Les utilisateurs du cloud Microsoft Azure sont confrontés à une latence accrue en raison de coupures de fibre optique sous-marines dans la mer Rouge, des perturbations entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique.

Les utilisateurs de Microsoft Azure sont confrontés à une latence accrue en raison de coupures de câbles sous-marins en mer Rouge, qui perturbent les routes de trafic entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Si les services essentiels restent opérationnels, cela met en évidence les vulnérabilités de l'infrastructure mondiale. Les experts recommandent vivement de diversifier les déploiements et d'assurer une surveillance proactive afin d'améliorer la résilience.
Microsoft Azure, ou simplement Azure, est la plateforme de cloud computing développée par Microsoft. Elle offre la gestion, l'accès et le développement d'applications et de services aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements grâce à son infrastructure mondiale. Elle fournit également des fonctionnalités qui ne sont généralement pas incluses dans d'autres plateformes cloud, notamment le logiciel en tant que service (SaaS), la plateforme en tant que service (PaaS) et l'infrastructure en tant que service (IaaS). Microsoft Azure prend en charge de nombreux langages de programmation, outils et frameworks, y compris les logiciels et systèmes spécifiques à Microsoft et tiers.
Dans le monde en constante évolution du cloud computing, Microsoft Azure est la pierre angulaire d'innombrables entreprises, alimentant tout, de l'analyse de données aux charges de travail d'intelligence artificielle. Pourtant, même des géants comme Azure ne sont pas à l'abri de perturbations, comme en témoignent les événements récents mis en évidence sur la page d'état officielle de la plateforme. Selon les mises à jour de la page d'état de Microsoft Azure, les utilisateurs ont constaté une augmentation de la latence du trafic réseau qui transitait auparavant par le Moyen-Orient, en raison de multiples coupures de fibres sous-marines dans la mer Rouge.
Ce problème, qui a commencé à apparaître dans les rapports d'état au cours de la dernière journée, souligne les vulnérabilités inhérentes à l'infrastructure mondiale des télécommunications. La mer Rouge, un point de passage critique pour les câbles sous-marins reliant l'Europe, l'Asie et l'Afrique, a connu des perturbations répétées, souvent attribuées à des tensions géopolitiques ou à des dommages accidentels causés par les activités maritimes. Pour les clients Azure, cela se traduit par des temps de réponse plus lents pour les services qui dépendent de ces routes, ce qui peut affecter tout, des performances des applications à la synchronisation des données entre les régions.
Répercussions géopolitiques sur la connectivité cloud
Les analystes du secteur soulignent que ces coupures de fibre optique ne sont pas des incidents isolés. Un rapport détaille la manière dont Microsoft a reconnu le problème, notant que si les services de base restent opérationnels, le réacheminement du trafic pourrait entraîner des retards notables. Cela survient à un moment où les entreprises dépendent de plus en plus de connexions à faible latence pour les applications en temps réel, telles que les plateformes de trading financier ou les outils de collaboration à distance.
Au-delà des impacts immédiats, cet événement soulève des questions plus larges sur la redondance des architectures cloud. Le réseau mondial d'Azure est conçu avec plusieurs voies, mais des goulots d'étranglement comme celui de la mer Rouge exposent des points de défaillance uniques. Les experts recommandent aux entreprises de diversifier leurs déploiements régionaux, éventuellement en intégrant les emplacements périphériques ou les configurations hybrides d'Azure afin d'atténuer ces risques. Les données historiques de la page d'historique d'état d'Azure montrent des pannes similaires dans le passé, notamment une perturbation majeure en juillet 2024 liée à une mise à jour de CrowdStrike.
Pour les initiés du secteur, la conclusion principale est l'importance d'une surveillance proactive. Des outils tels qu'Azure Service Health, accessibles via le portail Azure de Microsoft, fournissent des tableaux de bord personnalisés et des alertes en cas de problèmes de service, aidant ainsi les équipes à réagir rapidement. Dans le scénario actuel, Microsoft a conseillé à ses clients de surveiller les modèles de trafic et d'envisager d'autres options de routage lorsque cela est possible.
De plus, cette augmentation de la latence a des répercussions sur des secteurs tels que le commerce électronique et les soins de santé, où chaque milliseconde compte. Un autre rapport souligne comment les immobilisations mondiales des vols et les retards bancaires lors des précédentes pannes ont amplifié les répercussions économiques, estimées à des milliards de dollars de pertes. Alors qu'Azure continue de se développer, avec l'annonce de nouveaux centres de données dans les marchés émergents, il devient primordial de renforcer la sécurité des câbles sous-marins.
Perspectives d'avenir : améliorer l'infrastructure mondiale
Au début de l'année, deux hypothèses étaient présentées concernant les ruptures successives de plusieurs câbles Internet sous-marins en mer Baltique : des incidents isolés ou des actes de sabotage en lien avec la flotte fantôme de la Russie. Certaines autorités européennes ont accusé la Russie de mener une guerre hybride contre l'Europe, mais le milieu du renseignement européen et américain se montre plus prudent sur la question.
Pour cet incident récent, la réponse de Microsoft a été transparente, avec des mises à jour en temps réel sur des plateformes qui recueille les rapports des utilisateurs afin d'évaluer l'ampleur des pannes. Cette approche collaborative permet de trouver des solutions plus rapidement, mais elle met également en évidence la nécessité d'une coopération internationale en matière de protection des câbles. Des initiatives telles que la diversification de la pose de câbles et les sauvegardes par satellite gagnent du terrain, ce qui pourrait remodeler la manière dont les fournisseurs de cloud comme Azure renforcent leur résilience.
En fin de compte, si les perturbations actuelles en mer Rouge sont gérables pour la plupart des utilisateurs, elles rappellent de manière frappante l'interconnexion des écosystèmes numériques. Les entreprises doivent intégrer des plans d'urgence solides dans leurs stratégies cloud, en tirant parti des outils Azure pour garder une longueur d'avance. Comme l'a fait remarquer un ingénieur Azure dans des forums internes, « la latence est le tueur silencieux de l'expérience utilisateur ; pour y remédier, il faut faire preuve d'une vigilance qui dépasse les frontières ». Grâce à une surveillance continue, la plateforme vise à rétablir rapidement des performances optimales, mais cet incident renforce l'idée que, dans le domaine du cloud computing, la stabilité mondiale est aussi cruciale que l'innovation technologique.
Source : Page d'état de Microsoft Azure
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur la situation ?
Voir aussi :
Microsoft a déployé des puces de sécurité personnalisées sur tous les serveurs Azure Cloud afin de lutter contre une menace cybercriminelle estimée à 10 000 milliards de $
Un autre câble sous-marin endommagé en mer Baltique, une enquête criminelle pour sabotage a été lancée, après que la marine a identifié un "navire suspect" qui se dirigeait vers la Russie
Réforme de l'accès au noyau Windows : Microsoft cherche à renforcer la sécurité après l'incident avec CrowdStrike. Windows deviendra-t-il un système plus fermé, à l'instar de macOS d'Apple ?
Vous avez lu gratuitement 571 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.