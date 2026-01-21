Elon Musk lance un sondage pour savoir s'il devrait acheter Ryanair après un différend avec son PDG Michael O'Leary, suite au refus de Ryanair d'équiper ses avions du système Starlink d'Elon Musk

Elon Musk s'est une nouvelle fois tourné vers les réseaux sociaux pour poser une question très médiatisée, cette fois-ci concernant la plus grande compagnie aérienne low-cost d'Europe. Le PDG de Tesla et SpaceX a publié un sondage sur X demandant aux utilisateurs s'il devrait acquérir Ryanair, à la suite d'un différend public avec le PDG de la compagnie aérienne, Michael O'Leary, connu pour son franc-parler.
Elon Musk, l'entrepreneur qui est considéré comme la personne la plus riche du monde, a fondé SpaceX en 2002, un fabricant aérospatial et une société de services de transport spatial, et en est le président-directeur général. SpaceX développe des projets d'exploration spatiale vers la Lune et Mars, et le programme Starlink d'accès à haut débit à Internet par satellites sur Terre. Mais Elon Musk est un personnage à controverse. Ses actions et déclarations, dont certaines relèvent de la désinformation et des théories du complot, sont régulièrement médiatisées.
Récemment, Elon Musk a été remarqué pour la « guerre des mots » avec le PDG de Ryanair, Michael O'Leary, les deux dirigeants se sont traités mutuellement d'« idiot ». La raison de cette querelle en ligne : le refus de la compagnie d'aviation Ryanair d'investir dans Starlink comme l'a fait son rival Lufthansa et le PDG de Tesla affirmant que les compagnies aériennes perdront des clients si elles ne proposent pas le Wi-Fi dans leurs avions. O'Leary a catégoriquement rejeté le service Starlink invoquant une « pénalité de 2 % sur le carburant », des coûts estimés à environ 200 à 250 millions de dollars par an, qu'il refuse de répercuter sur les voyageurs.
Puis, Elon Musk s'est une nouvelle fois tourné vers les réseaux sociaux pour poser une question très médiatisée, cette fois-ci concernant la plus grande compagnie aérienne low-cost d'Europe. Le PDG de Tesla et SpaceX a publié un sondage sur X demandant aux utilisateurs s'il devrait acquérir Ryanair, à la suite d'un différend public avec le PDG de la compagnie aérienne, Michael O'Leary, connu pour son franc-parler.
Buy Ryan Air and restore Ryan as their rightful ruler— Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2026
Ce sondage n'est pas apparu de manière isolée. Il fait suite à un échange vif entre Musk et O'Leary au sujet de Starlink, le service Internet par satellite de Musk, et de son utilisation potentielle comme Wi-Fi en vol sur les avions de Ryanair. Ryanair a jusqu'à présent refusé d'adopter Starlink pour ses avions, invoquant des raisons de coût et d'exploitation. Ce qui avait commencé comme un désaccord commercial a rapidement pris une tournure personnelle, les deux dirigeants échangeant des insultes dans des interviews et sur les réseaux sociaux. Cet épisode est depuis devenu l'une des querelles d'entreprise les plus discutées en ligne, en partie à cause de la décision de Musk d'impliquer directement le public par le biais d'un sondage.
Le sondage publié par Elon Musk posait une question simple : devait-il acheter Ryanair ? Les utilisateurs avaient le choix entre deux options, formulées dans le style informel caractéristique de Musk. En peu de temps, le sondage a recueilli des centaines de milliers de votes et a continué à faire le buzz sur X. Musk a ajouté une touche d'humour et de jeu de mots à la situation, suggérant que Ryanair devrait être dirigée par quelqu'un nommé Ryan. Dans un message, il a écrit qu'il voulait « rétablir Ryan comme leur dirigeant légitime », ajoutant que « c'est votre destin ». Ces remarques ont été largement partagées, donnant un élan supplémentaire au sondage et maintenant l'échange sous les feux de la rampe.
