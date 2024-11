Un changement dans le mode d'exploitation du navire

Un acte délibéré ? Des indices s'accumulent

Les mouvements du navire : Des enregistrements du système AIS (Automatic Identification System), utilisé pour suivre les navires, montrent des déplacements erratiques du navire, souvent associés à des tentatives de dissimulation d'activités.

La profondeur des dégâts : Les câbles sous-marins sont protégés par des couches de matériaux résistants. Les dommages nécessitent une force significative, comme celle d’une ancre traînée délibérément.

Les tensions géopolitiques : La zone affectée est proche de territoires contestés où la Chine et d'autres pays ont des différends sur la souveraineté. L’incident pourrait s’inscrire dans une stratégie de pression ou d’intimidation.

« La probabilité d'un mouillage accidentel de l'ancre semble minime »

Ce n'est pas la première fois qu'un navire battant pavillon chinois est soupçonné d'être impliqué dans un épisode de ce type en mer Baltique

Les navires de l'OTAN ne peuvent pas forcer le Yi Peng 3 à entrer dans l'un de leurs ports

Une leçon pour l’avenir

Un navire commercial chinois encerclé par des navires de guerre européens dans les eaux internationales depuis une semaine est au cœur d'une enquête sur des soupçons de sabotage qui menace de tester les limites du droit maritime et d'accroître les tensions entre Pékin et les capitales européennes. Les enquêteurs soupçonnent l'équipage du vraquier Yi Peng 3, long de 225 mètres, large de 32 mètres et chargé d'engrais russes, d'avoir délibérément sectionné deux câbles de données essentiels la semaine dernière, alors que son ancre était traînée sur le fond de la mer Baltique sur plus de 160 kilomètres.L'enquête se concentre désormais sur la question de savoir si le capitaine du navire chinois, qui a quitté le port russe d'Ust-Luga sur la Baltique le 15 novembre, a été incité par les services de renseignement russes à commettre ce sabotage. Il s'agirait de la plus récente d'une série d'attaques contre les infrastructures critiques de l'Europe qui, selon les forces de l'ordre et les services de renseignement, ont été orchestrées par la Russie.« Il est extrêmement improbable que le capitaine n'ait pas remarqué que son navire avait jeté et traîné son ancre, perdant de la vitesse pendant des heures et coupant des câbles en chemin », a déclaré un enquêteur européen de haut rang impliqué dans l'affaire.Le propriétaire chinois du navire, Ningbo Yipeng Shipping, coopère avec l'enquête et a autorisé l'arrêt du navire dans les eaux internationales, selon des personnes au fait de l'enquête. La compagnie n'a pas souhaité faire de commentaires.Le Yi Peng 3 a opéré uniquement dans les eaux chinoises de décembre 2019 à début mars 2024, lorsqu'il a soudainement changé son mode d'exploitation, a déclaré Benjamin L. Schmitt, chercheur principal au Kleinman Center for Energy Policy de l'Université de Pennsylvanie.Le navire chinois a alors commencé à transporter du charbon russe et d'autres marchandises, faisant escale dans des ports russes tels que Nakhodka sur la mer du Japon, plusieurs voyages au port de Mourmansk dans la mer de Barents et un voyage dans la mer Baltique. Actuellement, le navire est chargé d'engrais russes, selon les données de Kpler.« Bien que cela ne suffise pas à prouver l'implication de la Russie, le changement fondamental de la zone d'opération du navire vers les ports russes après des années d'opération uniquement dans les eaux chinoises devrait constituer un domaine d'enquête clé pour les autorités européennes », a déclaré M. Schmitt.Les enquêteurs ont accumulé plusieurs indices qui laissent penser que les dommages n’étaient pas accidentels :Les dommages causés aux câbles sous-marins se sont produits dans les eaux suédoises les 17 et 18 novembre, ce qui a incité les autorités de ce pays à ouvrir une enquête pour sabotage. La Russie a nié toute faute.Les enquêteurs ont établi que le navire a jeté l'ancre mais est resté en route dans les eaux suédoises le 17 novembre vers 21 heures (heure locale). L'ancre traînante a coupé le premier câble entre la Suède et la Lituanie peu de temps après, selon deux personnes au fait de l'enquête.Pendant ce temps, le transpondeur du navire, qui indique ses mouvements sur le système d'identification automatique, s'est éteint dans ce que l'on appelle un « incident sombre » dans le jargon du trafic maritime. Le navire a ensuite poursuivi sa route alors que l'ancre traînante réduisait considérablement sa vitesse, selon les données satellitaires et autres examinées par les enquêteurs.Les enquêteurs affirment que le lendemain, vers 3 heures du matin, après avoir parcouru environ 180 kilomètres, le Yi Peng 3 a coupé le deuxième câble entre l'Allemagne et la Finlande. Peu après, le navire a commencé à zigzaguer, a levé l'ancre et a poursuivi sa route. Les navires de la marine danoise se sont alors lancés à la poursuite du Yi Peng 3 et l'ont intercepté, le forçant finalement à jeter l'ancre dans le détroit de Kattegat, qui relie la mer Baltique à la mer du Nord.L'examen de l'ancre et de la coque du navire a révélé des dommages correspondant à une ancre traînante et à des câbles sectionnés, ont indiqué des personnes au fait de l'enquête.