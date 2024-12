Ce que l'on sait jusqu'à présent de la rupture des deux câbles sous-marins

La Chine est accusée d'avoir refusé de collaborer dans le cadre de l'enquête

Envoyé par Maria Malmer Stenergard, ministre suédoise des Affaires étrangères Envoyé par

Nous avons beaucoup de respect pour l'enquête préliminaire menée de manière indépendante et nous attendons toujours ses conclusions. Je suppose que nous poursuivrons les discussions avec la Chine à ce sujet, à différents niveaux, afin de continuer à faire valoir nos arguments et à œuvrer pour que la police et le procureur disposent des conditions nécessaires pour enquêter sur ce qui s'est passé.



La Russie et la Chine rejettent les accusations des enquêteurs occidentaux

Européens et Américains ne s'accordent pas sur les causes de la rupture des câbles

Les 17 et 18 novembre 2024, deux câbles de télécommunications situées dans la Baltique ont été sectionnés . Les deux câbles endommagés sont le câble Arelion, qui relie la Suède à la Lituanie, et le câble C-Lion1, qui relie la Finlande à l'Allemagne. La rupture de ces câbles a perturbé les communications entre la Suède, la Lituanie, la Finlande et l'Allemagne. Les premières investigations n'ont pas apporté des réponses concluantes, mais beaucoup accusent la Russie.Les soupçons se sont rapidement portés sur le navire chinois Yi Peng 3 , présent dans la zone au moment des incidents. Les autorités suédoises ont demandé que ce cargo entre dans leurs eaux territoriales afin de faciliter l'enquête. La chaîne danoise TV2 a analysé des images sous-marines et des données du système d'identification automatique (AIS) et a découvert que le navire avait effectué une manœuvre suspecte près de l'île danoise de Læsø, le 7 novembre.Les données AIS montrent que le Yi Peng 3, qui reliait Port-Saïd en Égypte à Ust-Luga en Russie, a ralenti lors de son passage au-dessus de deux câbles sous-marins au large de Læsø, avant de s'arrêter complètement. Le Yi Peng 3 est resté ainsi pendant environ cinq minutes avant que les hélices ne soient remises en marche et que le navire ne poursuive sa route vers le sud à travers le Kattegat. C'est la seule fois où le Yi Peng 3 a effectué une telle manœuvre.Un porte-parole du commandement danois de la Défense a expliqué que « la défense danoise s'est davantage concentrée sur la surveillance dans et autour des eaux danoises et qu'elle surveille régulièrement les navires d'autres pays lorsqu'ils se trouvent dans les eaux territoriales danoises ».Certains responsables européens ont déclaré qu'ils soupçonnent la Russie d'avoir endommagé ces deux câbles de télécommunication dans le cadre des opérations visant à soutenir son invasion de l'Ukraine. Le Kremlin a toutefois rejeté ces accusations, les qualifiant d'absurdes et de « risibles ».Un ancien capitaine de navire et actuel analyste de la défense chez Nordic Defense Analysis a déclaré à TV2 : « je trouve suspect qu'un navire marchand, qui est en principe en transit d'un port à l'autre, se comporte de la sorte. Un navire marchand ne devrait normalement pas agir de la sorte ».L'analyste de défense Jens Wenzel Kristoffersen a déclaré : « on peut voir sur les données AIS que le navire de 225 mètres de long n'a pas effectué de manœuvre d'évitement par rapport à un autre navire. Il est donc suspect que la vitesse ait été réduite juste au-dessus ou après les câbles ».La Suède, la Finlande et la Lituanie enquêtent sur l'incident depuis la rupture des câbles. La Chine, dont le navire a été accusé d'avoir délibérément sectionné les câbles en traînant son ancre sur le fond marin sur une distance de 160 km, a nié toute responsabilité dans cet acte, qui aggraverait les tensions géopolitiques entre la Russie, l'OTAN et la Chine. Stockholm affirme avoir envoyé une demande officielle à la Chine, lui demandant de coopérer à son enquête.À la fin du mois de novembre, le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, a déclaré que les autorités suédoises avaient adressé à la Chine une demande officielle de coopération concernant les soupçons de sabotage et qu'elles cherchaient à obtenir des éclaircissements de la part de la Chine sur ce qu'il était advenu des câbles. La Chine a répondu qu'elle est prête à découvrir la vérité. Mais la Suède indique que les choses ne se sont pas passées comme prévu.La ministre suédoise des Affaires étrangères, Maria Malmer Stenergard, a déclaré le lundi 23 décembre 2024 que « la Chine n'a pas accédé à la demande de la Suède d'autoriser des procureurs suédois à monter à bord du navire ». « La police suédoise s'est rendue à bord et a assisté en tant qu'observateur à l'enquête chinoise. La commission nationale des accidents a participé en tant qu'autorité chargée de l'enquête sur l'accident », a déclaré Maria Stenergard.