Récemment, Amazon a annoncé que sa constellation Leo comptait désormais plus de 390 satellites en orbite terrestre basse, un nombre suffisant pour lancer le service initial de son réseau Internet spatial cette année. La dernière mission d'United Launch Alliance (ULA) a permis d'ajouter 29 satellites à la constellation, assurant ainsi une couverture continue des latitudes initiales. Cette avancée marque une étape majeure dans la concurrence entre Amazon et Starlink, le service Internet par satellite de SpaceX, malgré les retards de déploiement initialement dus à une disponibilité limitée des fusées. Les futurs lancements de la fusée Vulcan devraient permettre d'accélérer le déploiement du réseau d'Amazon.
Amazon a demandé aux autorités fédérales de régulation d'approuver sa demande de lancement de jusqu'à 5 105 satellites Internet dans le cadre d'une constellation destinée à fournir une connectivité directe aux appareils. L'entreprise avait pour la première fois fait part de son intention de lancer un réseau D2D en avril, lorsqu'Amazon avait annoncé le rachat de l'opérateur satellitaire Globalstar dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 11,6 milliards de dollars. Les réseaux D2D offrent une connectivité directe aux smartphones ou à d'autres appareils via des satellites, en remplacement des antennes-relais traditionnelles.
Dans une demande déposée auprès de la Commission fédérale des communications, Amazon a indiqué que son réseau D2D combinerait son infrastructure existante avec les satellites et le spectre de Globalstar. Amazon cible les utilisateurs « non desservis ou insuffisamment desservis » par les opérateurs mobiles existants, précise le dossier. Parmi les autres applications, on peut citer le soutien aux opérations durgence telles que la recherche et le sauvetage, ainsi que lextension de la connectivité aux chantiers, aux flottes et aux chaînes dapprovisionnement situés dans des zones reculées ou difficiles daccès pour les réseaux terrestres.
« Amazon se réjouit de tenir la promesse de la connectivité D2D, notamment pour les millions de personnes qui vivent, voyagent et travaillent dans des endroits aujourdhui hors de portée des réseaux existants », a écrit lentreprise. Amazon avait précédemment indiqué quelle prévoyait de finaliser laccord avec Globalstar en 2027, le déploiement du réseau D2D devant débuter en 2028.
Depuis avril dernier, lentreprise semploie à développer son réseau Internet depuis lespace en orbite basse (LEO), qui vise à concurrencer Starlink de SpaceX, le principal fournisseur daccès Internet en orbite basse, disposant dune constellation de plus de 10 000 satellites. Amazon dispose désormais de plus de 390 satellites en orbite, ce qui, selon ses récentes déclarations, est suffisant pour lancer un « service initial » dans le courant de cette année.
Le mois dernier, Amazon a obtenu un sursis de la FCC, lagence ayant accédé à sa demande de dérogation à lobligation de déployer 1 600 de ses satellites de première génération avant le 30 juillet. Lentreprise reste toutefois tenue de lancer lintégralité des 3 232 satellites prévus pour sa constellation dici juillet 2029. Le réseau D2D dAmazon sera en concurrence avec le tout nouveau service de SpaceX, baptisé Starlink Mobile. SpaceX a acquis des licences de spectre sans fil auprès dEchoStar pour soutenir son réseau, et propose un service « direct-to-cell » via T-Mobile aux États-Unis.
En février 2026, Amazon a lancé avec succès 32 nouveaux satellites en orbite, marquant une étape importante dans le cadre de son projet Amazon Leo visant à étendre sa constellation Internet. Cette mission, menée à bien à l'aide de la fusée Ariane 64 depuis la Guyane française, porte à plus de 200 le nombre total de satellites d'Amazon en orbite terrestre basse, ouvrant ainsi la voie à une couverture Internet mondiale plus élargie. Le président français, Emmanuel Macron, a salué ce lancement, le qualifiant de « succès européen », et a souligné que la fusée Ariane 6 est désormais le lanceur le plus puissant d'Europe.
