L'homme le plus riche du monde a déclaré à la fin du mois dernier que son service d'internet par satellite Starlink "", qui a souffert de longues coupures d'électricité sous les bombardements israéliens.Mais le lundi 27 novembre, le ministre israélien des communications, Shlomo Karhi, a indiqué sur X que l'entrepreneur était parvenu à un accord de principe avec le ministère. "", a déclaré M. Karhi.Musk n'a pas encore confirmé publiquement l'existence d'un accord.Le directeur général de SpaceX et de Tesla se rend dans l'État hébreu pour la première fois depuis l'assaut du Hamas sur le sud d'Israël le 7 octobre, qui a fait 1 200 morts et déclenché une guerre entre Israël et le groupe militant.Les féroces bombardements de représailles d'Israël et le siège de la bande de Gaza ont provoqué une crise humanitaire, tué plus de 13 300 personnes et entraîné des coupures d'électricité prolongées. Ces dernières ont entravé les efforts de sauvetage, notamment en empêchant les ambulances de localiser les blessés.La visite de Musk en Israël coïncide avec le dernier jour d'une pause de quatre jours dans les hostilités et intervient alors que les annonceurs font pression sur X en raison d'une hausse de l'antisémitisme sur la plateforme.Après avoir semblé soutenir une théorie du complot antisémite, qu'un porte-parole de la Maison Blanche a qualifiée d'"", M. Musk a été contraint de se défendre contre des accusations de discrimination. "", a-t-il déclaré sur X ce mois-ci. "".Une vidéo publiée par le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu montrait Musk portant un gilet pare-balles alors qu'il visitait des maisons incendiées à Kfar Aza, un kibboutz dévasté par l'assaut du groupe militant, en prenant des photos avec son téléphone portable.", a posté M. Musk sur X après sa visite.L'engagement initial de Musk à activer Starlink à Gaza, qui faisait suite à des pannes de télécommunications dans l'enclave, a suscité une prise de bec avec le gouvernement israélien, qui a affirmé que la connectivité serait utilisée par le Hamas pour des "activités terroristes".Starlink, qui fait partie de SpaceX, la société de fusées et de satellites de Musk, utilise une constellation de satellites en orbite autour de la Terre pour diffuser la connectivité internet dans des endroits où l'accès traditionnel au web est difficile. Musk a fourni des équipements Starlink à la ligne de front entre l'Ukraine et la Russie.Le signal Starlink est reçu par de petites antennes paraboliques appelées terminaux. Mais Musk a déclaré en octobre qu'aucun terminal n'avait tenté de se connecter à partir de la bande de Gaza assiégée, et qu'Israël contrôlait la circulation des marchandises dans l'enclave côtière.Au cours des sept semaines de guerre, Israël a parfois coupé les communications avec la bande de Gaza, tandis que l'opérateur de téléphonie mobile local Paltel s'est efforcé de trouver suffisamment de carburant pour maintenir son réseau en état de marche.NetBlocks, un observateur de l'accès à l'internet, a signalé une amélioration de la connectivité à Gaza samedi, après que Paltel a déclaré que des ingénieurs avaient réparé l'infrastructure endommagée du réseau au cours d'un cessez-le-feu temporaire.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?