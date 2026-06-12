SpaceX, la société d'Elon Musk, a officiellement fixé le prix de son introduction en bourse record à 135 dollars par action, dans le cadre de la plus grande introduction en bourse jamais réalisée

SpaceX, la société dElon Musk, a officiellement fixé le prix de son introduction en bourse record à 135 dollars par action, propulsant ainsi lentreprise de fusées parmi les sociétés les plus valorisées au monde avant son entrée en bourse. La société sera cotée à lindice Nasdaq Composite sous le symbole « SPCX ». Elle entre en bourse avec une valorisation denviron 1 770 milliards de dollars, ce qui la place demblée au septième rang des entreprises américaines. Sa valeur dépassera celle de géants technologiques tels que Meta et Tesla. Cette entrée en bourse a suscité un intérêt massif de la part des investisseurs particuliers, qui ont soumis plus de 100 milliards de dollars dordres dachat. Malgré cette demande massive, certains observateurs du marché ont averti que le bilan de SpaceX était trop fragile pour justifier sa valorisation.
Elon Musk est un homme d'affaires et ancien responsable politique connu pour diriger Tesla et SpaceX. Musk est l'homme le plus riche du monde depuis 2025. En 2002, Musk a fondé la société de technologie spatiale SpaceX, dont il est devenu le PDG et l'ingénieur en chef. Musk a rejoint le constructeur automobile Tesla en tant qu'investisseur de la première heure en 2004 et en est devenu le PDG. En 2015, il a cofondé OpenAI pour faire progresser la recherche en intelligence artificielle (IA), mais en est parti par la suite et à créer en 2023 xAI, qui est devenue une filiale de SpaceX en 2026. En 2022, il a racheté le réseau social Twitter, y a mis en uvre des changements significatifs et l'a rebaptisé X en 2023.
Space Exploration Technologies Corporation, opérant sous le nom de SpaceX, est une entreprise américaine privée spécialisée dans les vols spatiaux, les télécommunications et l'intelligence artificielle, dont le siège social est situé sur le site de développement de Starbase, à Starbase, au Texas. Depuis sa création en 2002, l'entreprise a réalisé de nombreuses avancées dans les domaines de la propulsion des fusées, des lanceurs réutilisables, des vols spatiaux habités et des technologies de constellations de satellites. En 2026, SpaceX effectue plus de lancements orbitaux par an que tout autre fournisseur de services de lancement, y compris ses concurrents privés et les programmes nationaux tels que le programme spatial chinois. SpaceX, la NASA et les forces armées des États-Unis collaborent étroitement dans le cadre de contrats gouvernementaux.
SpaceX n'est pas cotée en bourse, mais devrait faire son entrée en bourse (IPO) en 2026. Selon un rapport d'avril 2026, Elon Musk a franchi le Rubicon financier qu'il avait longtemps refusé de traverser : SpaceX a déposé confidentiellement son dossier d'introduction en bourse auprès de la SEC américaine. L'opération, dont les détails ont été rapportés par Bloomberg puis confirmés par Reuters, CNBC et le Wall Street Journal, vise une valorisation de 1 750 milliards de dollars et une levée de fonds pouvant atteindre 75 milliards. Si elle se concrétise, ce serait l'introduction en bourse la plus importante de toute l'histoire des marchés de capitaux, plus de deux fois supérieure au record précédent détenu par Saudi Aramco.
Mais début juin 2026, le S&P Dow Jones Indices a annoncé qu'il maintiendra ses critères d'éligibilité actuels pour ses indices de référence, notamment le S&P 500, rejetant ainsi une modification réglementaire qui aurait pu permettre à des sociétés de très grande capitalisation prochainement introduites en bourse, telles que SpaceX, OpenAI et Anthropic, d'intégrer plus rapidement l'indice. Une inclusion rapide aurait généré environ 14 milliards de dollars de demande passive pour SpaceX, selon les estimations. La décision de S&P diverge de celles du Nasdaq et de FTSE Russell.
Récemment, SpaceX, la société dElon Musk, a officiellement fixé le prix de son introduction en bourse record à 135 dollars par action, propulsant ainsi lentreprise de fusées parmi les sociétés les plus valorisées au monde avant son entrée en bourse. Cette introduction en bourse très attendue a permis de lever 75 milliards de dollars grâce à la vente de 555,6 millions dactions, selon un communiqué publié sur le site web de SpaceX. La société sera cotée à lindice Nasdaq Composite sous le symbole « SPCX ».
