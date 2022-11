Envoyé par Starlink Envoyé par Neutralité du trafic : nous traitons le trafic Internet de manière égale, sans discrimination basée sur le contenu, l'expéditeur, l'application ou le service. Les pratiques de gestion du réseau sont déployées en fonction des exigences techniques pour des catégories spécifiques de trafic. Ces pratiques sont appliquées de manière « agnostique », c'est-à-dire que le traitement du trafic est indépendant du contenu des données.



Intégrité du réseau : nous nous réservons le droit de prendre des mesures supplémentaires de gestion du réseau si nécessaire pour respecter les lois applicables, préserver l'intégrité et la sécurité du réseau, y compris, mais sans s'y limiter, l'analyse des modèles de trafic pour optimiser les Services et empêcher la distribution de virus ou d'autres codes malveillants, et empêcher ou atténuer la congestion du réseau sur les Services, y compris la réduction des vitesses pour certains ou tous les utilisateurs.



Distribution des données en fonction du plan de service : nous cherchons à distribuer les données parmi nos utilisateurs de manière juste et équitable en mettant en œuvre des politiques de gestion du réseau lorsque la demande de ressources réseau dépasse effectivement l'offre, et en permettant aux utilisateurs de choisir parmi des plans de service à différents niveaux de prix en fonction de la quantité de service prioritaire qui convient à leurs besoins.

SpaceX l'a révélé le 4 novembre en publiant ce qu’elle a appelé :. Le document indique que les abonnés à l’offre résidentiels de Starlink aux États-Unis recevront 1 To d' « accès préférentiel » par mois. La société a également mis en ligne la même politique d'utilisation au Canada. « Starlink est une ressource limitée qui continuera à croître au fur et à mesure que nous lancerons des satellites supplémentaires. Pour servir le plus grand nombre de personnes grâce à notre internet à haut débit, nous devons gérer le réseau pour équilibrer l'offre Starlink avec la demande des utilisateurs », déclare Starlink.Les tests de vitesse montrent que Starlink devient beaucoup plus lent à mesure que les utilisateurs s'en servent , les vitesses médianes de téléchargement ont chuté de 90,6 Mbps à 62,5 Mbps entre le premier et le deuxième trimestre de 2022, selon les tests de vitesse d'Ookla. « Nous avons vu le lancement de Starlink dans de nouveaux endroits à travers le monde, et bien que certaines vitesses aient montré des signes de ralentissement par rapport à leurs lancements initiaux, le partenariat récemment annoncé entre T-Mobile et Starlink pourrait étendre les avantages des connexions par satellite au marché mobile », déclare Ookla.Les vitesses de téléchargement médianes de Starlink ont chuté de 9,3 Mbps à 7,2 Mbps dans le même laps de temps. La latence médiane s'est également légèrement détériorée pour les clients de Starlink, passant de 43 ms à 48 ms. Les derniers chiffres figurent dans le rapport d'Ooka sur les vitesses Starlink dans le monde pour le deuxième trimestre 2022, publié le 20 septembre. « Les vitesses Starlink ont diminué dans tous les pays que nous avons étudiés au cours de l'année écoulée, car de plus en plus d'utilisateurs s'inscrivent au service », indique le rapport d'Ookla.Les rapports d'Ookla, basés sur des tests de vitesse effectués par les utilisateurs, ont été cités par la Federal Communications Commission le mois dernier lorsqu'elle a rejeté la demande de Starlink de recevoir 885,51 millions de dollars de fonds pour le haut débit qui avaient été provisoirement accordés pendant le mandat du président Ajit Pai. La FCC a déclaré qu'elle doutait que Starlink puisse fournir les vitesses requises par la subvention, à savoir 100 Mbps en aval et 20 Mbps en amont.« Nous observons que les données Ookla rapportées au 31 juillet 2022 indiquent que les vitesses de Starlink ont diminué entre le dernier trimestre de 2021 et le deuxième trimestre de 2022, y compris les vitesses de téléchargement en amont qui tombent bien en dessous de 20Mbps », avait alors déclaré la FCC. Ookla, une société privée, exploite un service de test de vitesse largement utilisé et se vante que ses données sont souvent utilisées par les organismes gouvernementaux et réglementaires.Pour la partie opérationnelle, Starlink prévoit d’attribuer une certaine quantité de données pour « l'accès prioritaire » chaque mois. Les données de l'accès prioritaire ont priorité sur les données de l'accès de base dans le réseau Starlink. Après avoir épuisé son Accès Prioritaire, l’utilisateur continuera à avoir une quantité illimitée d'Accès de Base pour le reste de votre cycle de facturation.Pour les plans de service résidentiels, l’utilisation de données ne sera prise en compte dans les limites de données de l'accès prioritaire que de 7h à 23h ("Heures de pointe"). L’utilisation entre 23 heures et 7 heures ne sera pas prise en compte dans les limites de données de l'accès prioritaire. En cas de congestion du réseau, les utilisateurs de l'accès de base peuvent connaître des vitesses plus lentes et des performances réduites par rapport à l'accès prioritaire, ce qui peut entraîner la dégradation ou l'indisponibilité de certains services ou applications tiers.Les applications gourmandes en bande passante, telles que les vidéos en streaming, sont les plus susceptibles d'être affectées. Il est important de noter que dans les zones non encombrées ou aux heures de faible utilisation, les utilisateurs ne devraient pas remarquer de différence de performance entre l'accès prioritaire et l'accès de base lors d'une utilisation normale.Les clients résidentiels commenceront désormais chaque cycle de facturation mensuel avec une allocation de données d' « accès prioritaire » qui suit ce qui est utilisé de 7 heures du matin à 23 heures le soir. Si l’utilisateur dépasse ce plafond de 1 To, ce qui, selon Starlink, est le cas de moins de 10 % des utilisateurs, il sera transféré vers l' « accès de base », ou vers des données non prioritaires en cas de forte congestion du réseau, pour le reste de son cycle de facturation.Motivation : équilibrer l'offre et la demande.Source : Starlink Quel est votre avis sur le sujet ?L'initiative de Starlink de fixer un plafond pour l’utilisation des données haut débit à 1 To par mois est-elle une bonne ou une mauvaise idée, selon vous ?