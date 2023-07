Les femmes sont représentées de manière disproportionnée dans ce domaine. Les femmes représentent 49,7 % de la population mondiale, mais elles ne constituent qu'environ 42 % de l'ensemble du trafic internet. Cet écart de 16 % montre qu'il existe une énorme disparité entre les sexes en ligne, et un écart similaire peut également être observé en termes de trafic national.Les États-Unis représentent 4,25 % de la population mondiale, mais 17,42 % de l'ensemble du trafic Internet provient de ce pays, toutes choses étant prises en compte. 97 % de la population américaine a accès à l'internet, ce qui est utile car c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement générer beaucoup plus de trafic pour les 100 premiers sites web.Le Japon arrive en deuxième position avec une part de 5,91 % du trafic internet mondial, alors qu'il ne compte que 1,54 % de la population mondiale.En Inde, où réside 17,7 % de la population mondiale, on constate un autre écart énorme, puisque seulement 5,75 % du trafic internet provient de ce pays d'Asie du Sud. Toutefois, la part proportionnelle de l'Inde est plus élevée que celle de la Chine. 18,47 % de la population mondiale vit en Chine, mais elle ne possède qu'une part de 4,2 % du trafic internet.Cette tendance pourrait commencer à changer avec l'augmentation du nombre d'Indiens et de Chinois ayant accès à l'internet, mais il faudra sans doute beaucoup de temps pour que les sources non américaines ou occidentales se taillent la part du lion dans le trafic internet. Le Royaume-Uni n'est pas en reste, avec 3,55 % du trafic internet provenant des îles britanniques, alors qu'il ne représente que 0,87 % de la population mondiale, ce qui montre à quel point les choses peuvent être disproportionnées.Source : SimilarwebTrouvez-vous cette étude crédible ou pertinente ?Êtes-vous surpris par les résultats de cette étude ?