Starlink en cabine : confort numérique ou nouvelle prison connectée ?

Wi-Fi en avion : faut-il vraiment être connecté à tout prix ?

Wi-Fi satellitaire en avion : entre progrès technologique et nouveaux défis

Dans ce contexte, le déploiement du Wi-Fi Starlink par United Airlines marque un tournant symbolique et technologique. L’introduction d’une connectivité rapide et stable à bord, disponible dès l’embarquement et durant toutes les phases du vol, accentue le basculement vers un nouveau paradigme : celui d’une cabine d’avion toujours connectée, où le « mode avion » perd sa fonction symbolique de déconnexion. Si cette avancée promet un confort numérique inédit, elle alimente aussi les craintes de voir s’effacer les derniers sanctuaires analogiques, ces rares moments où l’on pouvait, sans culpabilité, échapper aux sollicitations constantes du monde connecté.La nouvelle expérience de connexion « porte à porte » proposée par United Airlines offre un Wi-Fi extrêmement rapide, une vitesse de téléchargement légèrement inférieure, et une latence suffisamment faible pour permettre les appels vidéo – bien que ceux-ci soient découragés. Jeudi dernier, j’ai embarqué à bord de l’un des premiers avions de la compagnie équipé de la technologie Starlink de SpaceX. Le Wi-Fi s’est révélé aussi rapide que promis, au point de me faire envisager la fin des connexions lentes en vol, des frais de connexion excessifs, ou même de cette étrange tradition consistant à considérer l’avion comme un refuge temporaire contre le travail.Le vol test s’est déroulé à bord d’un Embraer E-175, un appareil régional à fuselage étroit pouvant transporter jusqu’à 88 passagers. D’une durée d’environ 90 minutes, le vol a décollé et atterri à la même porte d’embarquement de l’aéroport O’Hare de Chicago. Malgré son caractère purement démonstratif, l’ambiance était festive : plusieurs cadres de United, en tablier, servaient des collations de première classe et du champagne en gobelets en plastique. Autrefois, les passagers étaient sommés de passer leurs téléphones en mode avion pour des raisons de sécurité. Désormais, la compagnie les encourage à naviguer, streamer ou jouer à leur guise grâce à cette nouvelle connectivité.United a été la première des trois grandes compagnies aériennes américaines à annoncer, dès l’an dernier, l’intégration de Starlink dans sa flotte, initialement prévue pour fin 2025. Mais le calendrier a été accéléré, et la compagnie prévoit de débuter officiellement les vols commerciaux équipés de ce système le 15 mai, en commençant par la liaison entre Chicago et Detroit. Le vol auquel j’ai participé n’était donc qu’un test, destiné à mettre en valeur les performances du service. Parmi les passagers figuraient des journalistes, des influenceurs, un streamer Twitch et un représentant de Blizzard, l’éditeur de jeux vidéo.Contrairement aux systèmes concurrents qui ne fonctionnent qu’au-dessus de 10 000 pieds, le service Starlink est actif dès l’embarquement. À peine assis, j’ai été invité à me connecter via l’application mobile de United, après avoir créé un compte gratuit au programme de fidélité MileagePlus. Pour accéder au réseau, les passagers doivent accepter certaines règles, notamment l’interdiction des appels vocaux ou vidéo, l’usage obligatoire d’écouteurs et l’interdiction de contenus pouvant choquer les autres voyageurs. Pour l’instant, United n’a pas l’intention de faire payer ce Wi-Fi, ce qui constitue une différence notable par rapport à la concurrence, où les tarifs varient de 8 dollars par vol à plusieurs centaines de dollars par an.Avant ce partenariat, United utilisait divers fournisseurs pour son service en vol, notamment Intelsat sur les vols régionaux et Panasonic sur les gros-porteurs. Désormais, l’objectif est d’équiper les 1 026 avions de la flotte avec des modems Starlink, en commençant par les appareils régionaux à deux cabines avant d'étendre le service aux lignes principales. Selon David Kinzelman, directeur de la clientèle, l’objectif est clair : offrir un accès Internet à bord aussi fluide et complet qu’à la maison, que ce soit pour le travail, le divertissement ou les achats en ligne.Le Wi-Fi de Starlink surpasse celui de nombreux autres fournisseurs grâce à ses milliers de satellites en orbite basse (plus de 7 000 actuellement). Si cette constellation massive soulève des questions concernant les débris spatiaux et la saturation de l’orbite terrestre, elle permet aussi une latence bien plus faible que les satellites géostationnaires, grâce à la distance réduite parcourue par le signal.United n’est pas la