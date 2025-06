Les comptes iraniens favorables à l'indépendance de l'Écosse ne sont plus actifs après une importante campagne d'attaques aériennes israéliennes contre la cyberinfrastructure iranienne.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 422 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Avant l'élection américaine, un rapport de Microsoft a révélé que les efforts de la Russie, de l'Iran et de la Chine pour influencer les électeurs américains pourraient s'intensifier. Selon le rapport, les conflits au Moyen-Orient n'ont pas ralenti les opérations de cyber-influence de l'Iran. Des groupes liés à l'Iran ont utilisé des opinions divergentes sur la guerre entre Israël et le Hamas pour influencer les électeurs américains. En réponse à ce rapport, les trois nations ont rejeté ces allégations.Récemment, un rapport a révélé que les comptes favorables à l'indépendance de l'Écosse, qui seraient gérés par les services secrets iraniens, ne sont plus actifs depuis qu'Israël a lancé une attaque contre le pays. Des dizaines de comptes X anonymes ont accumulé des milliers d'adeptes en affichant des sentiments anti-britanniques et en promouvant l'éclatement du Royaume-Uni.Ces comptes ont été découverts par des chercheurs de l'université de Clemson, qui ont souligné qu'ils étaient probablement destinés à attiser les tensions au Royaume-Uni et qu'ils étaient gérés par le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), la puissante branche militaire de l'Iran, ou en son nom. Ils utilisaient des noms génériques écossais tels qu'Isla McGregor, des titres de poste tels qu'« infirmière » ainsi que des images d'archives.Mais le 12 juin, ils ont disparu, coïncidant avec une vaste campagne israélienne de frappes aériennes contre l'infrastructure militaire et cybernétique iranienne. Cette campagne a provoqué de graves coupures d'électricité, des pénuries de carburant et une panne d'Internet affectant 95 % de la connectivité nationale.Cette coïncidence, rapportée à l'origine par le UK Defence Journal, a fait l'objet de publications de la part d'éminents syndicalistes, ce qui semble confirmer les recherches de l'université de Clemson. La majorité écossaise a déclaré : "" avec un lien vers un compte "" qui a écrit pour la dernière fois : »Quand, quand, quand pouvons-nous avoir l'indépendance de l'Écosse ?" le 12 juin. Un autre rapport a ajouté que les comptes "Jake", "Fiona" et "Lucy" qui ont été liés à l'Iran sont inactifs depuis le 12 juin.Entre 2022 et 2024, l'activité en ligne liée à l'Iran s'est considérablement intensifiée grâce à un réseau de faux comptes X promouvant l'indépendance de l'Écosse. Ces messages étaient conçus pour se fondre dans un discours politique authentique et engager de vrais utilisateurs, les partisans de l'indépendance les accueillant dans leur giron en partageant leurs messages.En ce qui concerne le Scexit, des graphiques affirmant que le gouvernement britannique volait les ressources écossaises et expliquant à quel point une Écosse indépendante serait riche ont également été postés. Une autre image disait qu'"".Selon Clemson, ce réseau louche était responsable d'au moins 4 % de toutes les discussions liées à l'indépendance de l'Écosse sur X au début de l'année 2024, soit environ quatre fois plus que le compte officiel du SNP sur la même période. Ce n'est pas la première fois que des acteurs étrangers s'impliquent dans l'éclatement du Royaume-Uni, des bots russes ayant été actifs dans la promotion de la question à l'approche du référendum de 2014.Le professeur Darren Linvill, coauteur du rapport, a déclaré : "".Christine Jardine, députée écossaise et porte-parole du Parti libéral démocrate, a déclaré : "".Pour rappel, le 17 juin, l'Iran a procédé à une coupure quasi-totale de l'Internet , alors que le conflit avec Israël s'aggrave. Cependant, la coupure d'Internet en Iran laisse la population dans le noir et crée une image inégale de la guerre avec Israël. Les civils ignorent quand et où Israël frappera à nouveau, malgré les avertissements lancés par les forces israéliennes. Les militants y voient une forme de guerre psychologique.: UK Defence JournalPensez-vous que ces rapports sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?