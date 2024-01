Les initiatives se multiplient à l’échelle mondiale dans le but de passer à la 6G

6G : A quoi faut-il s’attendre sur le plan des performances ? Une équipe de chercheurs de l’université d'Osaka et de celle de Nanyang à Singapour, donne un aperçu.

La 6G peut-elle aller au-delà de ce qui est considéré par certains observateurs comme du battage médiatique sans réelle plus-value pour ce qui est de la 5G ?

La plupart des annonces y relatives sont parues à partir de l’année 2020. La Corée du Sud a prévu de lancer un projet pilote de 6G en 2026 . Le gouvernement sud-coréen prévoit d'investir environ 169 millions de dollars US sur cinq ans pour ce projet, à partir de 2021. L’objectif : sécuriser la technologie de base 6G à haut risque. Il est prévu qu’il commence par mettre en place 10 tâches stratégiques dans 6 domaines clés, dont l'hyper-performance, l'hyper-bande passante, l'hyper-précision, l'hyper-espace, l'hyper-intelligence et l'hyper-confiance.Avec Nokia a sa tête, le projet Hexa-X a reçu un financement de la Commission européenne dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne. L’initiative est considérée comme une étape importante vers le rassemblement des principaux acteurs de l'industrie en Europe pour prendre les devants dans la promotion de la 6G.Sur sa page de présentation, Hera-X rappelle qu'au cours des quatre dernières décennies, poussés par des innovations sans fil continues et par les besoins du marché, les réseaux mobiles et l'industrie des télécommunications ont considérablement transformé la société humaine et la vie de milliards de personnes. L’objectif principal est toujours de répondre aux besoins des gens de communiquer partout et à tout moment. Depuis l'époque de la 4G, l'accent a été mis sur la fourniture d'une infrastructure numérique qui prend également en charge les services professionnels, les secteurs verticaux et la communication de machine à machine. Avec l'avènement de la 5G, ce mouvement a été considérablement amplifié. La 5G devrait ouvrir la voie à la numérisation et à la transformation de secteurs industriels clés tels que les transports, la logistique, le commerce, la fabrication, la santé, les mines, les villes intelligentes et la sécurité publique. Cette tendance à la numérisation, rendant les industries plus connectées, automatisées et intelligentes, en conjonction avec l'intérêt prévu des consommateurs pour des services de plus en plus exigeants (par exemple, AR / VR à grande échelle) se poursuivra. Par conséquent, le besoin de services de connectivité devrait continuer à croître de manière exponentielle et nécessitera des débits de l'ordre de centaines de Gbps à Tbps.L'équipe a présenté une puce avec laquelle elle a pu transmettre des données à une vitesse de 11 gigabits par seconde, dépassant ainsi la vitesse maximale théorique de 10 gigabits par seconde de la 5G. En outre, la puce serait suffisamment rapide pour diffuser des vidéos haute définition 4K en temps réel. Ils pensent que la technologie peut encore se développer et qu'avec plus de progrès, elle pourrait atteindre des vitesses fulgurantes. La puce 6G présentée par les universitaires permet ainsi d'ajouter plusieurs crans à la puce 5G.En effet, les ondes électromagnétiques sont caractérisées par une longueur d'onde et une fréquence. La longueur d'onde est la distance que couvre un cycle d'onde (de pic à pic ou de creux à creux, par exemple), et la fréquence est le nombre d'ondes qui passent par un point donné en une seconde. Les téléphones portables utilisent des radios miniatures pour capter les signaux électromagnétiques et les convertir en images et en sons sur votre téléphone. Les réseaux sans fil 4G fonctionnent avec des ondes millimétriques sur le spectre de la bande basse et moyenne.Cela est défini comme une fréquence d'un peu moins (bande basse) et d'un peu plus (bande moyenne) qu'un gigahertz (ou un milliard de cycles par seconde). La 5G a fait monter la barre de plusieurs crans en ajoutant des ondes millimétriques de fréquence encore plus élevée, jusqu'à 300 gigahertz. Logiquement, l’on s’attend à ce que la puce 6G aille encore plus loin.La puce 6G de l’étude peut transmettre des ondes à plus de trois fois la fréquence de la 5G : un térahertz, ou un trillion de cycles par seconde. Selon l'équipe, cela donne un débit de données de 11 gigabits par seconde. Bien que ce soit plus rapide que la 5G, ce n'est que le début pour le 6G. Un expert en communications sans fil estime même que les réseaux 6G pourraient traiter des débits allant jusqu'à 8 000 gigabits par seconde ; ils auront également une latence bien plus faible et une bande passante plus élevée que la 5G.Par ailleurs, les ondes térahertz se situent entre les ondes infrarouges et les micro-ondes sur le spectre électromagnétique. Selon les chercheurs, leur génération et leur transmission sont à la fois difficiles et coûteuses, nécessitant des lasers