première compagnie aérienne à adopter Starlink – Hawaiian Airlines et JSX l’ont précédée. De plus en plus de compagnies aériennes annoncent des accords avec SpaceX. Le 26 septembre, Air France a révélé avoir signé un contrat similaire avec Starlink pour fournir à ses passagers un service Wi-Fi à bord. À l’instar d’United Airlines et de Hawaiian Airlines, Air France prévoit d’installer cette technologie à partir de 2025. En attendant, la compagnie continuera à proposer ses services existants, notamment un « Message pass » gratuit pour les membres de son programme de fidélité et une offre payante pour les autres voyageurs.Mais en tant que plus grand transporteur d’Amérique du Nord, ce choix marque un tournant significatif. Pour l’instant, on ignore quand la technologie sera déployée sur les vols internationaux ou intégrée au réseau Star Alliance. Cependant, Richard Nunn, PDG de United MileagePlus, a laissé entendre que d’autres annonces suivraient prochainement. Si cette initiative peut paraître généreuse (un Wi-Fi ultra-rapide et gratuit ?), United compte bien en tirer profit. « Grâce à la faible latence de Starlink, nous pouvons diffuser des publicités ciblées en temps réel, avec une réactivité de moins de 100 millisecondes, dans un environnement hyper-personnalisé », explique Nunn.Mais au-delà des annonces publicitaires, c’est l’impact sur le travail à distance qui interpelle. Auparavant, les vols offraient une échappatoire bienvenue aux notifications incessantes de Slack et aux e-mails. On pouvait en profiter pour regarder un nanard ou se plonger dans un livre. Désormais, avec un Wi-Fi haut débit à 10 000 mètres d’altitude, ces excuses ne tiendront plus. Bon courage pour échapper à la surcharge numérique lors de votre prochain voyage.En septembre 2024, United Airlines a conclu un partenariat avec SpaceX pour équiper ses vols d’une connexion Wi-Fi haut débit via le réseau satellitaire Starlink. L’objectif est d’offrir aux passagers une expérience Internet comparable à celle dont ils bénéficient au sol, même à plus de 10 000 mètres d’altitude. Grâce à cette technologie, les passagers pourront diffuser des contenus en streaming, jouer en ligne et accéder aux réseaux sociaux, que ce soit sur les écrans intégrés aux sièges ou sur leurs appareils personnels. United a précisé que ce service serait gratuit et permettrait la connexion simultanée de plusieurs appareils. La mise en service complète est prévue d’ici la fin de l’année 2025.Cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large d’améliorer la qualité du Wi-Fi en vol, longtemps critiquée par les voyageurs pour sa lenteur, son instabilité et son coût élevé. Pendant des années, rester connecté dans un avion relevait souvent du défi, poussant de nombreux passagers à renoncer à Internet pendant le vol. United Airlines espère changer cette perception en déployant progressivement Starlink sur l’ensemble de sa flotte. Les premiers tests commenceront dès le début de l’année prochaine, avec une mise en service progressive sur certains trajets d’ici fin 2025.Parallèlement, les implications géopolitiques de Starlink suscitent l’inquiétude de certains pays, notamment la Chine. Depuis plusieurs années, Pékin redoute que le réseau satellitaire de SpaceX puisse être utilisé par les États-Unis à des fins militaires. Toutefois, une récente expérience menée par des chercheurs chinois aurait démontré que Starlink pourrait également être exploité par la Chine à son propre avantage. Ces chercheurs affirment avoir réussi à détecter des avions furtifs américains, tels que les F-22 et F-35, en s’appuyant sur les signaux émis par les satellites Starlink. Cette avancée technologique pourrait avoir des répercussions significatives sur les stratégies de défense et les dynamiques de la guerre moderne.En 2022 déjà, un article publié dans China Military Online, média officiel de la Commission militaire centrale chinoise dirigée par le président Xi Jinping, mettait en garde contre les risques stratégiques posés par Starlink. L’article évoquait la capacité potentielle de ce système à renforcer l’hégémonie américaine dans l’espace, en particulier après l’envoi par SpaceX de 53 satellites vers l’orbite terrestre basse à bord d’une fusée Falcon 9. Le rôle de Starlink pendant la guerre russo-ukrainienne a renforcé ces préoccupations, Elon Musk ayant fourni des terminaux Starlink à l’Ukraine pour rétablir les communications dans les zones touchées par les bombardements russes.Selon Musk, Starlink était parfois le seul système de communication encore opérationnel dans certaines régions d’Ukraine. 