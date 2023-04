Nous rapportons l'origine solaire de la tempête géomagnétique de force modérée du 3 février 2022 qui a contribué à la perte de 39 satellites Starlink.



La tempête géomagnétique a été causée par l'éjection de masse coronale (CME) du halo du 29 janvier 2022, d'une vitesse modérée (environ 690 km/s), provenant de la région active 12936 de la NOAA située dans le quadrant nord-est (N18E06) du Soleil. L'éruption a été marquée par une éruption M1.1, qui a commencé à 22:45 UT, a culminé à 23:32 UT le 29 janvier et s'est terminée à 00:24 UT le jour suivant. La CME s'est transformée en un nuage magnétique (MC) à l'origine d'un choc, observé à L1 Soleil-Terre et à STEREO-Ahead (STA), situé à environ 34 degrés derrière la Terre.



L'orage géomagnétique a été provoqué par une forte composante sud du nuage magnétique qui a été stimulée par un courant de vent solaire à grande vitesse derrière le nuage magnétique. Bien que la Terre et la STA ne soient séparées que par environ 34 degrés, le MC est apparu très différent à la Terre et à L1. Une possibilité est que le MC a été déformé en reflétant la ligne neutre incurvée du Soleil. Les observations in situ suggèrent que le MC se dirigeait plus près de STA que de la Terre en raison de son arrivée plus précoce à STA. Cependant, le choc est arrivé à STA et à la Terre à peu près en même temps, ce qui suggère un choc plus faible à la Terre en raison du passage du flanc.

Le 23 mars, les observateurs du ciel se sont émerveillés devant un magnifique spectacle d'aurores boréales et australes. Ce spectacle nous a rappelé que lorsque le Soleil s'active, il peut déclencher un phénomène appelé "météorologie spatiale". Les aurores font partie des effets les plus bénins de ce phénomène. À l'autre extrémité du spectre de la météorologie spatiale, on trouve les tempêtes solaires qui peuvent faire tomber les satellites. Les responsables de Starlink l'ont appris à leurs dépens en février 2022. Le 29 janvier de cette année, le Soleil a émis une éruption de classe M1.1 et une éjection de masse coronale. Des matériaux provenant du Soleil ont voyagé dans le vent solaire et sont arrivés sur Terre quelques jours plus tard. Le 3 février 2022, Starlink a lancé un groupe de 49 satellites à une altitude de seulement 130 miles au-dessus de la surface de la Terre. Ils n'ont pas fait long feu, et les physiciens solaires savent maintenant pourquoi.Un groupe de chercheurs du Goddard Space Flight Center de la NASA et de l'Université catholique d'Amérique a examiné de plus près les particularités de cette tempête. Leur analyse a permis d'identifier une masse de plasma qui a touché la magnétosphère de notre planète. Il s'agissait d'une éjection de masse coronale en forme de halo provenant d'une région active située dans le quadrant nord-est du Soleil. Le matériau s'est propagé à une vitesse d'environ 690 kilomètres par seconde sous la forme d'un nuage magnétique générateur de chocs. Il s'agit en fait d'une longue masse de matière se tordant dans l'espace. Au fur et à mesure qu'il se déplaçait, il s'est étendu et les satellites orientés vers le Soleil - dont STEREO-A, qui a été directement touché par ce nuage - ont effectué des observations. Le nuage a fini par heurter la magnétosphère terrestre, créant une tempête géomagnétique.L'atmosphère s'est suffisamment épaissie pour affecter les stations Starlink nouvellement lancées. Elles ont commencé à subir la traînée atmosphérique, ce qui a entraîné leur désorbitation et leur combustion lors de leur descente. Cette leçon de météorologie spatiale a coûté cher et a permis aux habitants de la Terre de voir ce qui se passe lorsque les satellites retombent sur Terre. Cet accident aurait pu être évité si le lancement avait été retardé pour tenir compte de la menace qui pesait sur le satellite.La NASA a présenté les détails concernant le phénomène dans un article scientifique publié en ligne :Sources : Chercheurs du Goddard Space Flight Center de la NASA et de l'Université catholique d'Amérique, Article intitulé " The Solar Cause of the 2022 February 3 Geomagnetic Storm that Led to the Demise of the Starlink Satellites " publié sur arXiv.org