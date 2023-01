Starlink est une constellation de satellites développée par SpaceX pour fournir de l'Internet depuis l'espace aux zones reculées et mal desservies du monde. En juillet de l'année dernière, SpaceX avait déjà lancé plus de 2 700 satellites Starlink, sur des dizaines de milliers de satellites prévus . Starlink constitue déjà le seul accès viable à Internet pour de nombreuses régions reculées du monde, comme les villes ukrainiennes touchées par l'invasion russe. Bien qu'il s'agisse d'un projet admirable visant à connecter le monde à Internet, Starlink n'est pas exempte de critiques, notamment de la part des astronomes qui voient leurs activités troublées depuis 2019.Une partie du problème réside dans le fait que les satellites Starlink sont positionnés en orbite terrestre basse. Ils apparaissent de ce fait particulièrement brillants et se déplacent rapidement dans le ciel nocturne. En raison de leur nombre élevé, les satellites Starlink risquent de perturber gravement l'astronomie au sol, par exemple, en détruisant une image ou une mesure spectroscopique lorsqu'ils traversent le champ de vision du télescope. SpaceX a tenté de minimiser cette pollution lumineuse en recouvrant l'un des satellites Starlink d'un matériau sombre - créant ainsi "DarkSat" - mais cela a posé des problèmes de contrôle de sa température.Il y a quelques jours, la NSF, qui finance le fonctionnement de plusieurs grands observatoires aux États-Unis, a annoncé qu'elle avait conclu avec SpaceX un accord de coordination en matière d'astronomie concernant la deuxième génération (Gen2) de sa constellation Starlink, dont les grandes antennes sont censées réfléchir la lumière encore plus fortement. La Federal Communications Commission (FCC) a accordé une licence le 2 décembre permettant à SpaceX de déployer un quart de ce système de 30 000 satellites, tout en reportant l'examen du reste de la constellation. Cet accord de coordination était une condition de la licence Gen2 de la FCC.« C'est ce que nous voulions qu'ils fassent, et c'est ce qu'ils ont fait », a déclaré Richard Green, un astronome à l'Université d'Arizona qui a dirigé les efforts visant à déterminer comment les constellations de satellites pourraient interférer avec l'astronomie. Green a noté que SpaceX avait volontairement travaillé avec la NSF sur cet accord juste avant que la FCC ne délivre la licence. Dans le cadre de cet accord, SpaceX s'est porté volontaire pour réduire la luminosité des satellites à une magnitude stellaire de 7. Cela les rendra invisibles à l'œil nu et réduira l'impact sur les observations astronomiques, mais ne résout pas complètement le problème.Selon les experts, les satellites Starlink pourront toujours perturber sur les instruments astronomiques sensibles. SpaceX a également accepté de ne pas émettre lorsque ses satellites passent au-dessus de grands observatoires radio. En outre, toujours selon l'accord avec la NSF, la société a accepté de retirer les satellites Starlink d'une base de données appelée "Laser Clearinghouse", utilisée par les astronomes pour déterminer le moment où ils doivent éteindre les lasers utilisés comme étoiles de référence pour les systèmes d'optique adaptative. Ces lasers peuvent éblouir ou endommager les systèmes optiques des satellites.SpaceX a déterminé que les lasers ne présentaient aucun risque pour ses satellites Starlink, et la NSF a déclaré qu'en retirant les satellites de la base de données, les astronomes seront épargnés de "multiples fermetures" lorsque les satellites Starlink passent au-dessus de leur tête. L'accord est volontaire, car au-delà de l'exigence de la FCC pour un tel accord dans la licence Gen2 Starlink, il n'y a aucune loi ou politique exigeant que SpaceX ou d'autres opérateurs de satellites atténuent les effets de leur constellation sur l'astronomie. Mais cela ne signifie pas que le conflit entre la société aérospatiale de Musk et les astronomes est terminé.L'International Dark Sky Association (IDA), qui regroupe de nombreux astronomes, est toujours mécontente. Fin décembre, elle a déposé un recours contre la décision de la FCC. Dans sa plainte, l'association insiste sur le fait que la FCC a violé la loi sur la politique environnementale nationale lorsqu'elle a délivré son permis. En retour, l'organisme d'État insiste sur le fait que, dans ce cas, il ne voit tout simplement aucune raison de procéder à un examen supplémentaire. « Il est sans précédent pour l'IDA de recourir au système judiciaire pour résoudre des différends. Mais dans ce cas, nous nous sommes sentis obligés d'agir », a déclaré l'IDA.L'IDA a déposé sa plainte auprès de la cour d'appel américaine du District de Columbia le 29 décembre et tente de bloquer le déploiement de la deuxième génération des satellites Starlink. L'IDA estime que ses membres sont confrontés à une série de préjudices découlant de la décision de la FCC d'attribuer la licence Starlink, notamment des effets négatifs sur l'astronomie amateur et professionnelle et "une diminution de la jouissance du ciel noir". Entre-temps, une nouvelle menace est apparue pour les astronomes. AST SpaceMobile a commencé à déployer sa propre constellation conçue pour fournir des communications directes par satellite.Et leurs appareils, dont les premiers sont en orbite depuis septembre, possèdent également des antennes considérables qui peuvent interférer avec les instruments des astronomes. L'IDA n'est pas la première organisation à contester une licence Starlink de la FCC. Viasat a fait appel d'une ordonnance antérieure de la FCC modifiant la licence Starlink de première génération de SpaceX, autorisant davantage de satellites sur des orbites plus basses, au motif que la FCC n'avait pas respecté la loi sur l'environnement. Un tribunal fédéral a rejeté l'appel en août, jugeant que Viasat n'avait pas qualité pour faire appel.Source : La National Science Foundation des États-Unis Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, SpaceX peut-il réussir à atténuer les effets négatifs des satellites Starlink sur l'astronomie ?Que pensez-vous des constellations de satellites visant à offrir Internet depuis l'espace ? Offrent-elles une meilleure connectivité ?Selon vous, les avantages des constellations de satellites visant à offrir Internet depuis l'espace l'emportent-ils sur les inconvénients ?