Voici comment Amazon explique le fonctionnement de son service Leo Direct-to-Device :
Comment Amazon Leo prévoit de connecter les appareils mobiles depuis l'espace
Amazon Leo a déposé une demande auprès de la FCC en vue de déployer jusqu'à 5 105 nouveaux satellites conçus pour utiliser le spectre de Globalstar afin de fournir des services vocaux, de données, de messagerie et d'urgence directement sur les appareils mobiles.
Amazon Leo prévoit de connecter directement depuis l'espace les smartphones et autres appareils mobiles, afin de fournir des services vocaux, de messagerie, de données et d'urgence dans les zones hors de portée des antennes-relais. La société a déposé une demande auprès de la Commission fédérale des communications (FCC) pour lancer et exploiter le système Amazon Leo Direct-to-Device (D2D), une constellation pouvant compter jusquà 5 105 satellites en orbite terrestre basse, conçue pour fournir une connectivité D2D à des clients du monde entier, dont le déploiement débutera en 2028.
Cette demande fait suite à la signature, en avril, dun accord de fusion définitif avec Globalstar, qui permettra à Amazon dacquérir les activités, les infrastructures et les actifs satellitaires existants de Globalstar, y compris les licences de spectre pour les services mobiles par satellite (MSS) avec des autorisations mondiales, et dajouter des services D2D à son réseau de satellites en orbite terrestre basse en pleine expansion. Le système D2D fonctionnera parallèlement aux systèmes de haut débit par satellite de première et deuxième générations de Leo ainsi quaux constellations de satellites HIBLEO et C-3 de Globalstar , étendant ainsi la connectivité par satellite Leo directement aux appareils mobiles compatibles.
Aller à la rencontre des clients là où ils se trouvent
Des milliards de clients à travers le monde vivent dans des zones hors de portée des réseaux de communication existants. Le système central Amazon Leo contribuera à combler ce fossé en fournissant un accès haut débit à grande vitesse et à faible latence à un large éventail de clients particuliers, dentreprises et dadministrations publiques. Les clients se connecteront au réseau à laide de lune des nombreuses antennes compactes et performantes suivantes : Leo Nano, Leo Pro et Leo Ultra.
Le système Leo D2D viendra compléter ce service haut débit de base, en fournissant une connectivité haut débit directement aux appareils mobiles compatibles. Outre lusage personnel, le service D2D offrira des fonctionnalités telles que des communications ininterrompues pour les interventions en cas de catastrophe, la gestion mondiale de flottes, les opérations à distance sur les chantiers et dans les chaînes dapprovisionnement, la connectivité IoT pour les capteurs distants, ainsi que la messagerie durgence lorsque les réseaux terrestres ne sont pas disponibles.
Dans les nombreuses régions du monde où les téléphones mobiles constituent le principal moyen daccès à Internet, le système Leo D2D offrira aux clients une vitesse et un débit accrus, leur permettant ainsi délargir léventail de leurs possibilités. Ce système est conçu pour atteindre nimporte quel appareil mobile compatible, y compris les smartphones dont le nombre ne cesse daugmenter des principaux fabricants, équipés de puces intégrant la technologie satellite.
Amazon Leo a déjà annoncé un accord avec Apple visant à fournir des services par satellite pour les modèles diPhone et dApple Watch pris en charge notamment lappel durgence SOS par satellite, Messages, « Localiser » et lassistance routière par satellite et à collaborer avec Apple sur de futurs services par satellite utilisant ce réseau étendu.
Comment fonctionnera le réseau D2D ?
Leo répartira ses satellites D2D sur cinq couches orbitales, chacune étant optimisée pour couvrir différentes parties de la planète. Les trois couches de latitudes moyennes assurent une couverture dense des régions densément peuplées, tandis que les couches à inclinaison plus élevée étendent le service vers les zones polaires.
Voici la répartition des cinq couches orbitales :
Couverture des latitudes moyennes :
Couche 1 : altitude de 580 km, inclinaison de 55,7°
Couche 2 : altitude de 560 km, inclinaison de 58,2°
Couche 3 : altitude de 510 km, inclinaison de 56,3°
Couverture des hautes latitudes :
Couche 4 : altitude de 570 km, inclinaison de 73°
Couverture quasi-polaire :
Couche 5 : altitude de 540 km, inclinaison de 84°
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