Elle entre en bourse avec une valorisation denviron 1 770 milliards de dollars, ce qui la place demblée au septième rang des entreprises américaines. Sa valeur dépassera celle de géants technologiques tels que Meta, dirigée par Mark Zuckerberg, et lautre entreprise de Musk, le constructeur de voitures électriques Tesla. L'introduction en bourse de SpaceX, qui détient la société d'intelligence artificielle xAI, l'entreprise d'Internet par satellite Starlink et la plateforme de réseaux sociaux X, a pulvérisé le précédent record établi par l'introduction en bourse de Saudi Aramco, qui avait levé 29,4 milliards de dollars en 2019.
Musk lui-même est désormais sur le point de devenir la première personne de l'histoire avec une fortune de plus de 1 000 milliards. Sa fortune personnelle s'élevait à 792 milliards de dollars, selon Forbes. Le conseil dadministration de SpaceX a déjà mis en place une rémunération colossale pour Musk, liée au succès de lentreprise. Le milliardaire sud-africain peut gagner 1 milliard dactions de classe B qui seront acquises si lentreprise établit « une colonie humaine permanente sur Mars comptant au moins un million dhabitants ».
Ce plan constitue un cas inhabituel où une entreprise lie la rémunération de ses dirigeants à des indicateurs autres que les indicateurs financiers habituels. Des récompenses sont également prévues si l'entreprise atteint une capitalisation boursière de 7 500 milliards de dollars et construit des « centres de données hors Terre ». Après l'introduction en bourse, Musk contrôlera environ 82 % de SpaceX.
SpaceX donne le coup d'envoi d'une série d'introductions en bourse très attendues dans le domaine de l'IA, Anthropic et OpenAI devant entrer en bourse plus tard cette année. « L'entrée en bourse de SpaceX est, à notre avis, un moment important pour l'ensemble du secteur technologique, alors que cette révolution de l'IA et des données franchit une nouvelle étape », a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush.
Cette entrée en bourse a suscité un intérêt massif de la part des investisseurs particuliers, qui ont soumis plus de 100 milliards de dollars dordres dachat. L'introduction en bourse a été sursouscrite quatre fois, ce qui signifie qu'il y avait quatre fois plus d'ordres d'achat que d'actions disponibles. Bien que SpaceX doive mettre au moins 20 % des actions à la disposition des particuliers lors de son introduction en bourse, ce chiffre signifierait tout de même que seule une fraction des investisseurs lambda souhaitant acheter des actions pourra effectivement le faire, le reste allant aux grandes institutions.
Certains traders de cryptomonnaies auraient une vision optimiste des perspectives de SpaceX. Les contrats à terme liés à l'action SpaceX vendus sur les plateformes de cryptomonnaies Hyperliquid et Binance s'échangeaient à 165 dollars après l'annonce.
Malgré cette demande massive, certains observateurs du marché ont averti que le bilan de SpaceX était trop fragile pour justifier sa valorisation. SpaceX a déclaré 4,9 milliards de dollars de pertes pour la seule année dernière, sur un chiffre d'affaires de 18,7 milliards de dollars un écart qui devrait encore se creuser alors que Musk poursuit des objectifs hors du commun et coûteux, notamment des centres de données d'IA dans l'espace et des séjours sur la Lune.
Des analystes mettent notamment en lumière les risques financiers entourant lentrée en bourse de SpaceX. Ils soulignent des ambitions « irréalistes » et une valorisation jugée démesurée de près de 2 000 milliards de dollars. Ils dénoncent également la décision de Musk de fusionner l'entreprise spatiale avec sa startup d'IA xAI, une manuvre qui pourrait fragiliser la stabilité économique de l'ensemble. Cette orientation vers des centres de données spatiaux est perçue comme une distraction coûteuse et non prouvée qui s'éloigne de la mission initiale vers Mars. Pour eux, le succès boursier repose davantage sur le mythe créé par Musk que sur des profits réels.
Le ratio cours/bénéfice de la société est d'environ 100. À titre de comparaison, le géant des puces électroniques Nvidia affiche un ratio compris entre 20 et 25. Musk a pris des mesures pour rassurer Wall Street avant le jour du lancement. La société a annoncé un accord pour louer son centre de données d'IA Colossus 1 à Anthropic pour 1,25 milliard de dollars par mois, ainsi qu'un accord similaire de 920 millions de dollars avec Google, qui est un actionnaire majeur de SpaceX.
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