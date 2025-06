La coupure d'Internet en Iran laisse la population dans le noir et crée une image inégale de la guerre avec Israël, car elle empêche de se connecter avec le monde extérieur ainsi qu'avec les proches.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 417 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Le 17 juin, l'Iran a procédé à une coupure quasi-totale de l'Internet , alors que le conflit avec Israël s'aggrave. Selon NBC News, la connectivité internet de l'Iran a chuté vers 17h30 heure locale, limitant la capacité des Iraniens à accéder et à partager des informations avec le monde extérieur. Les ralentissements de l'internet semblent affecter particulièrement les services tels que les réseaux privés virtuels (VPN) utilisés pour accéder à des sites étrangers.Alors que la guerre entre Israël et l'Iran entre dans sa deuxième semaine, les Iraniens ont passé près de la moitié du conflit dans un quasi-black-out de communication, incapables de se connecter non seulement avec le monde extérieur, mais aussi avec leurs voisins et leurs proches à travers le pays.Les civils ignorent quand et où Israël frappera à nouveau, malgré les avertissements lancés par les forces israéliennes via leurs chaînes en ligne en persan. Lorsque les missiles tombent, l'interruption des services téléphoniques et Internet les empêche de savoir pendant des heures, voire des jours, si leurs proches font partie des victimes. Beaucoup se précipitent alors sur diverses applications de réseaux sociaux pour voir ce qui se passe, mais là encore, ils n'ont qu'un aperçu de la vie qui peut atteindre Internet dans un pays de plus de 80 millions d'habitants.Les militants y voient une forme de guerre psychologique pour un pays qui connaît bien le contrôle de l'information par l'État et les coupures ciblées d'Internet lors des manifestations et des troubles. """, a déclaré Marwa Fatafta, directrice des politiques et du plaidoyer pour le groupe de défense des droits numériques Access Now. "Mais cette fois-ci, cela se produit pendant un conflit meurtrier qui a éclaté le 13 juin avec des frappes aériennes israéliennes visant des sites nucléaires et militaires, des généraux de haut rang et des scientifiques nucléaires. Au moins 657 personnes, dont 263 civils, ont été tuées en Iran et plus de 2 000 blessées, selon un groupe basé à Washington appelé Human Rights Activists.L'Iran a riposté en tirant 450 missiles et 1 000 drones sur Israël, selon les estimations de l'armée israélienne. La plupart ont été abattus par les défenses aériennes multicouches d'Israël, mais au moins 24 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées en Israël. Les autorités israéliennes diffusent en continu des informations et des conseils aux citoyens israéliens, créant ainsi au cours des sept derniers jours une image inégale des morts et des destructions causées par la guerre.Le gouvernement iranien a affirmé que c'était Israël qui "". Dans un message publié sur X, une plateforme de médias sociaux bloquée pour la plupart de ses citoyens, le ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé qu'Israël avait interdit aux médias étrangers de couvrir les frappes de missiles.La déclaration ajoutait que l'Iran organiserait "" dans le pays. Selon le Comité pour la protection des journalistes, l'Iran est l'un des pays qui emprisonne le plus de journalistes au monde, et même dans les meilleures circonstances, les reporters sont soumis à des restrictions strictes.Le groupe de défense de l'accès à Internet NetBlocks.org a rapporté que l'Iran avait été déconnecté de l'Internet mondial pendant 36 heures, ses mesures en direct montrant que la connectivité nationale restait à seulement quelques points de pourcentage des niveaux normaux. Le groupe a déclaré qu'une poignée d'utilisateurs avaient pu maintenir leur connectivité grâce à des réseaux privés virtuels.Ces quelques chanceux sont devenus des bouées de sauvetage pour les Iraniens laissés dans l'ignorance. Ces derniers jours, ceux qui ont pu accéder à l'Internet mobile pendant un temps limité ont déclaré avoir profité de cette occasion éphémère pour passer des appels au nom d'autres personnes, prendre des nouvelles de leurs parents et grands-parents âgés et localiser ceux qui ont fui Téhéran.Le seul accès à l'information dont disposent les Iraniens se limite aux sites web de la République islamique. Pendant ce temps, les chaînes de télévision et les stations de radio publiques iraniennes diffusent des informations irrégulières sur ce qui se passe dans le pays, préférant se concentrer sur les dégâts causés par leurs frappes sur Israël.Le manque d'informations entrant ou sortant d'Iran est stupéfiant, étant donné que les progrès technologiques de ces dernières décennies ont permis de suivre en direct sur son téléphone, partout dans le monde, les conflits lointains en Ukraine, dans la bande de Gaza et ailleurs.Cette ligne directe est considérée par les experts comme un outil puissant pour faire évoluer l'opinion publique sur tout conflit en cours et potentiellement forcer la communauté internationale à prendre parti. Elle s'est également traduite par des actions concrètes de la part des dirigeants mondiaux, sous la pression publique et en ligne, pour agir ou utiliser leur pouvoir afin de mettre fin aux combats.Mais Mehdi Yahyanejad, figure clé de la promotion de la liberté sur Internet en Iran, a déclaré que la République islamique cherchait à "donner une image" de force, une image qui ne montre qu'Israël détruit par des armes iraniennes sophistiquées, notamment des missiles balistiques à ogives multiples. "", a déclaré Yahayanejad. "En outre, la télévision d'État iranienne a exhorté la population du pays à supprimer l'application de messagerie WhatsApp de leurs smartphones, affirmant sans fournir de preuves concrètes que celle-ci collectait des informations sur les utilisateurs pour les transmettre à Israël. Dans un communiqué, WhatsApp a déclaré être "". WhatsApp utilise un chiffrement de bout en bout, ce qui signifie qu'un fournisseur de services intermédiaire ne peut pas lire les messages.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?