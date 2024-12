SpaceX a lancé 20 de ses satellites Starlink sur l'orbite terrestre, permettant ainsi aux abonnés de bénéficier d'une connexion directe au téléphone partout sur la planète

Falcon 9 launches 20 @Starlink satellites, completing the first orbital shell of our Direct to Cell constellation → https://t.co/RV4c2XquT0 pic.twitter.com/FKUeqxqkTD — SpaceX (@SpaceX) December 5, 2024

Au début de l'année 2024, SpaceX s'est lancé dans le service cellulaire avec les satellites dotés de capacités "" ou connexion directe au téléphone, afin d'offrir une connectivité mondiale sans nécessité de modification des téléphones LTE standard. Fin novembre 2024, SpaceX a reçu l'autorisation de la FCC d'utiliser les fréquences cellulaires de T-Mobile via sa constellation Starlink Gen2 existante, les 7 500 satellites étant autorisés à opérer à des altitudes orbitales de 340-360 km en utilisant des fréquences en bandes Ku, Ka, E et V.Récemment, SpaceX a lancé 20 de ses satellites Starlink sur l'orbite terrestre, ce qui permet aux abonnés de bénéficier d'une connexion directe au téléphone partout sur la planète. Il s'agit de la première mise en orbite de la constellation, après le lancement d'un premier lot de six satellites à des fins d'essai en janvier dernier.Les satellites ont été lancés à l'aide d'une fusée Falcon 9 depuis la base spatiale californienne de Vandenberg le 5 décembre à 22 heures HNE ; ils ont ensuite été déployés en orbite terrestre basse. Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a indiqué sur X que cet effort "". Il a ajouté une mise en garde pour la première coque orbitale : "Ce point est conforme à la déclaration précédente de Musk sur la force du service Starlink, faite en janvier. "Bien qu'il s'agisse d'une excellente solution pour les endroits dépourvus de connectivité cellulaire, elle n'est pas vraiment compétitive par rapport aux réseaux cellulaires terrestres existants", avait-il noté. Toutefois, la bande passante actuelle de 10 Mb est un progrès par rapport aux 7 Mb que les premiers satellites d'essai ont réussi à atteindre au début de l'année.En effet, vous n'obtiendrez actuellement qu'un service de texte jusqu'à la fin de 2024 ; la voix et les données seront disponibles dans le courant de l'année prochaine, de même que la prise en charge des appareils IoT (tels que les gadgets domestiques intelligents). L'entreprise n'a pas précisé le coût de son service. Une référence vaguement pertinente à prendre en compte est le service haut débit itinérant de Starlink, qui fonctionne avec un récepteur monté sur votre voiture ou votre véhicule de loisirs : il coûte 50 USD par mois pour les abonnés aux États-Unis, avec un plafond de 50 Go.L'intérêt de ce nouveau service est que, contrairement aux tentatives précédentes de fourniture de services satellite-téléphone, vous n'avez pas besoin d'un appareil spécial ni même d'une application spécifique pour accéder à ce service partout dans le monde. Starlink utilise des protocoles LTE/4G standard avec lesquels la plupart des téléphones sont compatibles, s'associe à des opérateurs de téléphonie mobile tels que T-Mobile aux États-Unis et Rogers au Canada, et a mis au point un système permettant à son service de fonctionner de manière transparente avec votre téléphone lorsqu'il se connecte à des satellites situés à 340 miles (540 km) au-dessus de la surface de la Terre.La division SpaceX a également mis au point des contraintes de latence, des altitudes et des angles d'élévation idéaux pour ses satellites, ainsi que plusieurs autres paramètres, afin d'obtenir une connectivité fiable. Chaque satellite est équipé d'un modem LTE et ces satellites s'intègrent à la vaste constellation de 6 799 vaisseaux spatiaux Starlink existants, selon Space.com.La connexion à cette constellation plus vaste se fait par liaison laser, où des systèmes de communication optique à base de laser transmettent des données entre les satellites. Cette méthode exploite les avantages des lasers par rapport aux communications traditionnelles par radiofréquences, permettant des débits de données jusqu'à 100 fois plus rapides, une plus grande largeur de bande et une meilleure sécurité.C'est un nouveau bond en avant pour SpaceX, qui a de nombreux concurrents dans le domaine de la technologie des communications par satellite. Le programme de communication directe avec les cellulaires a été proposé à l'origine en 2022, en vue de lancer le service l'année suivante, mais il n'a reçu l'approbation des autorités réglementaires américaines que le mois dernier. Les concurrents comprennent Lynk, qui a des satellites en orbite et qui a été lancé dans la nation insulaire de Palau en 2023, et AST SpaceMobile, qui a également des satellites commerciaux en orbite et des contrats avec le gouvernement américain, l'Europe et le Japon.Outre ce service, le réseau d'Internet par satellite Starlink de SpaceX connaît un succès. Outre ce service, le réseau d'Internet par satellite Starlink de SpaceX connaît un succès. Avec la croissance du nombre d'utilisateurs, Starlink fait face à des problèmes de capacité . SpaceX a notamment annoncé que Starlink est « au maximum de sa capacité » dans plusieurs régions. La carte de disponibilité de Starlink indique que sa capacité est saturée à Portland (Oregon), San Diego, Sacramento (Californie) et Austin (Texas). Les villes voisines sont incluses dans les zones où le service est saturé. Cet état de choses a poussé SpaceX à rétablir la liste d'attente de Starlink un an seulement après l'avoir supprimée.