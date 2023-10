Sur le plan humanitaire, la coupure d’Internet empêche les organisations d’aide de coordonner leurs interventions et de fournir une assistance vitale aux civils touchés par les bombardements. Elle entrave aussi l’accès aux services de santé, notamment le numéro d’urgence 101 (pour l'assistance médicale), et met en danger la sécurité du personnel médical et humanitaire.

Sur le plan médiatique, la coupure d’Internet prive les habitants de Gaza de leur droit à l’information et à la liberté d’expression. Elle les isole du monde extérieur et les empêche de témoigner des violations des droits humains et des crimes de guerre commis par l’armée israélienne. Elle rend également plus difficile le travail des journalistes et des observateurs indépendants, qui ne peuvent plus vérifier ni diffuser les informations sur la situation à Gaza.

Sur le plan politique, la coupure d’Internet sert de couverture à des atrocités de masse et contribue à l’impunité des responsables des violations du droit international humanitaire. Elle vise à réduire la résistance et la mobilisation du peuple palestinien, ainsi qu’à affaiblir le soutien international à sa cause. Elle fait partie d’une stratégie de guerre totale menée par Israël contre Gaza, qui consiste à détruire ses infrastructures civiles et à anéantir ses capacités de communication.

Vient alors Elon Musk

Envoyé par Alexandria Ocasio-Cortez Envoyé par Couper toute communication à une population de 2,2 millions d’habitants est inacceptable. Les journalistes, les professionnels de la santé, les efforts humanitaires et les innocents sont tous en danger.



Je ne sais pas comment un tel acte peut être défendu. Les États-Unis ont historiquement dénoncé cette pratique.

J'essaie de joindre ma famille à Gaza depuis des heures, sans succès. Toutes les télécommunications et Internet ont été coupés, tandis que les frappes israéliennes détruisent littéralement Gaza depuis les airs, sur terre et sur mer. Combien d’innocents supplémentaires : enfants, parents et grands-parents seront assassinés avant que le monde n’intervienne ? J'essaie de joindre ma famille à Gaza depuis des heures, sans succès. Toutes les télécommunications et Internet ont été coupés, tandis que les frappes israéliennes détruisent littéralement Gaza depuis les airs, sur terre et sur mer. Combien d’innocents supplémentaires : enfants, parents et grands-parents seront assassinés avant que le monde n’intervienne ?

Envoyé par Elon Musk Envoyé par Aucun terminal de Gaza n'a tenté de communiquer avec notre constellation.



SpaceX soutiendra les liens de communication avec des organisations humanitaires de renommée internationale.

Pls investigate🙌🏻 These people are suffering and can’t inform the world of what they are going through 💔 — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) October 28, 2023

