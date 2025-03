Les câbles Internet sous-marins de l'Europe sont-ils attaqués par la flotte fantôme russe ? L'Europe est en état d'alerte après les ruptures successives de plusieurs câbles Internet en mer Baltique

La rupture de deux câbles Internet sous-marins en mer Baltique perturbe les communications et suscite des préoccupations en matière de sécurité

Les câbles sous-marins sous-tendent les services et les communications Internet, ainsi que plusieurs autres aspects de la vie quotidienne souvent considérés comme acquis. Environ 99 % des données mondiales transitent par les câbles sous-marins, mais ceux-ci sont vulnérables aux attaques, dans le cadre de ce que l'on appelle la guerre hybride. Deux câbles de télécommunication ont été endommagés entre le 17 et le 18 novembre 2024 en mer Baltique.Selon un porte-parole de la société de télécommunications Telia Lithuania, un câble de communication entre la Lituanie et la Suède a été coupé le dimanche 17 novembre vers 10 heures, heure locale. Le système de surveillance de l'entreprise a identifié la rupture après une perturbation du trafic et a estimé que la cause était probablement un dommage physique au câble lui-même. Environ un cinquième de la capacité Internet de la Lituanie a été réduit.Mais les consommateurs ne semblent pas avoir été affectés. Un autre câble, situé à environ 60 miles de là et reliant la Finlande et l'Allemagne, a également été perturbé. Le câble C-Lion, d'une longueur de 1174 km, est la seule connexion directe entre la Finlande et l'Europe centrale. Bien que la cause reste inconnue, les autorités soupçonnent qu'il s'agit d'un « dommage intentionnel ». Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, partage cet avis.« Personne ne croit que ces câbles ont été sectionnés accidentellement. Nous devons savoir, sans savoir précisément d'où cela vient, qu'il s'agit d'une action hybride, et nous devons également supposer, sans savoir encore par qui, qu'il s'agit d'un sabotage », a déclaré Boris Pistorius. La société finlandaise Cinia, spécialisée dans les télécommunications et la cybersécurité, a déclaré que la réparation des dommages causés pourrait prendre de 5 à 15 jours.La réparation de la ligne entre la Lituanie et la Suède devrait prendre quelques semaines. Cependant, la cause exacte de la défaillance du câble C-Lion n'est pas claire ; Cinia a déclaré dans un communiqué qu'elle continuait à enquêter sur la question. Une inspection physique n'a pas encore été effectuée.Les ministres des Affaires étrangères de la Finlande et de l'Allemagne ont déclaré dans un communiqué conjoint qu'ils sont « profondément préoccupés » par la rupture du câble C-Lion et ont évoqué la possibilité d'une guerre hybride. « Le fait qu'un tel incident soulève immédiatement des soupçons de dommages intentionnels en dit long sur la volatilité de notre époque. Une enquête approfondie est en cours », peut-on lire dans le communiqué.La Russie est bien entendu pointée du doigt. Le communiqué précise : « notre sécurité européenne n'est pas seulement menacée par la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, mais aussi par la guerre hybride menée par des acteurs malveillants ». Le PDG de Cinia, Ari-Jussi Knaapila, a déclaré lors d'une conférence de presse le lundi 18 novembre 2024 que cette panne soudaine impliquait que le câble avait été coupé par une force extérieure.L'incident intervient quelques mois après que les États-Unis ont averti, en août 2024, qu'ils avaient détecté une augmentation de l'activité militaire russe autour des principaux câbles sous-marins. Deux fonctionnaires américains ont déclaré à CNN en septembre 2024 que les États-Unis pensent que la Russie était désormais plus susceptible de mener des opérations de sabotage sur ces éléments d'infrastructure essentiels. Ce que la Russie dément.Ce n'est pas le premier incident de ce type à se produire en mer Baltique. En octobre 2023, un câble de télécommunications entre la Suède et l'Estonie a été partiellement endommagé. Les autorités suédoises ont indiqué que cela s'était produit à peu près au même moment que la rupture du gazoduc Balticconnector entre la Finlande et l'Estonie, au cours de laquelle un câble Internet adjacent reliant la Finlande et l'Estonie avait été endommagé.La rupture des câbles intervient après que la Suède et la Finlande ont mis à jour les conseils qu'ils donnent à leurs citoyens sur la manière de survivre à la guerre. Des millions de foyers des pays nordiques recevront des brochures contenant des instructions sur la manière de se préparer aux effets des conflits militaires, des pannes de communication et des coupures d'électricité. Les deux pays ont rejoint l' OTAN au cours des deux dernières années.L'ampleur des perturbations causées par la rupture du câble C-Lion de Cinia n'est pas claire. Les flux de données les plus importants sont généralement acheminés par plusieurs câbles différents, afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'une seule liaison.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des hypothèses émises dans le cadre de la rupture de ces deux câbles Internet ?Quelle est la piste la plus crédible selon vous ? Pourquoi ?