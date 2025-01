L'OTAN va déployer des navires sans pilote pour protéger les câbles de la mer Baltique, et un système avancé utilisant l'IA pour surveiller les menaces visant les infrastructures sous-marines a été annoncé

La récente initiative de l'alliance a été annoncée au mois de décembre 2024. En effet, suite aux dommages causés aux câbles sous-marins dans les eaux européennes au cours de l'année écoulée, l'OTAN a envisagé de surveiller les câbles Internet sous-marins à l'aide d'une flotte de bateaux sans pilote.Dans une interview réalisée en 2024, l'amiral Pierre Vandier, commandant de l'alliance pour les concepts et la transformation à Norfolk, en Virginie, a déclaré que son équipe en était aux premiers stades du développement d'une flotte d'USV afin que « l'OTAN puisse voir et surveiller quotidiennement son environnement ».Ce 18 janvier 2025, l'OTAN a lancé la nouvelle mission visant à renforcer la surveillance des navires en mer Baltique, en utilisant pour la première fois des navires de surface sans équipage (USV) afin d'améliorer le suivi des infrastructures sous-marines essentielles.L'infrastructure sous-marine est vitale pour l'électricité et le trafic Internet, plus de 95 % des données Internet étant transmises par ces câbles.Le chef de l'OTAN, Mark Rutte, a souligné l'importance de protéger les 1,3 million de kilomètres de câbles qui facilitent quotidiennement des transactions financières d'une valeur d'environ 10 000 milliards de dollars.Le ministre estonien des affaires étrangères, Margus Tsahkna, a souligné la fréquence des dommages causés aux infrastructures sous-marines, suggérant qu'ils pourraient ne pas être accidentels.L'incident de l'Eagle S, où le navire a été intercepté par les garde-côtes finlandais parce qu'il menaçait de couper des câbles supplémentaires et un tuyau de gaz, met en évidence les risques persistants.La nouvelle stratégie de surveillance de l'OTAN prévoit pour la première fois le déploiement de navires de surface sans équipage (USV) afin de renforcer les capacités de surveillance des infrastructures sous-marines essentielles et d'accélérer les délais de réaction.La nouvelle initiative de l'OTAN vise à assurer une surveillance permanente, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des zones critiques.Dans un premier temps, les USV fonctionneront sous contrôle humain, mais il est prévu d'accroître leur autonomie au cours des phases ultérieures. Au moins 20 USV seront déployés aux côtés de navires avec équipage et d'avions de patrouille maritime.En outre, le Royaume-Uni a annoncé la mise en place d'un système avancé piloté par l'IA pour repérer les menaces pesant sur les infrastructures sous-marines, en exploitant des données provenant de diverses sources pour évaluer les risques posés par les navires.Ce système vise à renforcer les capacités de surveillance avec moins de ressources, afin de garantir la sécurité sur le territoire national et à l'étranger.Cette récente initiative de l'OTAN est en partie motivée par les préoccupations des responsables occidentaux concernant ce que l'on appelle la « flotte fantôme » de la Russie, un assemblage de vieux pétroliers créé pour transporter clandestinement du pétrole russe dans le monde entier.Cependant, cette flotte pourrait désormais représenter une menace plus pressante pour l'Occident. En effet, vers fin 2024, la Finlande a intercepté un pétrolier présentant toutes les caractéristiques de la flotte fantôme après avoir trouvé des traces de traînée près d'un câble sous-marin rompu. Selon les autorités, la « flotte fantôme » russe serait soupçonnée de mener des actions de sabotage contre des infrastructures critiques en Europe , en plus de l'espionnage.Par ailleurs, outre le lancement par le bloc de la nouvelle mission visant à renforcer la surveillance des navires dans la mer Baltique, l' OTAN a également développé un système qui permet de réacheminer sans heurt les données des câbles sous-marins vers les satellites en cas d'incidents . Les experts de l'OTAN insistent sur la nécessité d'un tel système de relais à la suite des ruptures successives de plusieurs câbles sous-marins situés dans la région concernée.BBCQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de l'OTAN crédible ou pertinente ?