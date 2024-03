Le National Reconnaissance Office (NRO) a conclu un contrat avec le programme Starshield de SpaceX en 2021 pour développer des centaines de satellites espions pour l'agence. Les satellites auront des capacités d'imagerie de la Terre et pourront fonctionner en essaim en orbite basse, ce qui permettra aux États-Unis de suivre des cibles au sol et de partager des données avec les responsables des services de renseignement et de l'armée américaine.Une douzaine de prototypes de ces satellites ont été lancés depuis 2020. Le NRO a confirmé que l'agence développait un système satellitaire en partenariat avec d'autres agences gouvernementales, des entreprises, des instituts de recherche et d'autres nations, mais n'a pas voulu confirmer l'implication de SpaceX. On ne sait pas combien de satellites SpaceX développe pour le NRO ni quelles autres entreprises sont impliquées dans le programme Starshield.Le Wall Street Journal a rapporté le mois dernier que SpaceX avait conclu un contrat avec une agence de renseignement américaine en 2021, bien que les détails de l'accord ne soient pas encore connus. Des documents de l'entreprise suggéraient que SpaceX développait un programme de satellite nommé Starshield, qui compléterait les efforts de sécurité nationale.Le site web de la société indique que Starshield est développé pour une "", avec un accent sur "", les communications mondiales et les "". Le président de SpaceX, Gwynne Shotwell, a déclaré l'année dernière qu'il existait une "" entre la société et la "". Le ministère de la défense a déjà utilisé les fusées Falcon 9 de SpaceX pour lancer des charges utiles militaires dans l'espace.Quel est votre avis avis sur le sujet ?Pensez-vous que la collaboration entre SpaceX et les États-Unis soit crédible ou pertinente ?