Certains s'inquiètent maintenant d'une baisse potentielle de l'enthousiasme des consommateurs concernant cette classe de produits. La plupart des tests ont montré que la connexion au réseau 5G pouvait fournir des vitesses de niveau haut débit, mais malgré cela, cette couverture s'est avérée être au mieux ponctuelle.Les fluctuations énormes des vitesses de l'internet 5G ont rendu difficile pour les utilisateurs de tirer le meilleur parti de leurs appareils compatibles avec la 5G. Les pays qui ont connu une forte hausse des ventes de téléphones 5G ont vu les expéditions diminuer de 7 %, et cela pourrait être dû au fait que la couverture irrégulière rend la 5G moins utile.À moins que la couverture ne soit étendue de façon spectaculaire pour fournir des connexions Internet plus stables, il est peu probable que les consommateurs la considèrent comme un facteur important lors de l'achat de leur téléphone. Ils y verront surtout un gadget s'ils ne sont pas en mesure d'obtenir les vitesses annoncées.Bien que la 5G puisse certainement représenter un énorme progrès par rapport à la 4G, elle ne parviendra pas à capter l'imagination des consommateurs qui pourraient commencer à rechercher des caractéristiques plus pratiques dans leurs téléphones, telles qu'une autonomie de batterie robuste et une durabilité globale. Il sera intéressant de voir à quoi ressemblent les ventes pendant la période de Noël, car un taux de vente plus faible que prévu pourrait signifier que les équipementiers ne seraient pas en mesure de rentabiliser leurs investissements dans la 5G dans un avenir proche, ce qui pourrait les obliger à réévaluer certaines choses pour la prochaine année fiscale.Source : OmdiaQu'en pensez-vous ?Selon vous, la 5G sera-t-elle en mesure de tenir ses promesses ?