Le directeur général de la police, Ilkka Koskimäki, le chef de la police criminelle centrale, Robin Lardot, et le chef adjoint des gardes-frontières, Markku Hassinen, m'ont donné une vue d'ensemble de la rupture de câble dans le golfe de Finlande. Nos autorités ont coopéré efficacement dans l'enquête sur ces incidents.



Nous avons suivi la situation de près hier PMI @PetteriOrpo



Sain katsauksen Suomenlahden kaapelirikkoon poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäeltä, Keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardotilta ja Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Markku Hassiselta. Viranomaisemme ovat selvittäneet tapahtumia yhteistyössä tehokkaasti.



Seurasimme tilannetta… pic.twitter.com/jdubVRQ85Q — Alexander Stubb (@alexstubb) December 26, 2024

Le premier cas connu d'utilisation d'un navire de la flotte fantôme pour saboter délibérément des infrastructures critiques en Europe ?

Spoke with @KristenMichalPM about reported possible sabotage of Baltic Sea cables. #NATO stands in solidarity with Allies and condemns any attacks on critical infrastructure. We are following investigations by #Estonia & #Finland, and we stand ready to provide further support. — Mark Rutte (@SecGenNATO) December 26, 2024

L'idée de créer une flotte fantôme pour contourner les sanctions n'est pas nouvelle



les incidents liés à la flotte fantôme, selon l'Institut de l'école d'économie de Kiev

Un lieu stratégique, idéal pour les opérations de sabotage

Depuis le début de la guerre, le nombre d'incidents suspects ayant endommagé des infrastructures sous-marines essentielles a également augmenté

