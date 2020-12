6G : dirigé par Nokia et Ericsson, le projet Hera-X a reçu un financement de la Commission européenne Et rassemble les principaux acteurs de l'industrie en Europe pour la recherche autour de la 6G 0PARTAGES 9 0 Avec Nokia a sa tête, le projet Hexa-X a reçu un financement de la Commission européenne dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, une étape importante vers le rassemblement des principaux acteurs de l'industrie en Europe pour prendre les devants dans la promotion de la 6G. Les parties prenantes représentent la chaîne de valeur complète des futures solutions de connectivité allant des fournisseurs de réseaux, des fournisseurs de services de communication, des secteurs verticaux et des fournisseurs de technologie, ainsi que les instituts européens de recherche en communication les plus importants.



Les technologies sans fil sont essentielles pour la société et l'économie d'aujourd'hui et leur importance continuera d'augmenter régulièrement avec la 5G et son évolution, permettant de nouveaux écosystèmes et services.



La décision de placer Nokia a la tête du projet n’est pas anodine. Nokia a été à l'avant-garde de la commercialisation de chaque génération de technologie sans fil, du premier appel GSM aux réseaux 5G en passant par les réseaux 4G. Nokia Bell Labs, la branche de recherche industrielle de Nokia, a été le pionnier de bon nombre des innovations technologiques fondamentales utilisées pour développer les normes 5G. Celles-ci incluent Massive MIMO, l'accès mmWave, le codage et la conception de la pile radio 5G, qui ont permis les déploiements initiaux de la version 15 de 3GPP. Nokia Bell Labs développe également des catalyseurs pour les prochaines versions 3GPP 16 et 17 qui sont essentiels pour la transformation numérique des secteurs verticaux industriels, tels que la 5G New Radio (NR) dans les bandes de spectre sans licence, NR-Light pour prendre en charge l'IdO massif avec un débit moyen capteurs et localisation.



S'appuyant sur ce solide héritage, Nokia dirige le processus conjoint de recherche et de pré-standardisation 6G et Nokia Bell Labs recherche déjà les technologies fondamentales qui composeront la 6G. Nokia s'attend à ce que les systèmes 6G soient commercialisés d'ici 2030, suivant le cycle typique de 10 ans entre les générations.



Peter Vetter, responsable de la recherche sur l'accès et les appareils chez Nokia Bell Labs, a déclaré: « Même s'il y a encore beaucoup d'innovation dans la 5G avec la publication de nouvelles normes, nous explorons déjà la 6G dans notre laboratoire de recherche. À l'ère de la 6G, nous verrons des applications qui non seulement connecteront les humains aux machines, mais également connecteront les humains au monde numérique. Une telle connexion sécurisée et privée peut être utilisée pour des soins de santé préventifs ou même pour créer un réseau 6G avec un sixième sens qui comprend intuitivement nos intentions, rendant nos interactions avec le monde physique plus efficaces et anticipant nos besoins, améliorant ainsi notre productivité ».





Nokia Bell Labs, en collaboration avec le consortium Hexa-X, a identifié six défis de recherche à relever pour poser les bases techniques des systèmes sans fil 6G:

Connecter l'intelligence: les technologies AI / Machine Learning (ML) doivent être un outil vital et fiable pour une efficacité et une expérience de service considérablement améliorées, au service des humains.

les technologies AI / Machine Learning (ML) doivent être un outil vital et fiable pour une efficacité et une expérience de service considérablement améliorées, au service des humains. Réseau de réseaux : plusieurs types de ressources doivent être agrégés pour créer un écosystème numérique qui se développe de plus en plus, intelligent et hétérogène, créant finalement un seul réseau de réseaux.

: plusieurs types de ressources doivent être agrégés pour créer un écosystème numérique qui se développe de plus en plus, intelligent et hétérogène, créant finalement un seul réseau de réseaux. Durabilité: une infrastructure numérique optimisée en énergie pour une empreinte environnementale mondiale réduite des TIC, ainsi que des outils de numérisation efficaces et durables pour l'industrie mondiale, la société et les décideurs.

une infrastructure numérique optimisée en énergie pour une empreinte environnementale mondiale réduite des TIC, ainsi que des outils de numérisation efficaces et durables pour l'industrie mondiale, la société et les décideurs. Couverture de service mondiale: solutions efficaces et abordables pour une couverture de service mondiale, reliant des endroits éloignés.

solutions efficaces et abordables pour une couverture de service mondiale, reliant des endroits éloignés. Expérience extrême: débits binaires extrêmes, latences extrêmement faibles (imperceptibles), capacité apparemment infinie et localisation et détection de précision.

débits binaires extrêmes, latences extrêmement faibles (imperceptibles), capacité apparemment infinie et localisation et détection de précision. Fiabilité: garantir la confidentialité et l'intégrité des communications et assurer la confidentialité des données, la résilience opérationnelle et la sécurité.

