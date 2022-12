Starlink Gen2

Les vitesses médianes de téléchargement de Starlink ont chuté entre le Q1 et le Q2 de 2022

« Dans le cadre de notre nouvelle licence, nous sommes désormais en mesure de déployer des satellites sur de nouvelles orbites qui ajouteront encore plus de capacité au réseau », a déclaré Jesse Anderson, un responsable de la production et de l'ingénierie de SpaceX, lors du commentaire en direct du lancement. « En fin de compte, cela nous permet d'ajouter plus de clients et de fournir un service plus rapide, en particulier dans les zones qui sont actuellement sursouscrites. »Environ huit minutes après le décollage, le premier étage du Falcon 9 est revenu sur Terre en se posant sur le vaisseau-drone de SpaceX, A Shortfall of Gravitas, dans l'océan Atlantique, où des conditions météorologiques difficiles menaçaient de retarder le lancement. L'atterrissage marque la fin réussie du 60e lancement de SpaceX en 2022, doublant presque les 31 lancements établis comme record de SpaceX en 2021.Le premier étage Falcon 9 de cette mission a effectué son 11e vol avec le lancement de mercredi. Le booster a précédemment effectué cinq missions Starlink, lancé deux satellites GPS américains, le satellite commercial Nilesat 301 et transporté deux équipages différents d'astronautes privés lors des missions Inspiration4 et Ax-1, a indiqué SpaceX.La société tentera également de récupérer les deux moitiés de carénage de la charge utile qui composaient le cône de nez du Falcon 9, qui avaient toutes deux volé auparavant, pour les réutiliser ultérieurement, a indiqué Anderson.SpaceX va de l'avant avec une nouvelle génération de satellites à large bande Starlink qui seront un peu plus lourds mais plus puissants que les satellites de première génération qui sont actuellement en orbite.Le Starlink Gen2 de SpaceX serait plus puissant que les quelque 3 300 satellites en orbite actuellement, et il semble que SpaceX ait besoin d'une augmentation de la bande passante. Le réseau à large bande est confronté à des problèmes de congestion malgré l'envoi de centaines de satellites Starlink de première génération en orbite cette année, selon un récent rapport de SpaceNews.« Starlink est une constellation de satellites Internet conçue et fabriquée par SpaceX pour fournir un accès Internet à haut débit et à faible latence aux personnes vivant dans des endroits reculés et ruraux du monde entier », a déclaré Anderson. SpaceX a indiqué qu'elle avait également l'intention d'utiliser sa nouvelle fusée Starship comme principal véhicule de livraison pour ses nouveaux satellites, en complément de l'utilisation des fusées Falcon 9 de SpaceX. Starship est le véhicule de lancement lourd, plus massif et réutilisable, de SpaceX.SpaceX a fait valoir que la nouvelle constellation densifiée proposée dans le cadre du système Gen2, qui comprendrait le lancement de près de 30 000 satellites, permettrait d'accroître considérablement la capacité et d'augmenter le nombre d’utilisateurs dans les zones rurales et éloignées qui auraient accès à un « haut débit véritablement stable ».SpaceX a souligné que le système Gen2 ne nécessitera pas de ressources spectrales supplémentaires, car il continuera à utiliser un mélange de fréquences en bande Ku, en bande Ka et en bande E. En complément du système de première génération, Gen2 continuera à se concentrer sur la fourniture de services à large bande à haut débit et à faible latence.En septembre, nous annoncions que les vitesses médianes de téléchargement de Starlink avaient chuté de 90,6 Mbps à 62,5 Mbps entre le premier et le deuxième trimestre de 2022, selon les tests de vitesse d'Ookla. « Nous avons vu le lancement de Starlink dans de nouveaux endroits à travers le monde, et bien que certaines vitesses aient montré des signes de ralentissement par rapport à leurs lancements initiaux, le partenariat récemment annoncé entre T-Mobile et Starlink pourrait étendre les avantages des connexions par satellite au marché mobile », déclare Ookla.Speedtest Intelligence révèle que les vitesses de téléchargement médianes de Starlink ont diminué au Canada, en France, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec une baisse comprise entre 9 % et 54 % entre le deuxième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022, en raison de l'augmentation du nombre d'utilisateurs s'abonnant au service.Cependant, Starlink a tout de même atteint une vitesse de téléchargement médiane d'au moins 60 Mbps en Amérique du Nord au cours du deuxième trimestre 2022, ce qui est plus que suffisant pour qu'au moins un