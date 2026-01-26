La coupure d'Internet en Iran pourrait devenir permanente, avec un accès réservé aux élites. Comment un simple blackout s'est transformé en laboratoire mondial de l'internet à deux vitesses

comment un simple blackout sest transformé en laboratoire mondial de linternet à deux vitesses
LIran vit lune des coupures dinternet les plus longues et les plus sévères de son histoire. Au-delà dun simple blackout destiné à étouffer linformation, le régime iranien teste une architecture de réseau à deux niveaux qui réserverait laccès complet au web mondial à une élite privilégiée, tout en confinant la grande majorité de la population à un intranet strictement surveillé. Cette transformation radicale de linfrastructure numérique a des implications économiques, sociales et politiques profondes, et soulève des inquiétudes majeures parmi les défenseurs des libertés numériques et les observateurs internationaux.
Officiellement, les autorités iraniennes laissent entendre que la situation pourrait évoluer, évoquant par intermittence un possible rétablissement progressif des services. Dans les faits, la réalité quotidienne reste celle dun réseau profondément dégradé, quasi inutilisable pour la majorité des citoyens. Les services de messagerie ont connu de timides réapparitions, sans que cela ne change fondamentalement lexpérience des usagers. Pour de nombreux professionnels du numérique, journalistes ou travailleurs indépendants, laccès à internet est devenu si incertain quils sont contraints de quitter temporairement le pays afin de pouvoir exercer leur activité depuis létranger, notamment depuis la Turquie.
Ce caractère prolongé et asymétrique distingue nettement cette coupure des précédents blackouts iraniens. Il ne sagit plus dun interrupteur actionné puis relâché, mais dun état de fonctionnement dégradé assumé, installé dans la durée.
Les informations recoupées par des militants numériques iraniens évoquent un projet beaucoup plus structurant : la mise en place dun accès différencié à internet selon le statut des individus. Dans ce schéma, seuls certains profils « whitelistés » fonctionnaires, acteurs économiques stratégiques, institutions officielles conserveraient un accès partiel ou filtré au web global. Pour le reste de la population, lhorizon numérique se limiterait au Réseau national dinformation iranien, un intranet contrôlé, composé dapplications locales, de services étatiques et de plateformes surveillées.
Contrairement à la Chine, souvent citée comme point de comparaison, lIran ne dispose pas dun écosystème numérique domestique suffisamment riche pour absorber un tel repli. Les applications locales existantes restent limitées, instables et elles-mêmes affectées par les coupures, ce qui accentue le sentiment disolement et de paralysie économique. Pour mémoire, fin août 2025, la Chine s'est coupée d'une grande partie de l'Internet mondial pendant un peu plus d'une heure.
Les militants avertissent que la coupure d'Internet en Iran pourrait être « permanente »
Où en sommes-nous actuellement avec cette coupure d'Internet ?
[Journaliste] L'accès à Internet en Iran est toujours très limité. Il est pratiquement impossible de se connecter. L'agence de presse AFP rapporte que les services de messagerie texte ont été rétablis samedi. Elle ajoute que les médias locaux indiquent que les autorités envisagent de rétablir progressivement l'accès à Internet. Mais à part un très bref regain d'activité samedi matin sur les réseaux, rien ne semble encore confirmer cette information. Pour les Iraniens ordinaires, c'est tout simplement un cauchemar.
[Un voyageur en provenance d'Iran] Mon travail dépend d'Internet. Je suis donc obligé de venir ici, en Turquie, pour y accéder et faire mon travail, puis de retourner en Iran pour voir comment la situation évolue. Si Internet est rétabli, nous resterons en Iran. Sinon, nous serons obligés de repartir.
[Journaliste] Aujourd'hui, des activistes numériques iraniens ont publié un article sur le site web Filter Watch, qui cite des sources gouvernementales iraniennes, selon lequel le régime prévoit de couper définitivement l'accès des citoyens à l'internet mondial. Le rapport indique que les personnes figurant sur une liste blanche, comme les employés du gouvernement, auront accès à une version filtrée de l'internet, mais que tous les autres devront se contenter d'applications iraniennes locales dans un environnement extrêmement contrôlé.
Faire de l'internet à deux vitesses une norme
La porte-parole du gouvernement, Fatemeh Mohajerani, a confirmé que l'accès international ne serait pas rétabli avant fin mars au moins. Filterwatch, qui surveille la censure d'Internet en Iran depuis le Texas, a cité des sources gouvernementales, dont Mohajerani, affirmant que l'accès « ne reviendrait jamais à sa forme antérieure ».