« Dans le même temps, je constate que la Chine n'a pas écouté notre demande de permettre au procureur de mener une enquête préliminaire à bord. Notre demande d'autoriser les procureurs suédois, ainsi que la police et d'autres personnes, à prendre certaines mesures d'investigation dans le cadre de l'enquête à bord reste d'actualité. Nous avons été clairs avec la Chine à ce sujet », a ajouté la ministre suédoise. Maria Stenergard a également déclaré :Pendant plus d'un mois, le navire chinois est resté ancré dans le détroit du Kattegat, entre la Suède et le Danemark, où il a été observé par de nombreux pays et a été arraisonné par la police suédoise et d'autres autorités la semaine dernière. Le site de suivi des navires VesselFinder a montré que le Yi Peng 3 quittait le détroit samedi et, lundi, la Chine a confirmé que le navire avait quitté le détroit afin de garantir « le bien-être physique et mental de l'équipage ».« L'armateur, après une évaluation complète et une consultation avec les parties concernées, a décidé de reprendre ses activités. La Chine a informé à l'avance tous les pays concernés. La Chine est prête à maintenir la communication et la coopération avec les pays concernés pour faire avancer le suivi de l'incident », a déclaré à l'AFP Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.Les enquêteurs occidentaux pensent que l'équipage du Yi Peng 3, un vraquier chargé d'engrais russe, a traîné son ancre dans les fonds marins de la Baltique sur une distance de 160 km, ce qui a endommagé les câbles qui les traversent. Les enquêteurs tentent à présent de déterminer si des agents des services de renseignement russes ont ordonné la destruction des câbles. La Russie et la Chine rejettent toutefois en bloc les accusations des enquêteurs occidentaux.Selon Wall Street Journal, des sources anonymes ont déclaré que le propriétaire du navire, Ningbo Yipeng Shipping, coopère avec les enquêteurs. Le média rapporte que plusieurs responsables occidentaux des services de police et de renseignement ne croient pas que la Chine ait pris part au stratagème présumé. Pour l'heure, outre les données indiquant que le Yi Peng 3 a ralenti au-dessus des câbles Internet, aucune preuve palpable n'a été fournie par l'enquête.Le 30 novembre 2024, la Finlande et la Suède ont achevé la réparation des câbles sous-marins de la mer Baltique, corrigeant les perturbations provoquées. Les travaux, réalisés par le navire de maintenance Cable Vigilance, ont débuté le 25 novembre. Selon le PDG de Cinia, l'opérateur finlandais qui exploite le câble de télécommunication C-Lion1, « les réparations ont commencé rapidement et le problème a été résolu plus rapidement que prévu ».Le second câble reliant la Suède à la Lituanie a quant à lui été réparé le 28 novembre au soir, selon Arelion, l'entreprise suédoise qui gère le câble. À la suite de ces séries de dommages causés aux câbles sous-marins dans les eaux européennes, de hauts responsables européens et de l'OTAN ont commencé à envisager une capacité qui permettrait à l'alliance d'avoir des yeux en permanence au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison.Dans une interview avec Defense News, l'amiral Pierre Vandier, commandant de l'alliance pour les concepts et la transformation à Norfolk, en Virginie, a comparé l'idée aux caméras de vidéosurveillance de la police installées sur les lampadaires dans les zones urbaines sensibles pour enregistrer les preuves des crimes.« La technologie permet d'éclairer les rues avec des USV [Unmanned Surface Vessel] », a-t-il déclaré, en utilisant l'abréviation militaire pour désigner les navires de surface sans pilote. Pierre Vandier a déclaré que son équipe en était aux premiers stades du développement d'une flotte d'USV afin que « l'OTAN puisse voir et surveiller quotidiennement son environnement ». La première étape consisterait à atteindre cet objectif en surface, puis sous l'eau.Ce n'est pas la première fois que des responsables européens soupçonnent la Russie de sabotage d'infrastructures sous-marines depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais ils hésitent à accuser le Kremlin d'ingérence, en partie par crainte d'une nouvelle escalade des tensions entre la Russie et l'Europe.Deux responsables américains ayant connaissance de l'évaluation initiale de l'incident ont déclaré aux médias que les dommages ne semblaient pas résulter d'une activité délibérée de la Russie ou d'un autre pays. Ils ont déclaré qu'ils pensent que l'incident avait probablement été causé par la traînée d'une ancre d'un navire qui passait par là. De tels accidents se sont déjà produits par le passé, mais pas dans une succession aussi rapide comme ces deux incidents.Le Kremlin a rejeté les allégations « risibles » selon lesquelles il serait impliqué, déclarant qu'il est absurde de continuer à blâmer la Russie pour quoi que ce soit sans aucun fondement. Néanmoins, les services de police suédois et finlandais ont indiqué qu'ils pensaient que les dommages étaient délibérés. Comme souligné plus haut, le ministère public suédois poursuit son enquête préliminaire sur des soupçons de sabotage.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des accusations portées contre la Chine et la Russie par les responsables occidentaux ?La rupture des câbles est-elle un accident ou un acte de sabotage ? Y a-t-il des éléments qui permettent de parler d'un sabotage ?Dans le cas d'un sabotage, qui de la Chine ou de la Russie serait l'auteur ? Ou soupçonnez-vous les deux pays d'avoir coopéré sur l'opération ?