« Compte tenu des conditions météorologiques clémentes et de la hauteur raisonnable des vagues, la probabilité d'un mouillage accidentel de l'ancre semble minime », selon une analyse de Kpler, une société d'analyse qui fournit des données en temps réel sur le transport maritime international.Alors que de tels incidents ont été traités de manière confidentielle par le passé, les dommages causés aux câbles internet la semaine dernière ont rapidement suscité des interventions publiques de la part des principaux dirigeants européens.L'équipage du Yi Peng 3, dont le capitaine est un ressortissant chinois et qui comprend un marin russe, n'a pas encore été interrogé, selon des personnes au fait de l'enquête, mais un membre d'un navire pilote danois est brièvement monté à bord du navire avant qu'il ne soit ancré dans le détroit du Kattegat.Plusieurs responsables occidentaux des services de police et de renseignement ont déclaré qu'ils ne pensaient pas que le gouvernement chinois était impliqué dans l'incident, mais qu'ils soupçonnaient les services de renseignement russes d'être à l'origine du sabotage.« Il s'agit d'accusations absurdes et sans fondement », a déclaré le service de presse du Kremlin. Les mêmes responsables occidentaux qui pointent du doigt la Russie sont restés silencieux lorsque l'Ukraine a fait exploser les gazoducs Nord Stream, a déclaré le service de presse en référence au sabotage de 2022 de la voie d'acheminement du gaz russe vers l'Europe.L'année dernière, un navire appelé Newnew Polar Bear a jeté l'ancre et coupé un gazoduc entre la Finlande et l'Estonie. Dans ce cas, les autorités ont permis au navire d'entrer dans les eaux internationales et d'éviter d'être capturé, une erreur que les responsables ont dit avoir essayé d'éviter avec le Yi Peng 3.« Il ne fait aucun doute que si des infrastructures essentielles de certains pays ont été détruites ou gravement endommagées et que nous devons trouver les coupables, il ne peut y avoir de situation où l'on se contente de quitter les lieux », a déclaré le ministre finlandais de la défense, Antti Häkkänen, après que les câbles de fibre optique ont été coupés ce mois-ci.Le vraquier chinois est désormais gardé par une petite flottille de navires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord appartenant au Danemark, à l'Allemagne et à la Suède. Auparavant neutre, la Suède est l'un des membres les plus récents de l'OTAN, ayant rejoint l'alliance militaire à la suite de l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie en 2022.En vertu du droit maritime international, les navires de l'OTAN ne peuvent pas forcer le Yi Peng 3 à entrer dans l'un de leurs ports. Les autorités suédoises et allemandes négocient avec le propriétaire du navire pour obtenir l'accès à celui-ci et interroger son équipage. La police allemande a également dépêché le Bamberg, un navire de patrouille, pour enquêter sur l'un des incidents à l'aide de drones sous-marins. Des navires suédois et danois ont également examiné les sites sur les fonds marins.Les autorités européennes doivent faire preuve de prudence en raison de leur engagement en faveur de la liberté de navigation et du respect du droit international qui sous-tend le commerce mondial, selon plusieurs hommes politiques européens, ainsi que des responsables de la sécurité et de l'application de la loi au fait de l'enquête.Depuis le lancement de son invasion massive de l'Ukraine, le Kremlin a été accusé par des responsables occidentaux de mener une guerre de l'ombre sur le territoire de l'OTAN en Europe afin de déstabiliser l'Occident, notamment en orchestrant des attaques contre des pipelines sous-marins et des câbles de données dans la mer Baltique et l'Arctique.Cet incident est un rappel brutal de la vulnérabilité des infrastructures numériques dans un monde de plus en plus connecté. Alors que les conflits géopolitiques s’intensifient, la protection des câbles sous-marins devient un enjeu critique. Investir dans leur sécurisation et établir des accords internationaux pour leur protection pourrait bien être une priorité stratégique pour les années à venir.En attendant, cet épisode met en lumière les nouvelles formes de menaces auxquelles les nations doivent faire face, non seulement dans l’espace numérique, mais aussi dans les profondeurs des océans.Il faut noter qu'en septembre, les États-Unis ont lancé un avertissement concernant le risque accru d'interférence de la Russie avec les câbles de données sous-marins.Sources : les États-Unis constatent un risque croissant de « sabotage » de câbles sous-marins essentiels par une unité militaire secrète , NYTQu'en pensez-vous ? Les indices évoqués par les enquêteurs sont-ils suffisants pour pointer la Russie ou la Chine du doigt ? Dans quelle mesure ?Dans quelle mesure peut-on différencier un accident d'une action délibérée dans ce type de cas ? Quelles preuves devraient être fournies pour confirmer la responsabilité des uns ou des autres ?Quelle est, selon vous, l'importance stratégique des câbles sous-marins ? Pourquoi sont-ils si peu protégés malgré cela ?Quelles pourraient être les conséquences à long terme de telles attaques pour l'économie mondiale et la cybersécurité ?Cet incident reflète-t-il une évolution des conflits géopolitiques vers des zones grises, comme les infrastructures critiques sous-marines ?Les pays affectés ont-ils les moyens technologiques et juridiques pour agir contre un État soupçonné de sabotage ?