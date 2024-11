Starlink’s new system enables Internet connectivity for your mobile phone with no extra equipment or special app.



Pour rappel, SpaceX s'est lancé dans le service cellulaire avec les satellites dotés de capacités « Direct to Cell » au début de l'année 2024, afin d'offrir une connectivité mondiale sans nécessité de modification des téléphones LTE standard. La FCC avait alors approuvé la demande de la société d'Elon Musk de s'associer à T-Mobile pour un essai de six mois, qui impliquerait environ 840 satellites et 2 000 dispositifs de test dans environ deux douzaines d'endroits.Ce mois de novembre 2024, SpaceX a reçu l'autorisation d'utiliser les fréquences cellulaires de T-Mobile via sa constellation Starlink Gen2 existante, les 7 500 satellites étant autorisés à opérer à des altitudes orbitales de 340-360 km en utilisant des fréquences en bandes Ku, Ka, E et V.L'approbation de la FCC est toutefois conditionnelle, SpaceX ne pouvant pas déployer de satellites à des altitudes inférieures à 400 km après avoir achevé la coordination physique dans le cadre d'un accord avec la NASA au titre du Space Act (loi sur l'espace).Les opérations de Stalink dans certaines sous-bandes de fréquences pour les services mobiles par satellite (MSS) ont été approuvées en dehors des États-Unis, mais sont soumises à des conditions.Les nouvelles n'ont cependant pas été toutes bonnes pour l'entreprise de satellites d'Elon Musk, puisque la FCC a choisi de reporter la demande de SpaceX pour 22 488 satellites supplémentaires au-delà des 7 500 autorisés.Une demande de déploiement de satellites Starlink supplémentaires à 340-360 km d'altitude a également été reportée.Plusieurs opérateurs de satellites, dont EchoStar, Omnispace et le projet Kuiper d'Amazon, s'étaient opposés à la demande de SpaceX de fournir des services SCS ou d'opérer à des altitudes plus basses pour des raisons d'interférence.Des opérateurs de satellites rivaux avaient précédemment exprimé leur opposition aux tentatives de SpaceX d'opérer à des altitudes plus basses en raison de préoccupations liées à d'éventuelles interférences.« Cette autorisation partielle établit également un juste équilibre entre le fait d'autoriser les opérations de SpaceX à des altitudes plus basses pour fournir un service satellitaire à faible latence et le fait de permettre à la Commission de continuer à surveiller la constellation de SpaceX et d'évaluer les questions précédemment soulevées dans le dossier », peut-on lire dans l'ordonnance d'autorisation de la FCC.Quelques jours avant l'approbation de la FCC, Elon Musk a déclaré sur X (Twitter) : « Le nouveau système Starlink permet une connectivité Internet pour votre téléphone portable sans équipement supplémentaire ni application spéciale. »La FCC a déjà accordé une autorisation temporaire à SpaceX et T-Mobile pour utiliser les capacités satellitaires directes de Starlink afin de rétablir la connectivité mobile en Caroline du Nord à la suite de l'ouragan Helene.Commission fédérale des communications (FCC), Elon MuskQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du service Direct-to-Cell de Starlink ? Trouvez-vous qu'il s'agit d'une offre utile et intéressante ?