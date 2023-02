We call them “V2 Mini”. They represent a step forward in Starlink capability pic.twitter.com/EFVpLFcz7n — SpaceX (@SpaceX) February 26, 2023

Among other enhancements, V2 minis are equipped with new argon Hall thrusters for on orbit maneuvering pic.twitter.com/4G5nI3zsyX — SpaceX (@SpaceX) February 26, 2023

Alors que la vitesse du réseau Starlink ralentit en raison d'une pénurie croissante de bande passante, SpaceX a prévu de résoudre ce problème avec les satellites Starlink Gen2 dévoilés dimanche. Les satellites seront exploités dans le cadre de la licence FCC Starlink Gen2 de SpaceX, qui autorise actuellement la société à lancer jusqu'à 7 500 satellites sur un total nominal de 29 998. En même temps qu'elle continue à compléter sa constellation Starlink Gen1 de 4 408 satellites avec des satellites V1.5 plus petits, SpaceX a déjà commencé à lancer les mêmes petits satellites V1.5 sous la licence Gen2. Tous ces satellites sont lancés sur une orbite terrestre basse.À terme, ces satellites plus petits et moins performants seront probablement remplacés par des satellites V2 plus grands, mais SpaceX semble avoir décidé que l'ajout rapide d'une capacité sous-optimale est préférable à l'attente d'une solution optimale. En théorie, cette solution optimale consiste en de plus gros satellites V2. Comme le révèle un dépôt auprès de la FCC, SpaceX a l'intention d'exploiter jusqu'à trois types différents de satellites Starlink dans sa constellation Starlink Gen2. La première variante est probablement identique aux satellites Starlink V1.5 d'environ 305 kilogrammes qui constituent la majeure partie de sa constellation Starlink Gen1.SpaceX aurait déjà construit et livré des dizaines de satellites Starlink V2 de taille normale à Starbase, au Texas. Ces engins spatiaux plus performants pèseraient entre 1,25 et 2 tonnes chacun, offriraient une bande passante près de 10 fois supérieure à celle des satellites V1.5 et seraient si grands qu'ils ne pourraient être lancés que par la fusée Starship. Le lancement de la fusée Starship ayant pris beaucoup de retard, SpaceX a choisi de développer une troisième variante de satellite Starlink. Elle combine plusieurs des avantages de la version V2 de taille normale dans un ensemble qui peut être lancé par la fusée Falcon 9 existante de SpaceX.Avant les tweets de SpaceX du 26 février, tout ce que l'on savait sur ces satellites Starlink V2 Mini était quelques spécifications incluses dans une réponse à la FCC. Les nouvelles informations fournies par SpaceX dimanche semblent confirmer certaines de ces spécifications. Par exemple, sachant que Falcon 9 a transporté 21 satellites V2 Mini et que le record actuel de charge utile de la fusée est de 17,4 tonnes, chaque satellite V2 Mini ne pèse probablement pas plus de 830 kilogrammes. C'est très proche de l'estimation de 800 kilogrammes fournie dans le dossier d'octobre 2022. SpaceX a déclaré dimanche que les V2 Mini sont solides et très performants.« Les V2 Mini sont plus petits que les satellites V2 (d'où leur nom). Toutefois, ne vous laissez pas tromper par leur nom. Les V2 Mini comprennent des antennes réseau à commande de phase plus avancées et l'utilisation de la bande E pour le backhaul, ce qui permettra au réseau Starlink de fournir environ quatre fois plus de capacité par satellite que les itérations précédentes », a déclaré SpaceX dans un communiqué. L'entreprise n'a pas précisé la quantité de données que chaque satellite V2 Mini peut fournir, mais les satellites Starlink de première génération ont été conçus pour une capacité globale de liaison descendante de 17 à 23 Gb/s par satellite.SpaceX a également déclaré : « les satellites V2 Mini sont également équipés de propulseurs Hall d'argon, qui n'avaient jamais été utilisés auparavant hors de la Terre. Les nouveaux propulseurs ont une poussée 2,4 fois supérieure et une impulsion spécifique 1,5 fois supérieure à celles de nos propulseurs de première génération ». SpaceX mentionne l'arrivée d'un nouveau propulseur. Afin d'éviter les coûts élevés du propergol au xénon, le combustible le plus couramment utilisé pour les systèmes de propulsion électrique, SpaceX a déjà mis au point un propulseur à effet Hall au krypton, le premier du genre, pour les satellites Starlink V1 et V1.5.Réparti sur les presque 4 000 satellites Starlink V1.x que SpaceX a lancés depuis mai 2019, certains experts suggèrent que le coût relativement faible du krypton a probablement permis à la société de fusées d'économiser des centaines de millions de dollars. Le passage du krypton à l'argon pourrait être tout aussi bénéfique. Par rapport au krypton, l'argon nécessaire pour alimenter les satellites Starlink V2 sera pratiquement gratuit. Ils estiment que l'argon pur à 99,999 % peut être acheté en petites quantités pour seulement 5 à 17 dollars par kilogramme, et chaque Starlink V2 Mini aura probablement besoin de moins de 80 kilogrammes.SpaceX a probablement dépensé environ 50 millions de dollars (+/- 25 millions de dollars) en krypton pour les 4 000 satellites Starlink V1 qu'elle a lancés à ce jour. Par conséquent, même si chaque satellite Starlink V2 a besoin d'un excès de 200 kilogrammes d'argon, le ravitaillement de sa prochaine constellation de près de 30 000 satellites V2 pourrait coûter moins cher à SpaceX que le ravitaillement de 4 000 satellites V1. Par ailleurs, SpaceX a indiqué qu'un premier lot de vingt et un satellites Starlink V2 Mini a décollé au sommet d'une fusée Falcon 9 à 18 h 13 EST (23 h 13 GMT) lundi depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride.SpaceX a maintenant lancé environ 4 000 satellites Starlink pour le service Internet dans le monde entier, et d'autres satellites sont à venir : la société a l'autorisation réglementaire d'envoyer 12 000 engins Starlink et a demandé l'autorisation de déployer près de 30 000 satellites en plus. Cependant, les vitesses ont ralenti à mesure que les utilisateurs s'inscrivaient. Dans une grande partie des États-Unis, les personnes qui souhaitent bénéficier de Starlink doivent s'inscrire sur une liste d'attente. De nombreux lancements seront probablement nécessaires pour que les satellites V2 Mini aient un impact notable sur les performances du haut débit.SpaceX a déjà imposé des changements de prix qui pourraient avoir pour but de gérer les limites de capacité. Starlink a récemment informé les utilisateurs résidentiels des zones à "capacité limitée" que le prix de leur abonnement mensuel allait passer de 110 à 120 dollars, tandis que les utilisateurs des zones à "capacité excédentaire" bénéficieront d'une réduction de prix et ne paieront plus que 90 dollars. Starlink a également instauré un nouveau plafond de données : les clients qui dépassent 1 To au cours d'un mois donné bénéficieront de vitesses plus lentes, à moins qu'ils ne paient un supplément pour des données haut débit supplémentaires.Source : SpaceX Quel est votre avis sur le sujet ?