C'est ce qui rend la tentative de l'Iran unique : d'autres États autoritaires ont érigé des murs avant que leur population ne se connecte à Internet. L'Iran tente de fermer une économie connectée déjà en chute libre.
« Le régime a une seule peur : que les Iraniens puissent faire entendre leur vérité et que leurs crimes soient documentés », a déclaré Mahsa Alimardani, chercheuse en droits numériques chez Witness, une organisation américaine qui forme des militants à l'utilisation de la vidéo à des fins de plaidoyer. « La question est donc la suivante : comment donner aux Iraniens une voix qui ne puisse être réduite au silence ? »
L'idée d'un accès à Internet à plusieurs niveaux n'est pas nouvelle en Iran. Depuis au moins 2013, le régime a discrètement émis des « cartes SIM blanches », donnant un accès illimité à Internet à environ 16 000 personnes. Le système a attiré l'attention du public en novembre 2025 lorsque la fonction de localisation de X a révélé que certains comptes, dont celui du ministre des Communications, se connectaient directement depuis l'Iran, alors que X était bloqué depuis 2009.
Ce qui est différent aujourd'hui, c'est l'ampleur et la permanence de cette mesure. Le black-out actuel teste une infrastructure conçue pour faire de l'accès à deux vitesses la norme, et non une mesure répressive temporaire.
Les coûts économiques de ce blocage sont colossaux
Le vice-ministre iranien des Communications a estimé les pertes quotidiennes à 4,3 millions de dollars. NetBlocks estime quant à lui que le coût réel dépasse les 37 millions de dollars par jour. Plus de 10 millions d'Iraniens dépendent directement des plateformes numériques pour leur subsistance.
Tipax, l'une des plus grandes entreprises privées de livraison en Iran, qui traitait environ 320 000 expéditions par jour avant les manifestations, n'en traite plus aujourd'hui que quelques centaines, selon Filterwatch. L'entreprise exploite un réseau logistique national comparable à celui de FedEx sur le marché américain.
Le gouvernement a licencié le PDG d'Irancell pour non-respect des ordres de fermeture. Irancell, le deuxième opérateur mobile du pays avec 66 millions d'abonnés, est détenu en partie par le groupe sud-africain MTN. Alireza Rafiei a été démis de ses fonctions pour avoir désobéi aux ordres de « restriction de l'accès à Internet en situation de crise », selon l'agence de presse Fars.
Selon Filterwatch, les partenaires étrangers du secteur des télécommunications ont quitté l'Iran ces derniers jours sous escorte de sécurité, sans couverture médiatique. Cela pourrait signifier la fin de la coopération internationale dans le domaine des infrastructures critiques, remplacée par la branche construction des Gardiens de la révolution ou une coopération limitée avec Huawei.
Les experts techniques doutent que le régime puisse maintenir Barracks Internet sans paralyser l'économie. Le laboratoire Internet Intelligence Lab de Georgia Tech, qui suit les coupures d'Internet en Iran depuis le Printemps arabe, a qualifié cette coupure de « la plus sophistiquée et la plus grave de l'histoire de l'Iran ». Ses mesures montrent qu'environ 3 % de la connectivité persiste, probablement pour les fonctionnaires et les services publics.
La mise en place dun internet à plusieurs vitesses en Iran doit-elle être analysée comme une réponse conjoncturelle à une crise politique, ou comme un basculement structurel vers un nouveau modèle de gouvernance numérique autoritaire destiné à durer bien au-delà des manifestations actuelles ?
Un État peut-il encore prétendre développer une économie numérique compétitive tout en réservant laccès à linternet mondial à une minorité triée sur le volet, sans provoquer une fuite massive des talents et des capitaux ?
Le modèle iranien dinternet hiérarchisé risque-t-il de devenir une référence exportable pour dautres régimes en quête de souveraineté numérique « sécuritaire », y compris en dehors des contextes autoritaires classiques ?
Jusquoù peut aller la fragmentation volontaire dinternet avant de remettre en cause lidée même dun réseau mondial ouvert, socle historique de linnovation et de la circulation du savoir ?
Les grandes entreprises technologiques internationales ont-elles une responsabilité particulière lorsque leurs infrastructures, leurs services ou leurs standards techniques peuvent être détournés pour bâtir des internets nationaux fermés et discriminants ?
