclaté lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes contre l'Iran, visant des sites militaires et gouvernementaux et assassinant plusieurs responsables iraniens, dont le Guide suprême Ali Khamenei. Ces attaques surprises ont été menées alors que des négociations étaient en cours entre l'Iran et les États-Unis au sujet du programme nucléaire iranien. L'Iran a riposté par des frappes de missiles et de drones contre Israël, des bases américaines et des pays arabes alliés des États-Unis en Asie occidentale ; il a également fermé le détroit d'Ormuz, perturbant ainsi le commerce mondial.
L'impact économique de la guerre comprend la plus importante perturbation de l'approvisionnement de l'histoire du marché mondial du pétrole, ainsi que des perturbations dans les secteurs du gaz naturel, des engrais, de l'aviation et du tourisme, et une volatilité des marchés financiers. Le 19 mars, le coût de la guerre pour l'armée américaine était estimé à 18 milliards de dollars, et le Pentagone a demandé 200 milliards de dollars supplémentaires. Au 31 mars, le coût pour les pays arabes était estimé à plus de 120 milliards de dollars américains. Le gouvernement iranien a évalué les dommages causés à sa propre économie à au moins 300 milliards de dollars et peut-être jusquà 1 000 milliards de dollars au 11 avril.
En mars, un rapport a révélé que l'Iran aurait menacé d'endommager les câbles Internet sous-marins en mer Rouge, une mesure qui aura un impact considérable sur la vitesse d'Internet dans de nombreux pays à travers le monde. Le rapport affirme notamment : « LIran menace désormais de couper les câbles Internet sous-marins si les États du Golfe continuent daccueillir des troupes américaines. Ces câbles acheminent 17 % du trafic mondial, y compris les hubs dIA des Émirats arabes unis et de lArabie saoudite soutenus par Amazon, Microsoft et Google. Sils se rompent, ce sont des mois de coupures, pas des heures. » Il convient de noter que cette menace na pas été directement confirmée par les autorités iraniennes ni par les principaux services de renseignement.
Récemment, un nouveau rapport a révélé qu'après avoir exigé 2 millions de dollars par navire et menacé de couper les câbles sous-marins, lIran souhaite transformer le détroit dOrmuz en un péage numérique. Daprès un rapport, des médias liés au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) appellent le gouvernement à tirer des revenus de limmense réseau de câbles Internet sous-marins qui traversent cette voie navigable stratégique. Selon un rapport de l'agence de presse Tasnim, les responsables iraniens présentent le détroit d'Ormuz comme une « autoroute cachée » qui achemine chaque jour plus de 10 000 milliards de dollars de transactions financières. Ils auraient élaboré un plan en trois étapes pour faire payer l'utilisation des câbles sous-marins.
Les médias proches du régime, Tasnim et Fars, auraient présenté une stratégie spécifique visant à monétiser ces lignes de communication vitales, qui acheminent plus de 99 % du trafic Internet international. Le plan proposé prévoit de facturer aux géants technologiques étrangers des « taxes de transit » ou des « péages » initiaux et annuels pour les câbles traversant le détroit. Le rapport indique également que lIran pourrait exiger des grandes entreprises technologiques telles que Meta, Amazon et Microsoft quelles opèrent conformément à la législation iranienne si leurs données transitent par la région. Troisièmement, les entreprises technologiques pourraient devoir céder aux entreprises iraniennes le contrôle total de la réparation et de la maintenance de ces câbles.
Fars a décrit ces câbles comme la « colonne vertébrale » de la technologie mondiale, affirmant que même quelques jours dinterruption pourraient causer des centaines de millions de dollars de dommages économiques. Si lIran met en uvre ces « péages numériques », limpact pourrait se répercuter à léchelle mondiale. Si l'Iran commence à prélever des « péages », des entreprises comme Google, Meta et Microsoft pourraient répercuter ces nouveaux coûts opérationnels sur les consommateurs via des abonnements plus onéreux pour des services tels que Google One ou Microsoft 365.
Si le détroit d'Ormuz devient trop coûteux ou présente un risque juridique, les entreprises technologiques pourraient être contraintes de rediriger les données par des chemins plus longs, ce qui augmenterait considérablement la « latence », entraînant des décalages dans les jeux en ligne et un streaming 4K plus lent. En obligeant les entreprises technologiques à se conformer aux lois locales, les données des utilisateurs transitant par ces câbles pourraient potentiellement être soumises à la surveillance locale ou à des réglementations en matière de partage de données.
Le rapport indique également que lIran fait valoir quil a le droit légal dexercer sa souveraineté sur ces câbles, car ils traversent ses eaux territoriales. En mettant en uvre ces mesures, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) vise à faire du détroit dOrmuz un « centre stratégique de création de richesse » et un puissant levier de « puissance numérique » sur la scène mondiale.
Ce rapport rappelle qu'en avril 2026, le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran a menacé d'attaquer directement les entreprises technologiques américaines dans le Golfe. Téhéran leur reproche d'avoir mis leurs outils d'IA et leurs services informatiques au service des frappes militaires américano-israéliennes. Ces menaces visent dix-huit géants technologiques américains majeures, tels que Microsoft, Apple et Google. Les employés de ces firmes sont d'ailleurs instamment priés d'évacuer leurs bureaux pour assurer leur sécurité. Cette escalade s'inscrit dans un contexte de guerre ouverte marqué par les éliminations ciblées de plusieurs figures clés du régime iranien.
Source : Agence de presse Tasnim
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