Conclusion

Depuis le début de l’offensive israélienne sur la bande de Gaza plus tôt ce mois-ci, les habitants de l’enclave palestinienne font face à une situation dramatique : non seulement ils subissent les bombardements incessants de l’armée israélienne, mais ils sont aussi privés d’accès à Internet, un outil vital pour communiquer avec le monde extérieur, s’informer, se mobiliser et documenter les violations des droits humains.Selon l’ONG Access Now, qui défend les droits numériques, Israël a imposé une coupure totale d’Internet à Gaza le 16 octobre, deux jours après le début de son offensive militaire. Depuis lors, seuls quelques rares points d’accès fonctionnent sporadiquement, grâce à des générateurs ou des antennes paraboliques. La plupart des habitants de Gaza sont donc coupés du monde, sans possibilité de recevoir ou d’envoyer des messages, des photos, des vidéos ou des appels.Cette coupure d’Internet est une violation flagrante du droit international humanitaire, qui garantit le droit à la liberté d’expression et d’information, ainsi que le respect de la vie privée et de la dignité des personnes affectées par un conflit armé. Elle constitue également une entrave à l’action humanitaire, qui dépend largement des technologies de l’information et de la communication pour coordonner ses interventions et assurer la protection des civils.La coupure d’Internet à Gaza a des conséquences graves sur les plans humanitaire, médiatique et politique. Voici quelques-unes de ces conséquences :Gaza, une région déchirée par le conflit et soumise à un blocus israélien, a donc du mal à accéder à l’internet. Les infrastructures de télécommunication sont endommagées ou insuffisantes, et les fournisseurs d’accès sont limités et coûteux. Mais une nouvelle solution pourrait changer la donne: Starlink, le projet de satellite d’Elon Musk, qui vise à fournir un accès internet haut débit et à faible coût partout dans le monde.Starlink est une constellation de plus de 1 700 satellites en orbite basse, qui se connectent entre eux et au sol par des faisceaux laser. Le projet, lancé en 2019 par SpaceX, la société spatiale d’Elon Musk, ambitionne d’atteindre 12 000 satellites d’ici 2026, et de couvrir toute la surface de la planète. Pour accéder au service, les utilisateurs ont besoin d’une antenne parabolique et d’un boîtier Wi-Fi, vendus par Starlink au prix de 499 dollars.Elon Musk a confirmé son soutien dans une réponse au tweet de la députée des Démocrates Socialistes d'Amérique (DSA) Alexandria Ocasio-Cortez qui juge « inacceptable » le fait de couper les communications à Gaza :Elle-même répondait à un message d'Husam Zomlot, ambassadeur, chef de la mission palestinienne au Royaume-Uni, qui disait :Elon Musk a alors déclaré : « Starlink prendra en charge la connectivité avec les organisations humanitaires internationalement reconnues à Gaza ».L'offre de Musk est venue en réponse à un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Par exemple, un utilisateur de la plateforme a aussi alerté sur le fait que « le Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dispose d'équipes qui dirigent les efforts humanitaires à Gaza, qui ont toutes perdu le contact avec le monde extérieur », citant les organisations UN Development, United Nations Volunteers (UNV) et Unicef. « Ce n’est même pas une question de liberté d’expression, c’est une question de survie à ce stade », a-t-il insisté.Aussi, Musk s'est engagé à fournir un accès Internet aux groupes humanitaires internationalement reconnus et aux Nations Unies. Un geste qui pourrait changer la donne.Pourtant, voici le problème : Musk a besoin de terminaux au sol pour faire fonctionner Starlink. Ces bornes au sol sont indispensables pour recevoir le service Internet par satellite. La question demeure : pourront-ils mettre ces terminaux en place rapidement ?Pourquoi cet engagement est-il si crucial ? Dans une zone de guerre, la communication est une bouée de sauvetage. Les groupes humanitaires en dépendent pour fournir leur aide, et les journalistes en dépendent pour rapporter la vérité sur le terrain. Sans accès à Internet, leur travail vital perd considérablement de son impact.Il faut noter que cet engagement ne précise pas si Starlink va être fourni directement aux habitants de la zone. En réponse à un tweet déclarant « S'il vous plaît, enquêtez🙌🏻 Ces personnes souffrent et ne peuvent pas informer le monde de ce qu'elles vivent 💔», Elon Musk a déclaré :Puis il a rajouté : « On ne sait pas clairement qui a l'autorité pour les liaisons terrestres à Gaza, mais on sait qu'aucun terminal n'a demandé de connexion dans cette zone »Pour mémoire, durant la guerre opposant la Russie à l'Ukraine, la première a neutralisé les principaux outils de télécommunication de la seconde. Pour aider l'Ukraine à surmonter ces problèmes, et permettre à ses troupes de continuer à communiquer le temps du conflit, SpaceX a procédé à l’envoi de dizaines de terminaux Starlink en Ukraine selon une image partagée sur Twitter par le ministre ukrainien chargé du numérique. Ainsi, les équipes de drones ukrainiennes, parfois dans des zones rurales mal connectées, peuvent utiliser Starlink pour se connecter à leurs cibles et aux renseignements contenus dans leur base de données du champ de bataille.Selon des informations relayées par les autorités ukrainiennes, l'utilisation de Starlink dans la défense du pays leur a donné certains avantages, notamment en facilitant la destruction des chars russes. Dans un message sur Twitter datant du 6 mars 2022, le président ukrainien Volodymyr Zelensky remerciait d'ailleurs Elon Musk de son soutien et l'a invité à visiter l'Ukraine après le conflit. « J'ai parlé à Musk. Je lui suis reconnaissant de soutenir l'Ukraine en paroles et en actes. La semaine prochaine, nous recevrons un autre lot de systèmes Starlink pour les villes détruites », écrivait alors Zelensky.La coupure d’Internet à Gaza n’est pas un cas isolé : elle s’inscrit dans une tendance mondiale de plus en plus inquiétante, où les États utilisent le contrôle du réseau comme une arme de guerre contre les populations civiles. Selon le rapport annuel de Access Now, il y a eu 155 cas de coupures d’Internet dans 29 pays en 2022, soit une augmentation de 49% par rapport à 2021. Ces coupures ont souvent été motivées par des raisons politiques ou sécuritaires, visant à réprimer les mouvements sociaux, les manifestations, les élections ou les crises humanitaires.L’intervention d’Elon Musk en faveur de Gaza illustre le potentiel géopolitique des services d’internet par satellite. En offrant une connectivité rapide et fiable à des populations souffrant des conséquences de la guerre ou de la répression, ces services peuvent contribuer à renforcer les droits humains, la démocratie et la résilience. Ils peuvent aussi représenter une menace pour les régimes autoritaires ou les puissances militaires, qui pourraient chercher à les bloquer ou à les détruire.Source : X/TwitterQue pensez-vous de l’initiative d’Elon Musk de fournir l’internet par satellite à Gaza ? 