Outre Hexa-X, Nokia est activement impliqué dans d'autres initiatives de recherche européennes 6G telles que 6Genesis, un programme national 6G financé par l'Académie de Finlande et dirigé par l'Université d'Oulu, et Horizon Europe Smart Networks and Services, qui vise à assurer le leadership européen pour le développement et le déploiement de technologies et de services de réseau de nouvelle génération, tout en accélérant la numérisation de l'industrie européenne.



La vision de Hera-X et ses défis



Sur sa page de présentation, Hera-X rappelle qu'au cours des quatre dernières décennies, poussés par des innovations sans fil continues et par les besoins du marché, les réseaux mobiles et l'industrie des télécommunications ont considérablement transformé la société humaine et la vie de milliards de personnes. L’objectif principal est toujours de répondre aux besoins des gens de communiquer partout et à tout moment. Depuis l'époque de la 4G, l'accent a été mis sur la fourniture d'une infrastructure numérique qui prend également en charge les services professionnels, les secteurs verticaux et la communication de machine à machine. Avec l'avènement de la 5G, ce mouvement a été considérablement amplifié. La 5G devrait ouvrir la voie à la numérisation et à la transformation de secteurs industriels clés tels que les transports, la logistique, le commerce, la fabrication, la santé, les mines, les villes intelligentes et la sécurité publique. Cette tendance à la numérisation, rendant les industries plus connectées, automatisées et intelligentes, en conjonction avec l'intérêt prévu des consommateurs pour des services de plus en plus exigeants (par exemple, AR / VR à grande échelle) se poursuivra. Par conséquent, le besoin de services de connectivité devrait continuer à croître de manière exponentielle et nécessitera des débits de l'ordre de centaines de Gbps à Tbps.





Mais ce n'est pas tout.



Selon Hera-X, alors que la 5G va nous permettre de consommer des médias numériques partout et à tout moment, la technologie du futur devrait nous permettre de nous intégrer dans des mondes entièrement virtuels ou numériques. Pour Hera-X, dans le monde de 2030, l'intelligence humaine sera augmentée en étant étroitement couplée et étroitement liée au réseau et aux technologies numériques. Grâce aux progrès de l'intelligence artificielle, les machines peuvent transformer les données en raisonnement et en décisions qui aideront les humains à mieux comprendre et agir dans notre monde. Alors que les machines domestiques et industrielles d'aujourd'hui se transforment en essaims de robots et de drones polyvalents, de nouvelles interfaces haptiques et de pensée homme-machine pour les contrôler de n'importe où devraient faire partie intégrante du futur réseau. Comme l'illustre la figure ci-dessus, Hera-X envisage un avenir dans lequel l'expérience quotidienne sera enrichie par l'unification transparente des mondes physique, numérique et humain, obtenue grâce aux nouvelles technologies de réseau et d'appareils. Une telle transformation générera sans aucun doute des opportunités économiques et des défis sociétaux sans précédent alors que nous nous rapprochons de la période 2030; en outre, cela nécessitera un changement fondamental dans la conception des réseaux mobiles. Plusieurs exigences clés doivent être conciliées, telles que la façon de desservir le trafic en forte croissance et l'explosion du nombre d'appareils et de marchés, tout en respectant les normes les plus élevées possibles en matière d'efficacité énergétique, de sécurité et d'efficacité dans le déploiement (couverture) et l'exploitation, et en permettant un développement durable croissance de manière fiable - tel est le contexte de la vision des réseaux sans fil 6G.



Le projet Hexa-X va démarrer le 1er janvier 2021, pour une durée prévue de 2,5 ans. Nokia est le chef de file du projet pour Hexa-X, en étroite collaboration avec un consortium solide de partenaires européens : Atos, CEA, Intel, Orange, Siemens, Telefónica, TIM, etc. La 6G devrait arriver d’ici une dizaine d’années, suivant le cycle classique de renouvellement dans le monde de la téléphonie mobile



