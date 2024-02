Les services de communication à Gaza ont été coupés à plusieurs reprises au cours des quatre derniers mois, notamment pendant plus d'une semaine en janvier, soit la période la plus longue depuis le début de la guerre. Certains journalistes et travailleurs humanitaires disposent de moyens de communication limités en utilisant des cartes SIM internationales ou électroniques, près des frontières israéliennes ou égyptiennes, mais la connexion au monde extérieur est devenue difficile pour la population en général.L'hôpital de Rafah, l'un des rares hôpitaux de campagne internationaux à Gaza, compte 50 médecins, infirmières, pharmaciens et techniciens de laboratoire, et a été confronté à des difficultés de communication qui l'ont empêché d'apporter aux patients l'aide médicale reçue par vidéoconférence avec d'autres hôpitaux. Les Émirats arabes unis, qui entretiennent de bonnes relations avec Israël, sont l'un des rares pays à gérer un hôpital de campagne à Gaza."Cette mesure souligne les efforts inébranlables des Émirats arabes unis pour rester solidaires du peuple palestinien frère pendant la guerre en cours", a déclaré Afra Al Hameli, porte-parole du ministère des affaires étrangères.Starlink, exploité par SpaceX, utilise un réseau de milliers de satellites pour fournir une large bande, et peut fournir un internet à haut débit et à faible latence aux utilisateurs du monde entier, y compris dans les zones où l'internet conventionnel n'est pas disponible. M. Musk, qui a fondé SpaceX, a été critiqué par les autorités israéliennes en octobre lorsqu'il a écrit sur X qu'il fournirait Starlink à des organisations d'aide internationalement reconnues à Gaza.À l'époque, les autorités israéliennes avaient accusé M. Musk de soutenir le Hamas, mais peu de temps après, le ministre israélien de la communication, Shlomo Karhi, a déclaré sur X qu'un "" avait été conclu avec M. Musk au sujet de Starlink, et que celui-ci ne pourrait être exploité en Israël et à Gaza qu'avec l'approbation du gouvernement israélien.", a déclaré le ministère israélien de la Communication dans un communiqué. "", a déclaré M. Karhi dans le communiqué.En novembre, Musk s'est rendu en Israël, a rencontré les dirigeants du pays et s'est promené dans un kibboutz détruit par le Hamas, alors qu'il tentait de calmer l'indignation provoquée par son approbation d'un message antisémite sur sa plateforme de médias sociaux, X. L'utilisation de Starlink de Musk dans des zones de conflit international a mis en évidence son pouvoir et son influence en tant que l'une des personnes les plus riches du monde.Musk a été critiqué pour avoir autorisé le déploiement de Starlink en Ukraine pendant la guerre avec la Russie. Cette semaine, les services de renseignement de la défense ukrainienne ont affirmé avoir confirmé l'utilisation des communications par satellite Starlink par les forces russes dans les zones occupées, bien que SpaceX affirme ne pas faire affaire avec le gouvernement russe ou son armée.Quel est votre avis sur le sujet ?