appareil connecté puisse faire presque tout ce qui est possible sur Internet, y compris la diffusion de vidéos en continu, le téléchargement de jeux et les discussions en vidéo avec des amis et la famille.Starlink pourrait commencer à limiter l’accès à l'Internet à domicile si l’utilisateur dépasse plus de 1 To d'utilisation mensuelle de données en « accès prioritaire ». Ce changement entrera en vigueur en décembre, afin de réduire l'encombrement du réseau. Les utilisateurs résidentiels de Starlink devront payer 0,25 dollar pour chaque Go supplémentaire utilisé.SpaceX l'a révélé le 4 novembre en publiant ce qu’elle a appelé : Politique d'utilisation équitable. Le document indique que les abonnés à l’offre résidentiels de Starlink aux États-Unis recevront 1 To d' « accès préférentiel » par mois. La société a également mis en ligne la même politique d'utilisation au Canada. « Starlink est une ressource limitée qui continuera à croître au fur et à mesure que nous lancerons des satellites supplémentaires. Pour servir le plus grand nombre de personnes grâce à notre internet à haut débit, nous devons gérer le réseau pour équilibrer l'offre Starlink avec la demande des utilisateurs », déclare Starlink.L'utilisation de fusées Starship pour livrer les satellites Gen2 permettra à SpaceX d'envoyer plus de satellites en orbite terrestre basse (LEO) à la fois, de les lancer plus souvent et de livrer plus de masse à chaque lancement. Cela ouvrirait la porte aux fusées Starlink pour accueillir des charges utiles supplémentaires aux côtés des satellites Starlink Gen2, a déclaré SpaceX.« Ce système Gen2 a été conçu pour compléter la constellation de première génération que SpaceX déploie actuellement », a déclaré SpaceX dans le dépôt, qui demande l'approbation de la FCC. « Alors que la constellation originale fournit une capacité sans précédent pour un système de satellites, la demande pour plus de haut débit continue de croître sans relâche et le besoin de connectivité des utilisateurs n'a jamais été aussi important. »SpaceX propose plusieurs configurations pour Gen2, dont une avec neuf altitudes LEO allant de 340 à 614 kilomètres. Selon une proposition précédente, Starlink aurait lancé ses satellites à huit altitudes, allant de 328 à 614 kilomètres, note CNBC. Le plan révisé de SpaceX vise également à presque doubler le nombre de satellites déployés en orbite héliosynchrone, ce qui lui permettra d'améliorer le service dans les régions polaires comme l'Alaska.SpaceX a déjà lancé environ 1 740 satellites Starlink de première génération qui desservent plus de 90 000 utilisateurs. SpaceX envisage une constellation de près de 30 000 satellites avec la Gen2, en soutenant que l'utilisation d'inclinaisons multiples répartirait plus uniformément la capacité en fonction de la latitude, « assurant ainsi une couverture mondiale meilleure et plus cohérente. »Le 1er décembre, la Commission fédérale des communications (FCC) a autorisé SpaceX à déployer 7 500 satellites Gen2. Il ne s'agissait toutefois que d'une approbation partielle, car SpaceX a demandé à la FCC l'autorisation d'envoyer près de 30 000 de ces satellites en orbite terrestre basse.Outre leur capacité à gérer un trafic plus important, les satellites Gen2 peuvent transmettre le service directement aux smartphones, a déclaré Elon Musk, par ailleurs fondateur de SpaceX.Le service Internet par satellite de SpaceX, Starlink, sera bientôt disponible sur certains avions avec le lancement officiel de Starlink Aviation l'année prochaine, a annoncé la société. Elle affirme que le service offrira des vitesses Internet allant jusqu'à 350 Mbps à chaque avion équipé de son Aero Terminal. Selon l'entreprise « Avec une latence d’à peine 20 ms, les passagers peuvent s’engager dans des activités qui n’étaient jusqu’ici pas fonctionnelles en vol, notamment les appels vidéo, les jeux en ligne, les réseaux privés virtuels et d’autres activités nécessitant un débit élevé ». Le 18 octobre, SpaceX a présenté son service « Starlink Aviation » pour « l'Internet en vol à haut débit et à faible latence avec une connectivité à travers le monde ». Le matériel nécessaire pour accéder à la constellation de satellites Starlink est une nouvelle antenne à réseau phasé conçue spécifiquement pour les avions appelés « Aero Terminal ». Il ressemble à un panneau carré plat qui est installé à l'extérieur des avions, comme illustré ci-dessous. « L'Aero Terminal à profil bas de Starlink est doté d'une antenne réseau à commande de phase pilotée électroniquement, qui permet de nouveaux niveaux de fiabilité, de redondance et de performances », explique la société.Quel est votre avis sur le sujet ?