Il y a quelques jours, des commandos finlandais ont arraisonné un pétrolier que les autorités soupçonnent d'avoir sectionné des câbles sous-marins vitaux dans la mer Baltique, notamment celui qui transporte l'électricité entre la Finlande et l'Estonie. Le navire, l'Eagle S, présente toutes les caractéristiques des navires appartenant à la flotte fantôme de la Russie, selon les autorités, et avait embarqué dans un port russe peu de temps avant que les câbles ne soient coupés.D'ailleurs, Alexander Stubb, le président finlandais, a indiqué que son pays doit être en mesure de prévenir les risques posés par « les navires appartenant à la flotte fantôme russe » avant même les conclusions de l'enquête :Si cette hypothèse est confirmée, il s'agirait du premier cas connu d'utilisation d'un navire de la flotte fantôme pour saboter délibérément des infrastructures critiques en Europe et, selon des responsables et des experts, d'une escalade manifeste de la Russie dans son conflit avec l'Occident.« Nous savons que la flotte fantôme russe opère dans notre région et que la Russie mène systématiquement une guerre hybride contre les pays voisins de l'OTAN et de l'UE », a déclaré Lauri Läänemets, ministre estonien de l'intérieur, dans un courriel adressé au New York Times. « Il est temps d'abandonner les illusions et de faire face à la situation ».Vendredi, plusieurs pays de la région ont annoncé le déploiement de ressources navales et de garde-côtes supplémentaires pour renforcer la sécurité. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, répondant aux demandes des dirigeants de la Finlande et de l'Estonie, deux pays membres, a déclaré que l'Alliance atlantique allait « renforcer » sa présence militaire en mer Baltique.« L'OTAN est solidaire des Alliés et condamne toute attaque contre les infrastructures critiques », a déclaré Rutte dans un message publié sur la plateforme sociale X.Pour la Russie, la création d'une flotte fantôme offre une solution au problème du financement de sa guerre en Ukraine. Après que le président russe Vladimir Poutine a donné l'ordre d'envahir l'Ukraine en février 2022, les pays occidentaux ont commencé à imposer des sanctions destinées à étrangler l'économie russe et à lui couper l'accès aux fonds nécessaires pour maintenir l'armée du pays en mouvement.Le pétrole est la pierre angulaire de l'économie russe et le secteur énergétique de la Russie était l'une des principales cibles des sanctions. Mais au lieu d'un embargo total, dont les responsables craignaient qu'il ne provoque une flambée mondiale des prix, les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont imposé des plafonds de prix de 60 dollars le baril pour tout le pétrole et les produits pétroliers provenant de Russie et transportés par voie maritime, ce qui représente une réduction significative par rapport au prix du marché.Ce stratagème est utilisé depuis longtemps par des parias mondiaux tels que l'Iran et la Corée du Nord, ainsi que par les cartels de la drogue, a déclaré Elisabeth Braw, chargée de recherche au Conseil atlantique, qui a effectué des recherches et écrit sur les flottes clandestines.« C'est comme une tumeur », a-t-elle déclaré. « Lorsque la proportion était faible, elle pouvait être gérée, mais maintenant qu'elle approche les 20 %, elle est beaucoup moins gérable et, de toute évidence, elle s'accroît ».Près de 70 % du pétrole russe est transporté par des pétroliers clandestins, selon une analyse publiée en octobre par l'Institut de l'école d'économie de Kiev, un organisme de recherche basé en Ukraine. Certains experts estiment à plus de 1 000 le nombre total de navires fantômes russes, bien que la Russie en utilise beaucoup moins pour contourner régulièrement les sanctions, selon l'analyse de l'institut.Les autorités finlandaises enquêtent toujours pour déterminer si l'Eagle S a commis un acte criminel. Mais la taille même de la flotte fantôme pourrait avoir rendu l'utilisation de certains de ces navires à des fins de sabotage irrésistible pour la Russie, a déclaré Braw.Je pense qu'à un moment donné, la Russie s'est dit : « Oh, nous avons tous ces navires que nous utilisons ; nous pourrions tout aussi bien en utiliser quelques-uns pour causer un peu plus de dégâts ».Bien qu'il ne soit pas encore certain que la coupure de câble ait été effectuée intentionnellement, la mer Baltique est, pour un certain nombre de raisons, un lieu idéal pour mener des opérations de sabotage. Elle est relativement peu profonde et est traversée par des câbles et des pipelines sous-marins essentiels qui fournissent de l'énergie, ainsi que des services Internet et téléphoniques, à un certain nombre de pays européens membres de l'OTAN. La Russie a un accès relativement libre à la mer à partir de plusieurs ports, et ses navires commerciaux, protégés par le droit maritime international, peuvent se déplacer dans les eaux internationales sans être inquiétés.Avant même que les câbles ne soient coupés, il était clair que la mer Baltique devenait une arène clé dans l'intensification de la concurrence entre l'Occident et la Russie.Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'OTAN, que le Kremlin considère comme son principal ennemi, s'est agrandie de deux membres, la Suède et la Finlande, deux puissances baltes importantes. Les jets de l'OTAN dans la région sont souvent mobilisés pour répondre aux avions militaires russes et, chaque automne, les pays de l'alliance occidentale y organisent des exercices navals majeurs appelés « Freezing Winds » (vents glacés), principalement dirigés contre la menace russe.Plusieurs mois après le début de la guerre en Ukraine, des explosions ont détruit plusieurs sections du gazoduc Nord Stream sous la Baltique, coupant l'Europe occidentale des livraisons de gaz naturel russe. Les services de renseignement américains ont estimé qu'un groupe pro-ukrainien avait perpétré l'attentat, mais les détails publics restent rares.Les soupçons selon lesquels la Russie utilisait des navires fantômes pour d'autres raisons que celle d'échapper aux sanctions existaient déjà avant la coupure de câble de la semaine dernière. En avril, le chef de la marine suédoise a déclaré à un média local qu'il existait des preuves que ces navires étaient utilisés pour mener des activités de renseignement d'origine électromagnétique pour le compte de la Russie et que certains navires de pêche avaient été repérés avec des antennes et des mâts que l'on ne voit normalement pas sur les navires commerciaux.L'année dernière, un navire immatriculé à Hong Kong, le Newnew Polar Bear, a jeté l'ancre et coupé un gazoduc entre la Finlande et l'Estonie. Ce navire a été autorisé à naviguer dans les eaux internationales avant que les autorités ne puissent enquêter. Le mois dernier, les autorités ont réagi de manière plus agressive en arrêtant un navire battant pavillon chinois, le Yi Peng 3, en le maintenant à l'ancre pendant près d'un mois et en l'arraisonnant après que deux câbles de fibre optique ont été sectionnés dans la mer Baltique.Dans le cas de l'Eagle S, la réponse a été encore plus agressive. Quelques heures après que l'opérateur du réseau énergétique finlandais a alerté la police qu'un câble électrique sous-marin avait été endommagé mercredi, des officiers finlandais sont descendus en hélicoptère sur le pont du navire et ont pris le contrôle de la passerelle, empêchant le navire de poursuivre sa route. Vendredi, il est resté à l'ancre dans le golfe de Finlande, gardé par un bateau lance-missiles des forces de défense finlandaises et un patrouilleur des gardes-frontières.L'intensité de la réaction pourrait s'expliquer par le fait que le navire présente les mêmes caractéristiques qu'un navire fantôme russe. Le pétrolier de 70 000 tonnes a changé de propriétaire et de gérant au cours des deux dernières années et n'est pas assuré comme le sont habituellement les pétroliers, ce qui constitue un indicateur majeur d'un navire fantôme, a déclaré Yuliia Pavytska, responsable du programme de sanctions à l'Institut de l'école d'économie de Kiev, qui travaille avec des responsables occidentaux pour identifier les navires fantômes russes et imposer des sanctions à leur encontre.Le navire bat également pavillon des îles Cook, connues pour leur laxisme en matière de surveillance. Une inspection de l'Eagle S au Ghana en septembre 2023 a permis de découvrir 24 défauts, notamment des problèmes de sécurité incendie et de systèmes de navigation, un nombre stupéfiant, a déclaré Pavytska.« C'est un véritable record », a-t-elle déclaré. « Je n'arrive pas à me souvenir si nous avons vu autant de déficiences identifiées.Sources : Kyiv School of Economics Institute , interview d'Elisabeth BrawQuelle lecture faites-vous de la situation ?Que pensez-vous de la déclaration du président concernant les risques posés par « les navires appartenant à la flotte fantôme russe » ?Quelles mesures les pays européens pourraient-ils prendre pour mieux protéger leurs infrastructures sous-marines ?Une solution technologique pour faire face à ce problème est-elle envisageable ? Laquelle vous vient à l'esprit ?