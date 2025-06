En réponse à l'escalade des tensions avec Israël, l'Iran a commencé à restreindre l'accès à l'internet et envisage de se déconnecter complètement de l'internet mondial pour empêcher les cyberattaques.



Compte tenu des tensions croissantes avec Israël, le commandement iranien chargé de la cybersécurité (Cyber Security Command) a interdit l'utilisation d'appareils connectés à Internet aux fonctionnaires et à leurs équipes de sécurité. Cette directive intervient dans un contexte où l'Iran craint que les agences israéliennes puissent utiliser les réseaux mobiles pour planifier des assassinats ciblés.Le 17 juin, l'Iran aurait également procédé à une coupure quasi-totale de l'Internet, alors que le conflit avec Israël s'aggrave. Selon un rapport de NBC News, cette coupure semble résulter d'une décision du gouvernement iranien, plutôt que de frappes israéliennes sur les infrastructures. Le rapport cite Kentinc et Netblocks, deux sociétés qui surveillent la connectivité internet mondiale.Selon NBC News, la connectivité internet de l'Iran a chuté vers 17h30 heure locale, limitant la capacité des Iraniens à accéder et à partager des informations avec le monde extérieur. Les ralentissements de l'internet semblent affecter particulièrement les services tels que les réseaux privés virtuels (VPN) utilisés pour accéder à des sites étrangers. Les données publiées par la société de services internet Cloudflare ont révélé que deux grands fournisseurs iraniens de réseaux mobiles étaient effectivement déconnectés.Fatemeh Mohajerani, porte-parole du gouvernement iranien, aurait déclaré qu'il avait restreint l'accès à Internet en réponse aux cyberattaques israéliennes.Le gouvernement iranien a historiquement fermé ou réduit sa connectivité internet avec le monde extérieur en période de troubles civils. En 2019, le pays a mis en place un black-out total de six jours alors que les manifestants descendaient dans les rues du pays et que le gouvernement lançait une campagne de répression contre les civils, ce qui aurait entraîné la mort de plus de 100 personnes.Amir Rashidi, directeur des droits numériques et de la sécurité au Miaan Group, une organisation à but non lucratif qui défend les droits de l'homme en Iran, aurait déclaré que certaines applications occidentales de communication, dont WhatsApp et Instagram, avaient été bloquées. Un porte-parole de WhatsApp a déclaré à NBC News que sa société mère, Meta, était engagée dans un jeu du chat et de la souris avec l'Iran.Le rapport indique que le réseau national d'information iranien, un réseau national de sites approuvés par le gouvernement qui ne sont pas connectés au monde extérieur, est resté largement accessible aux Iraniens. Les services internet étant limités dans le pays, certaines personnes ont demandé que le fournisseur de services internet par satellite d'Elon Musk, Starlink, intervienne, comme il l'a fait dans de nombreuses régions du monde. Les préoccupations de l'Iran font écho à l'opération de l'explosion des bipeurs menée par le Mossad en 2024 , qui a permis à Israël d'espionner et de mettre à mal les réseaux de communication du Hezbollah. En effet, les enquêtes ont mis en évidence un sabotage israélien via des chaînes d'approvisionnement compromises. Des agents israéliens ont infiltré le groupe soutenu par l'Iran en 2022, plaçant des explosifs à l'intérieur de bipeurs AR924 déguisés en appareils standard. Le Hezbollah a distribué à son insu plus de 3 000 unités, qui ont ensuite explosé simultanément, tuant ou blessant des milliers de personnes.: NBC NewsPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur la situation ?