Une nouvelle étude commandée par World Wide Technology (WWT) examine les catégories de technologies 5G qui attirent les investisseurs en capital-risque et les investisseurs aux États-Unis et au Royaume-Uni. L'informatique en cloud arrive en tête, identifiée comme la principale catégorie d'investissement par 72 % des personnes interrogées.La mobilité intelligente vient ensuite, avec 70 % des réponses, tandis que 56 % des réponses concernent les médias et les divertissements, 44 % les jeux et 42 % l'AR/VR. Les autres secteurs qui suscitent l'intérêt des investisseurs sont la chaîne d'approvisionnement (33 %) et les soins de santé (24 %).Les applications transformatrices dépendent de l'informatique en cloud pour exister en premier lieu - ce qui rend ce secteur attrayant du point de vue des investisseurs. Selon l'un des investisseurs interrogés, "."L'étude révèle également que les investisseurs sont optimistes quant à la technologie 5G et aux rendements qu'elle apportera. La 5G suscite un grand enthousiasme parmi les personnes interrogées, 92 % d'entre elles ayant déjà investi, ou prévoyant d'investir, dans des entreprises dépendant de la technologie 5G.Ils sont également convaincus que ces investissements seront rentables, puisque 76 % d'entre eux prévoient un rendement supérieur à la moyenne sur leurs investissements dans la 5G au cours des six à dix prochaines années.Source : World Wide Technology Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Quel est votre avis sur la 5G ? investiriez-vous personnellement dans cette technologie ?