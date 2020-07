Le 14 juillet, Nokia a lancé un logiciel qui permet aux opérateurs mobiles de faire migrer les émetteurs 4G fabriqués par l'équipementier vers la 5G. Le fabricant finlandais d'équipements de télécommunications assure que cette technologie ne nécessite aucune visite du site et aucun remplacement d'équipement. Il espère ainsi que ce logiciel l'aidera dans sa bataille contre Huawei et Ericsson pour la prochaine vague de commandes 5G.« Nokia estime que cette solution permettra à l'industrie des télécommunications d'économiser potentiellement des dizaines de milliards d'euros en frais d'ingénierie et de révision des sites, car les fournisseurs de services de communication sont en mesure de mettre à niveau leurs réseaux en 5G/NR sur FDD grâce à un logiciel », a expliqué Nokia dans un communiqué.Dans le détail, la mise à niveau logicielle offre une transition pour les émetteurs 4G/LTE (Long Term Evolution) vers la 5G/NR (New Radio). « La plupart des déploiements 5G/NR à ce jour ont été réalisés avec des déploiements TDD cmWave et TDD mmWave, mais la prochaine grande vague de déploiements 5G/NR sera réalisée par le réarmement des bandes FDD existantes en 5G/NR. Le spectre TDD bénéficie d'une couverture et d'une capacité accrues lorsqu'il est combiné à l'infrastructure de réseau FDD déjà déployée et aux bandes de fréquences via l'agrégation de porteuses TDD/FDD », avance le fabricant.« La possibilité de mettre à niveau les émetteurs 4G/LTE via une mise à jour logicielle facilitera considérablement le déploiement de la DRF 5G/NR, en évitant des visites sur site coûteuses et perturbatrices. Nokia dispose d'une vaste base de 359 clients 4G/LTE avec des unités RF FDD déployées, dont la plupart peuvent être mises à niveau. Les opérateurs disposeront ainsi d'un moyen nouveau et plus aisé d'établir une couverture 5G/NR dans les bandes inférieures grâce au réaménagement du spectre », ajoute l'équipementier.« Nokia dispose également d'un système de partage dynamique du spectre (DSS) déjà en place dans les réseaux en direct couvrant la 2G/GSM-3G/WCDMA-4G/LTE et a récemment introduit le DSS pour la 4G/LTE-5G/NR. Cette capacité complète une solution DSS, couvrant toutes les technologies d'accès et faisant du réaménagement des fréquences radio en 5G/NR un processus simple et efficace. Dans un cas typique, le DSS sera introduit sur une ou quelques bandes 4G/LTE qui seront ensuite combinées avec l'agrégation de porteuses entre d'autres bandes fonctionnant uniquement en 4G/LTE ou 5G/NR », précise Nokia.Pour l'instant, environ un million d'émetteurs peuvent bénéficier de cette mise à niveau logicielle. Mais Nokia promet que le nombre d'antennes éligibles sera de 3,1 millions d'antennes d'ici la fin de l'année et de plus de 5 millions en 2021.Par ailleurs, des questions subsistent quant à la capacité des émetteurs à utiliser les hautes fréquences prévues par la norme 5G, vu qu'il n'y a aucun changement de matériel. Bien que cette solution soit économique, la possibilité que ces installations puissent égaler les antennes 5G de base en termes de performances reste donc à déterminer.Source : Nokia Qu'en pensez-vous ?