Au moment de la dernière mise à jour, le sondage était toujours ouvert et le vote se poursuivait. Musk n'a pas indiqué si le sondage reflétait un projet d'acquisition sérieux ou s'il s'agissait simplement d'une provocation publique, mais l'ampleur de l'engagement a garanti une attention soutenue. Le sondage a suscité un vif intérêt, dépassant les 750 000 votes en quelques heures après sa publication. Pour l'instant, environ 76 % des répondants avaient voté en faveur de l'idée.
La querelle entre le PDG de Ryanair, Michael O'Leary, et Elon Musk
Le différend remonte à la décision de Ryanair de ne pas installer le système Internet par satellite de Starlink sur ses avions. Michael O'Leary a expliqué la position de la compagnie aérienne, affirmant que cela n'avait pas de sens sur le plan économique pour les activités de Ryanair. « Nous ne pensons pas que nos passagers soient prêts à payer pour le Wi-Fi sur un vol d'une heure en moyenne », a déclaré O'Leary. Ryanair exploite principalement des liaisons court-courriers à travers l'Europe, où la durée des vols est souvent inférieure à deux heures. Selon O'Leary, l'ajout d'un service Internet payant à bord ne générerait pas suffisamment de revenus pour justifier la dépense.
Il a également souligné les obstacles techniques et financiers. O'Leary a déclaré que l'installation d'antennes compatibles avec Starlink coûterait entre 200 et 250 millions de dollars par an. Il a en outre fait remarquer que l'équipement supplémentaire pourrait augmenter la traînée des avions, entraînant une consommation de carburant plus élevée, ce qui aurait un impact direct sur les coûts d'exploitation.
Le désaccord a dépassé le cadre des considérations commerciales lorsque O'Leary a tenu des propos personnels à l'égard de Musk lors d'une interview. Dans cette interview, O'Leary a qualifié M. Musk d'« idiot », ajoutant qu'il était « très riche, mais toujours un idiot ». Il a également qualifié Musk de « mal informé » et a conseillé aux auditeurs de « ne prêter aucune attention à Elon Musk ».
Musk a répondu publiquement sur X, qualifiant O'Leary d'« idiot fini » et ajoutant « Virez-le ». L'échange s'est encore envenimé lorsque le compte officiel de Ryanair sur les réseaux sociaux s'est joint à la conversation pendant une interruption de service, en publiant : « Peut-être avez-vous besoin du Wi-Fi @elonmusk ? » Musk a répondu par une autre question provocante, demandant s'il devait acheter Ryanair et mettre « quelqu'un dont le vrai nom est Ryan aux commandes ». Il a ensuite envoyé un message direct demandant : « Combien cela coûterait-il de vous acheter ? »
Au cur du débat se trouve la praticité du service Internet en vol de Starlink pour les compagnies aériennes low cost. Starlink a déjà été adopté par certaines compagnies aériennes, en particulier celles qui exploitent des liaisons long-courriers où les passagers sont plus disposés à payer pour bénéficier d'une connexion Internet. Depuis Septembre 2024, Air France a signé un accord avec Starlink d'Elon Musk pour fournir à ses clients un service Wi-Fi en vol à partir de 2025. Starlink a déjà des accords similaires avec United Airlines et Hawaiian Airlines.
La direction de Ryanair a toujours soutenu que son modèle à bas prix et à fort chiffre d'affaires n'était pas compatible avec de tels services. O'Leary a toujours affirmé que le maintien de tarifs bas était plus important que l'ajout de fonctionnalités susceptibles d'augmenter les coûts. Musk a contesté les estimations de coûts de O'Leary, mais il n'a pas publié de chiffres détaillés pour les contredire.
Et vous ?
Pensez-vous que cette querelle est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Starlink Aviation : le service Internet par satellite de SpaceX arrive dans certains avions l'année prochaine. Le kit matériel coûte 150 000 $ et SpaceX promet des vitesses allant jusqu'à 350 Mbit/s
SpaceX estime que les États devraient abandonner leurs projets de fibre optique et consacrer toutes leurs subventions à Starlink car la fibre optique est une dépense inutile et superflue pour les contribuables
Les fréquents sondages d'Elon Musk sur Twitter sont susceptibles d'être manipulés par des bots. Une nouvelle étude montre que les votes peuvent être facilement achetés lors des sondages sur Twitter
Vous avez lu gratuitement 834 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.