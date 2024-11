La situation

Hypothèses divergentes : sabotage ou accident ?

Un intérêt évident pour « tout État désireux de semer la zizanie »

Un navire en particulier a suscité l'intérêt des autorités et des enquêteurs en ligne

La réaction de la Chine

Les 17 et 18 novembre derniers, deux câbles sous-marins de fibre optique ont été endommagés dans la mer Baltique. Le ministre allemand de la défense, Boris Pistorius, a déclaré qu'il s'agissait probablement d'un acte de sabotage. La police suédoise a déclaré qu'un cargo chinois, le Yi Peng 3, qui se trouvait dans la zone des câbles lorsqu'ils ont été sectionnés, présentait un « intérêt ».La menace actuelle contre les câbles sous-marins a pour toile de fond géopolitique l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le comportement de la Chine à l'égard de Taïwan et la guerre entre Israël et Gaza, mais ces câbles constituent depuis longtemps une cible évidente.Les enquêteurs tentent de percer le mystère de la coupure, à quelques heures d'intervalle, de deux câbles internet sous-marins dans la mer Baltique (le BCS East-West reliant la Lituanie et la Suède et le C-Lion1 reliant la Finlande et l'Allemagne) , les autorités européennes estimant qu'il s'agit d'un acte de sabotage et les autorités américaines suggérant qu'il s'agit vraisemblablement d'un accident.Les dirigeants européens n'ont pas tardé à exprimer leurs soupçons. Le ministre allemand de la défense, Boris Pistorius, a déclaré que « personne ne croit que ces câbles ont été sectionnés accidentellement ». Les ministres des affaires étrangères de la Finlande et de l'Allemagne se sont déclarés, dans une déclaration commune, « profondément préoccupés » par l'incident et ont évoqué la possibilité qu'il s'inscrive dans le cadre d'une « guerre hybride », mentionnant spécifiquement la Russie dans leur déclaration.Cette évaluation n'est pas le fruit du hasard. La Russie a été accusée de mener une guerre hybride contre l'Europe après qu'une série d'incidents suspects, d'incendies criminels, d'explosions et d'autres actes de sabotage dans plusieurs pays européens ont été attribués à Moscou.La coupure des câbles est survenue quelques semaines seulement après que les États-Unis ont averti que Moscou était susceptible de prendre pour cible des infrastructures sous-marines essentielles. Cela faisait suite à des mois de mouvements suspects de navires russes dans les eaux européennes et au renforcement significatif d'une unité marine secrète russe chargée de surveiller les fonds marins.Cependant, deux responsables américains ayant connaissance de l'évaluation initiale de l'incident ont déclaré aux médias que les dommages ne semblaient pas résulter d'une activité délibérée de la Russie ou d'un autre pays. Au contraire, les deux responsables ont déclaré qu'ils pensaient que l'incident avait probablement été causé par la traînée d'une ancre d'un navire qui passait par là. De tels accidents se sont déjà produits par le passé, mais pas dans une succession rapide comme ces deux incidents.Le Kremlin a rejeté mercredi les suggestions « risibles » selon lesquelles il serait impliqué, déclarant qu'il était « absurde de continuer à blâmer la Russie pour quoi que ce soit sans aucun fondement ».Néanmoins, les services de police suédois et finlandais ont indiqué qu'ils pensaient que les dommages étaient délibérés.Le ministère public suédois a déclaré mardi qu'il avait ouvert une enquête préliminaire sur des soupçons de sabotage. Mercredi, le Bureau national d'enquête finlandais a annoncé qu'il ouvrait une enquête criminelle sur les délits présumés de méfait criminel aggravé et d'interférence aggravée avec les communications.Sidharth Kaushal, chercheur principal au Royal United Services Institute, un groupe de réflexion sur la défense et la sécurité, explique que les câbles sous-marins sont essentiels à l'économie mondiale et qu'ils présentent donc un intérêt évident pour tout État désireux de semer la zizanie.« Si l'on considère la quantité de données mondiales qui transitent par ces câbles, les ramifications d'un dommage durable sont très importantes », explique-t-il.Toutefois, compte tenu du nombre considérable de câbles installés dans les fonds marins du monde entier, une attaque réellement dommageable nécessiterait une action soutenue et très publique. Selon Kaushal, l'un des avantages des attaques ponctuelles telles que l'incident de la mer Baltique réside dans le fait qu'elles peuvent être niées de manière plausible. Néanmoins, selon lui, la menace économique qui se cache derrière une attaque signifie qu'elle peut toujours envoyer un « signal diplomatique fort ».L'Occident a été impliqué dans la mise sur écoute de câbles à des fins de surveillance après que des documents divulgués par le lanceur d'alerte Edward Snowden ont montré que de grandes entreprises de télécommunications avaient donné à l'agence d'espionnage britannique