spéciaux. L’équipe a ajouté que même dans cas, la gamme de fréquences est limitée. Elle a donc utilisé un nouveau matériau, appelé isolateur topologique photonique (PTI), pour transmettre les ondes térahertz. Les PTI peuvent conduire les ondes lumineuses sur leur surface et leurs bords plutôt que de les faire passer à travers le matériau.Ils permettent ainsi à la lumière d'être redirigée dans les coins sans en perturber le flux. La puce est entièrement faite de silicium et comporte des rangées de trous triangulaires. Les recherches de l'équipe ont montré que la puce était capable de transmettre des ondes térahertz sans erreur. En plus d'avoir été conçue pour l'intelligence artificielle et les voitures à conduite autonome (et pour télécharger des centaines d'heures de vidéo en quelques secondes), la 6G ferait également une grande différence pour les centres de données, les dispositifs IdO et les communications à longue distance, entre autres applications.Selon Ranjan Singh, professeur associé à l'Université technologique de Nanyang et ayant dirigé le projet, « la technologie térahertz [...] peut potentiellement stimuler la communication intra et interpuces afin de soutenir l'intelligence artificielle et les technologies basées sur le cloud, comme les voitures à conduite autonome interconnectées, qui devront transmettre rapidement des données à d'autres voitures et infrastructures proches pour mieux naviguer et aussi pour éviter les accidents ». Cela dit, la 6G n’est pas pour sitôt.Un récent livre blanc sur la 6G de la société japonaise NTTDoCoMo indique que les déploiements devraient débuter autour de 2030. La 3G est arrivée au début des années 2000, la 4G en 2010 et la 5G en 2020. D'ici là, certains attendent avec impatience le déploiement à grande échelle de la 5G et d’autres militent afin que la technologie soit proscrite ou que ces spécifications soient redéfinies, arguant qu’elle émet des ondes très dangereuses pour l’homme et les animaux Dans le secteur des télécommunications, la 5G est la cinquième génération de normes technologiques pour les réseaux cellulaires à large bande, que les sociétés de téléphonie mobile ont commencé à déployer dans le monde entier à partir de 2019, et qui doit succéder aux réseaux 4G qui assurent la connectivité de la plupart des téléphones portables actuels. Cependant, il semble, aujourd'hui, que la 5G n'est pas à la hauteur du battage médiatique dont elle a fait l'objet. Pour Doug Dawson, Président de CCG Consulting, la 5G est une déception. Il nous livre son point de vue sur le sujet.« Karl Bode a récemment écrit un excellent article sur la médiatisation excessive des technologies sans fil. Il a raison : au cours des vingt dernières années, on nous a annoncé l'arrivée prochaine d'une technologie sans fil qui allait changer le monde, mais aucune ne s'est jamais concrétisée. Aucune technologie sans fil n'a été un plus grand échec que la 5G si l'on compare le battage médiatique à la réalité.Le battage médiatique autour de la 5G a été incroyablement excessif. Les opérateurs et les fournisseurs de services sans fil ont déployé un effort coordonné pour présenter la 5G comme la solution qui apporterait le haut débit partout. La 5G allait nous apporter les voitures autonomes. La 5G allait permettre aux médecins de pratiquer des opérations chirurgicales à distance depuis l'autre bout du pays. La 5G allait alimenter une explosion d'usines intelligentes qui ramèneraient la fabrication complexe aux États-Unis. Et la 5G allait utiliser des ondes millimétriques pour nous apporter le haut débit à la vitesse du gigabit partout, éliminant ainsi la nécessité d'investir dans de coûteux réseaux de fibre optique.Le battage médiatique a enflammé le grand public, qui a cru aux promesses de la 5G, mais le public n'était pas le véritable destinataire de ce battage. Les opérateurs cellulaires ont mené un blitz ininterrompu auprès des fonctionnaires fédéraux pour les convaincre de l'incroyable avenir du sans-fil. Les entreprises de téléphonie mobile ont lancé des réseaux gadgets dans les centres-villes pour fournir des vitesses cellulaires de l'ordre du gigabit en utilisant le spectre des ondes millimétriques afin de vendre la vision de la 5G. Rétrospectivement, il est clair que la rhétorique et les gadgets visaient à inciter la Federal Communications Commission (FCC) à libérer davantage de spectre de moyenne portée pour l'utilisation cellulaire - et cela a fonctionné. Des pressions ont été exercées sur la FCC pour qu'elle accélère les procédures d'examen de la disponibilité du spectre. Les opérateurs sans fil ont même convaincu la FCC d'autoriser les opérateurs de téléphonie mobile à s'approprier le spectre WiFi gratuit dans les villes. Le battage médiatique a tellement bien fonctionné auprès des élus qu'il a été sérieusement question que les États-Unis achètent l'un des grands fournisseurs de services sans fil, comme Nokia ou Ericsson, afin de ne pas perdre la guerre de la 5G avec la Chine.Le principal problème de