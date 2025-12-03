Les drones de guerre russes continuent d'utiliser Starlink malgré la répression du Pentagone, les forces russes se procuraient des terminaux Starlink sur le marché noir

La Russie continue d'équiper ses drones militaires de terminaux satellites Starlink malgré les engagements pris précédemment par les États-Unis de mettre fin à cette utilisation non autorisée. Selon un récent rapport, le 30 novembre, des images ont été publiées montrant ce qui semble être un drone russe de type « Molniya » équipé d'une mini-unité Starlink, qui aurait été observé près du secteur de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. La configuration un terminal Internet par satellite standard fixé à un drone suggère une intégration improvisée mais fonctionnelle, conforme aux observations passées.
Starlink est une constellation d'Internet par satellite exploitée par Starlink Services, LLC, un fournisseur international de télécommunications qui est une filiale à 100 % de la société aérospatiale américaine SpaceX, couvrant environ 150 pays et territoires. Elle vise également à fournir un service mobile à haut débit à l'échelle mondiale. Starlink a joué un rôle déterminant dans la croissance de SpaceX. SpaceX a annoncé avoir atteint plus d'un million d'abonnés en décembre 2022, 4 millions d'abonnés en septembre 2024 et 8 millions d'abonnés en novembre 2025.
Starlink a été largement utilisé dans la guerre russo-ukrainienne, un rôle pour lequel il a été engagé par le département américain de la Défense. Starshield, une version militaire de Starlink, est conçu pour être utilisé par le gouvernement. La technologie Starlink serait en tête de liste pour le Golden Dome américain (système de défense antimissile) qui consiste à placer des armes en orbite. Cependant, des rapports ont révélé que Starlink est également utilisé par la Russie dans cette guerre.
La Russie n'autorise pas le service Starlink sur son territoire et Elon Musk et SpaceX ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils ne font pas affaire avec Moscou. Mais un rapport de 2024 détaille comment la vente de terminaux Starlink s'opère sur le marché noir et comment des intermédiaires approvisionnent les troupes russes qui combattent en Ukraine. Les terminaux Starlink seraient mis en vente sur des boutiques de vente en ligne russes, revendus par des commerçants russes et livrés sur les lignes de front de l'Ukraine par des groupes de volontaires russes. Le rapport ajoute que le marché noir des terminaux Starlink ne se limite pas à la Russie, mais s'étend jusqu'au Soudan.
Selon un récent rapport, le 30 novembre, des images ont été publiées montrant ce qui semble être un drone russe de type « Molniya » équipé d'une mini-unité Starlink, qui aurait été observé près du secteur de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. La configuration un terminal Internet par satellite standard fixé à un drone suggère une intégration improvisée mais fonctionnelle, conforme aux observations passées. La conception et le groupe motopropulseur du drone indiquent qu'il est d'origine russe, probablement une variante du véhicule aérien sans pilote Molniya, connu pour sa construction modulaire et son faible coût.
L'utilisation de terminaux Starlink sur des drones russes a été signalée pour la première fois publiquement au début de l'année 2024. Depuis lors, les forces ukrainiennes ont documenté de multiples cas d'utilisation, notamment sur des drones Shahed-136 et des drones plus grands tels que le drone « mère » RD-8, qui serait capable de contrôler d'autres munitions vagabondes à l'aide d'une connexion satellite.
La principale préoccupation soulevée par les observateurs ukrainiens de la défense est que le contrôle basé sur Starlink permet des communications à longue portée, permettant aux drones russes d'effectuer des missions de reconnaissance ou de frappe loin des opérateurs au sol. Cette capacité pourrait accroître l'efficacité des drones dits « suicides » en permettant la mise à jour des cibles en vol et le contrôle en temps réel au-delà de la ligne de visée radio.
En mai 2024, le département américain de la Défense a déclaré qu'il travaillait à une solution pour empêcher l'utilisation non autorisée des systèmes Starlink par les forces russes. Bien que les détails de ces mesures n'aient pas été divulgués, l'une des approches proposées consistait à mettre en place une « liste blanche » des identifiants de terminaux approuvés pour l'Ukraine et les régions contestées, bloquant ainsi efficacement toutes les unités non enregistrées.
En juin 2024, le Pentagone a annoncé avoir réussi à désactiver plusieurs centaines de terminaux Starlink non autorisés entre les mains des Russes. Cependant, certains éléments suggèrent que cette mesure n'a pas complètement résolu le problème. Les forces russes continuent d'acquérir des terminaux par des voies non officielles et de les intégrer à leurs plateformes aériennes.En réponse, l'Ukraine a exploré d'autres fournisseurs de satellites européens, à la recherche d'une infrastructure de communication plus sûre et plus contrôlable pour ses opérations militaires.
Plus tôt, le Washington Post avait rapporté que les forces russes se procuraient des terminaux Starlink sur le marché noir, les utilisant pour coordonner leurs assauts et améliorer la précision de leur artillerie. Malgré les sanctions américaines, les unités russes ont pu accéder à des données en temps réel sur le champ de bataille grâce à des drones, et le marché gris des terminaux a continué de se développer.
Les drones sont devenus un élément central de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Dans le cadre d'une opération en juin 2025, l'Ukraine a utilisé le logiciel open source ArduPilot pour l'aider à éliminer des cibles en Russie avec des drones. ArduPilot a été développé il y a près de 20 ans pour les systèmes Arduino avant d'évoluer vers un logiciel de pilotage automatique avancé pour les multicoptères, les hélicoptères traditionnels et d'autres véhicules. L'attaque aurait permis d'anéantir un tiers des bombardiers stratégiques à long rayon d'action de la Russie. Il s'agit de l'une des attaques les mieux coordonnées sur le plan technique depuis le début de la guerre.
De son côté, la Russie teste sur le terrain un nouveau drone d'IA alimenté par le superordinateur Jetson Orin de Nvidia. Selon un rapport de juillet 2025, le MS001 n'a pas besoin de coordonnées ; il est capable de prendre des mesures indépendantes comme si quelqu'un contrôlait le drone. Même le brouillage du GPS et les manuvres de la cible peuvent s'avérer inefficaces. Outre le Jetson Orin, les restes d'un MS001 abattu ont révélé la présence d'une caméra thermique pour les opérations nocturnes ou à faible visibilité, d'un Nasir GPS avec antenne CRPA pour une navigation à l'épreuve du piratage, de puces FPGA pour la logique adaptative embarquée et d'un modem radio pour la télémétrie et la communication avec l'essaim.
Source : The Washington Post