GCHQ l'accès à des câbles sous-marins.Recorded Future, une société américaine de cybersécurité, a déclaré dans un rapport publié l'année dernière que la Russie surveillait de près les systèmes de câbles sous-marins. « La Russie, désireuse de faire souffrir l'Occident pour son soutien à l'Ukraine, a manifesté une intention accrue de cartographier le système de câbles sous-marins, très probablement en vue d'un sabotage ou d'une perturbation potentiels », a déclaré l'entreprise.En 2015, le New York Times a rapporté que des sous-marins et des navires espions russes opéraient de manière « agressive » à proximité des câbles sous-marins reliant la mer du Nord à l'Asie du Nord-Est.La Russie n'est pas la seule à être soupçonnée. Cette année, un rapport du bureau national d'audit de Taïwan a indiqué que des navires étrangers avaient endommagé des câbles reliant le pays à ses îles extérieures à 36 reprises depuis 2019, 12 incidents ayant été enregistrés l'année dernière. Les dommages ont été causés par une variété de navires, notamment des bateaux de pêche, des cargos et des dragueurs de sable.En février de l'année dernière, deux câbles reliant Taïwan à ses îles périphériques de Matsu ont été endommagés à quelques jours d'intervalle par un bateau de pêche chinois et un cargo chinois, entraînant un ralentissement des connexions Internet et des appels téléphoniques interrompus, dans ce qu'un analyste a décrit comme un essai de « blocus invisible » de Taïwan.Les données de suivi des navires fournies par Kpler montrent que le navire Yi Peng 3, battant pavillon chinois, a croisé les deux câbles à peu près au moment où ils ont été coupés. Selon les forces armées lituaniennes, le BCS EastWest a été coupé dimanche vers 10 heures, heure locale, et le C-Lion 1 vers 4 heures, heure locale, lundi, d'après l'opérateur de télécommunications finlandais Cinia.Le vraquier partait d'un port russe, où il est resté à quai pendant plusieurs jours.Mercredi, les forces armées danoises ont indiqué qu'elles étaient présentes dans la zone proche du Yi Peng 3, mais n'ont pas précisé si elles avaient poursuivi le navire.Un responsable américain et un responsable des services de renseignement occidentaux ont tous deux désigné le Yi Peng 3 comme le navire probablement impliqué dans l'incident. Toutefois, selon certaines sources, les États-Unis n'ont pas encore trouvé de liens entre ce navire et des États ou des entités qui ordonneraient une telle activité.Mercredi, Cinia a mis à jour l'endroit où, selon elle, la coupure s'est produite - 50 milles plus à l'ouest qu'initialement prévu - ce qui correspond à la trajectoire du Yi Peng 3. Environ six heures après la coupure du second câble, le navire chinois s'est arrêté pendant environ une demi-heure avant de poursuivre sa route.Le Yi Pen 3 a quitté la mer Baltique après avoir fait escale dans le port de Vistino, en Russie. Les données de suivi du navire montrent qu'il a croisé d'autres infrastructures sous-marines dans la mer Baltique, notamment quatre gazoducs et oléoducs, une ligne électrique et un autre câble de télécommunications en construction.Interrogé sur le navire lors d'une conférence de presse mercredi, le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Lin Jian, a déclaré qu'il n'était « pas au courant de la situation ». Il a ajouté que la Chine « a toujours rempli pleinement ses obligations en tant qu'État du pavillon et exige des navires chinois qu'ils respectent strictement les lois et les réglementations en vigueur ».« Nous attachons également une grande importance à la protection de la sécurité des infrastructures sous-marines et travaillons avec la communauté internationale pour promouvoir activement la construction et la protection des câbles sous-marins et d'autres infrastructures d'information mondiales », a-t-il déclaré.Selon Dimitris Ampatzidis, analyste chez Kpler, le Yi Peng 3 est lié à Win Enterprise Ship Management et enregistré comme propriété de Ningbo YiPeng Shipping Co Ltd.« Au 20 novembre 2024, ni le navire ni ces entités ne figurent sur les listes de sanctions publiées. Cependant, les données commerciales historiques montrent que le navire a transporté du charbon thermique russe et du charbon de Mourmansk et de Nakhodka à au moins sept reprises », a déclaré Ampatzidis.Les réparations peuvent être coûteuses et prendre du temps. Un câble sous-marin coûte environ 40 000 dollars par kilomètre et un nouveau câble transatlantique coûterait entre 200 et 250 millions de dollars, selon le groupe de recherche Dgtl Infra. À leur point le plus profond, les câbles transatlantiques atteignent environ 4 000 mètres.Sources : communiqué de presse Quels éléments concrets appuient la thèse du sabotage par rapport à celle de l'accident ?Pourquoi les analyses américaines et européennes divergent-elles sur cet incident ? Est-ce une question de méthodologie ou de priorités stratégiques ?Quels acteurs étatiques ou non étatiques pourraient avoir intérêt à saboter ces câbles sous-marins ?