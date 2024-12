Pour rappeler les faits, en août 2024, la Russie a menacé de couper l'Internet et le GPS de l'Occident pour punir les pays qui soutiennent l'Ukraine. Aucun plan de secours n'était alors disponible à cette date en dehors d'un projet de l'OTAN qui visait à rediriger le trafic vers l'espace en cas de mise à exécution des menaces de la Russie. Le projet, qui a pour but de garantir la continuité des communications Internet en cas de dommages causés aux câbles sous-marins, fait encore l’objet d’études par différents instituts de recherche à l’échelle mondiale.Vers la moitié du mois de novembre 2024, deux câbles Internet situés dans la mer Baltique ont été sectionnés à moins de 24 heures d'intervalle. Le premier relie la Finlande à l'Allemagne et le second, la Lituanie et la Suède. Pour certains responsables politiques européens, cette rupture soudaine et presque simultanée est le signe d'un sabotage, bien que la piste d'une rupture accidentelle n'ait pas été totalement écartée.Le 30 novembre, la Finlande et la Suède ont achevé la réparation des câbles sous-marins de la mer Baltique . Les travaux, réalisés par le navire de maintenance Cable Vigilance, ont débuté le 25 novembre. Selon le PDG de Cinia, l'opérateur finlandais qui exploite le câble de communication sous-marin C-Lion1, « les réparations ont commencé rapidement et le problème a été résolu plus rapidement que prévu ». Le second câble reliant la Suède à la Lituanie a quant à lui été réparé le 28 novembre au soir, selon Arelion, l'entreprise suédoise qui gère le câble.À la suite de ces séries de dommages causés aux câbles sous-marins dans les eaux européennes, de hauts responsables de l'OTAN ont commencé à envisager une capacité qui permettrait à l'alliance d'avoir des yeux en permanence au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison.Dans une interview accordée à Defense News, l'amiral Pierre Vandier, commandant de l'alliance pour les concepts et la transformation à Norfolk, en Virginie, a comparé cette idée aux caméras de vidéosurveillance de la police installées sur les lampadaires dans les zones urbaines sensibles pour enregistrer les preuves des crimes.« La technologie permet d'éclairer les rues avec des USV [Unmanned Surface Vessel] », a-t-il déclaré, en utilisant l'abréviation militaire pour désigner les navires de surface sans pilote.Pierre Vandier a déclaré que son équipe en était aux premiers stades du développement d'une flotte d'USV afin que « l'OTAN puisse voir et surveiller quotidiennement son environnement ».La première étape consisterait à atteindre cet objectif en surface, puis plus tard sous l'eau.Le nouveau projet a déjà reçu un « grand soutien » de la part du commandement central de toutes les forces maritimes de l'OTAN, connu sous le nom de MARCOM, et du quartier général opérationnel de l'alliance, le SACEUR, a ajouté Pierre Vandier.Bien que de nombreux détails restent à régler, les responsables pensent pouvoir équiper la formation de drones avec des plates-formes connues pour leur efficacité, en s'appuyant sur les expériences menées par la Task Force 59 (TF 59) de la marine américaine.« Il n'y a pas de nom [pour l'instant], juste USV Fleet », a déclaré Pierre Vandier à Defense News. « En fait, il existe déjà, donc d'une certaine manière, ce n'est pas très risqué. Les États-Unis ont mis en œuvre la Task Force 59 dans le Golfe pendant des années, donc tout est connu et vendu, et c'est donc plus une question d'adoption que de technologie. »Lancée en 2021, la TF 59 est une unité dédiée à l'intégration des systèmes sans pilote et de l'intelligence artificielle dans la zone d'opérations de la 5e flotte de la marine américaine. Elle opère depuis Bahreïn et comprend des drones ainsi que d'autres véhicules sans équipage travaillant aux côtés de livraisons habitées.En janvier 2024, une nouvelle sous-unité a été créée, appelée Task Group 59.1, dont l'objectif est de tester et d'améliorer les systèmes industriels afin de renforcer la sécurité maritime dans la région du Moyen-Orient.Depuis le mois de novembre dernier, l'unité a testé, mis à niveau et expérimenté plus de 23 systèmes sans pilote différents.Le Task Group a participé à l'exercice Digital Talon début novembre, au cours duquel il a réussi à lancer à distance une munition en mer et a testé le décollage et l'atterrissage verticaux de drones à partir d'un USV.Selon Pierre Vandier, l'objectif est de lancer la flotte de drones de surveillance avant le prochain sommet de l'OTAN, qui se tiendra aux Pays-Bas en juin prochain.« Nous allons expérimenter les premières discussions à ce sujet et travailler ensuite avec les alliés pour trouver un moyen adéquat de concrétiser ce projet », a-t-il ajouté.Les incidents les plus récents concernant les câbles sous-marins ont eu lieu les 17 et 18 novembre, lorsqu'un câble d'une société de télécommunications entre la Lituanie et la Suède a été coupé, et qu'un câble reliant la Finlande et l'Allemagne a été endommagé.Les enquêteurs européens affirment qu' un navire commercial chinois a délibérément tiré sur son ancre sur plus de 160 km pour couper les deux câbles de télécommunications en mer Baltique , et soupconnent les services secrets russes d'être à l'origine de l'opération. Toutefois, des responsables occidentaux des services de police et de renseignement ont déclaré aux médias qu'ils ne pensaient pas que le gouvernement chinois était impliqué.Les investigations sur ces incidents sont toujours en cours.Defense News ; Amiral Pierre Vandier, commandant de l'alliance à Norfolk (Virginie)Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de l'OTAN pertinente et cohérente ?