tout ce battage est que la rhétorique ne correspond pas aux spécifications de la 5G qui ont été adoptées par les organismes internationaux de normalisation. Les spécifications de la 5G comprenaient quelques objectifs clés : obtenir des vitesses cellulaires supérieures à 100 Mbps, permettre un plus grand nombre d'utilisateurs simultanés sur un site cellulaire donné, permettre à un téléphone mobile d'utiliser deux bandes de spectre différentes en même temps, et permettre à un utilisateur de se connecter à plus d'un site cellulaire si la demande l'exigeait. L'objectif premier de la spécification 5G était d'éliminer la congestion des sites cellulaires dans les endroits où de nombreuses personnes tentent d'utiliser simultanément le réseau mobile. Rien dans la spécification 5G n'est révolutionnaire. La spécification, dans son ensemble, semble être l'évolution naturelle du réseau mobile pour mieux s'adapter à un monde où tout le monde a un téléphone portable.J'ai écrit plusieurs blogs au plus fort de l'engouement pour la 5G, dans lesquels j'étais perplexe quant aux affirmations selon lesquelles la 5G entraînerait une révolution du haut débit, car je ne voyais pas ces affirmations étayées par les capacités techniques de la 5G. J'ai également écrit plusieurs blogs sur l'analyse de rentabilité de la 5G, car je n'en trouvais pas. Nous ne construirons probablement jamais un réseau cellulaire dense le long des millions de kilomètres de routes pour soutenir les voitures auto-conduites. La plus grande utilisation commerciale de la 5G vantée par les opérateurs était d'inciter les gens à acheter des abonnements pour utiliser la 5G afin de prendre en charge les appareils intelligents dans nos maisons - mais les gens n'achèteront jamais un abonnement pour faire ce que le WiFi peut faire gratuitement.Il n'y a toujours pas de bonne analyse de rentabilité qui puisse générer les nouveaux revenus nécessaires pour justifier des dépenses importantes pour la 5G. C'est pourquoi la plupart des spécifications de la 5G n'ont pas été mises en œuvre. Combien de personnes sont prêtes à payer un supplément pour pouvoir connecter un téléphone portable à deux tours cellulaires simultanément ?Au lieu d'une 5G conforme aux spécifications, nous avons eu droit à un battage marketing où les opérateurs cellulaires ont qualifié le nouveau spectre de la FCC de 5G. Les spécifications de la 5G sont pratiquement inexistantes dans ce produit, et le produit étiqueté comme 5G utilise toujours la technologie 4G LTE. L'introduction du nouveau spectre a permis d'alléger la pression sur les sites cellulaires surchargés, et nous avons vu les vitesses cellulaires augmenter de manière significative. Mais cette vitesse accrue est perdue pour la plupart des clients cellulaires qui ne font rien de plus intensif en termes de données que de regarder des vidéos.Il était intéressant de voir comment la rhétorique s'est calmée une fois que les opérateurs cellulaires ont eu accès à plus de spectre. Les grands gagnants du battage marketing ont été les fabricants de téléphones, qui ont convaincu les clients qu'ils devaient avoir des téléphones 5G, sans vraiment leur dire pourquoi. Les clients des opérateurs cellulaires sont généralement satisfaits de l'augmentation des vitesses, qui se traduit par une meilleure couverture à l'intérieur des bâtiments et dans les zones mortes à l'extérieur. Mais des enquêtes ont montré que seul un pourcentage minuscule de personnes est prêt à payer plus cher pour des vitesses cellulaires plus élevées.Le plus ridicule dans l'histoire de la 5G, c'est que l'industrie fait maintenant de la publicité pour la 6G. Ce nouveau canular marketing se concentre sur une partie du spectre de milieu de gamme qui a été initialement présenté comme faisant partie de la guerre de la 5G - mais les spécialistes du marketing supposent à juste titre que la plupart des clients ne comprendront pas les faits ou ne s'en soucieront pas. Il semble que l'industrie se soit lancée dans la subdivision en petits morceaux de ce qui était considéré à l'origine comme le spectre de la 5G, afin que les opérateurs déploient les générations suivantes de 6G, 7G et 8G, qui étaient censées faire partie de la révolution 5G d'origine. Je suis persuadé que le public se laissera séduire par le battage médiatique et voudra des téléphones 6G lorsqu'ils arriveront sur le marché, mais je sais aussi qu'aucun d'entre eux ne verra de différence en termes de performances. La formule semble simple : annoncer une nouvelle génération G tous les dix-huit mois et vendre beaucoup de nouveaux téléphones », a-t-il déclaré.Partagez-vous les avis selon lesquels ces passages d’une génération à une autre finissent par constituer une surcharge technologique inutile pour les consommateurs ?Trouvez-vous que l'avis de M. Dawson est crédible et pertinent, ou pensez-vous que ses arguments sont biaisés ?Que pensez-vous du nouveau battage marketing autour de la 6G et pensez-vous qu'elle apportera des changements significatifs à l'avenir ?