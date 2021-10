Selon Cisco, les générations précédentes de la technologie cellulaire (comme la 4G LTE) s'attachaient à garantir la connectivité, la 5G fait passer la connectivité au niveau supérieur en offrant des expériences connectées du cloud aux clients. Les réseaux 5G sont virtualisés et axés sur les logiciels, et ils exploitent les technologies du cloud. Cependant, les recherches effectuées par OpenSignal suggèrent que les entreprises de téléphonie mobile font de la publicité pour le service 5G à haut débit pour annoncer une couverture étendue, mais la technologie sans fil de dernière génération n'est en fait disponible que moins d'un tiers du temps dans les États les mieux desservis.La technologie 5G ambitionne d’améliorer la connectivité dans les zones rurales mal desservies et dans les villes où la demande peut dépasser la capacité actuelle avec la technologie 4G. Les nouveaux réseaux 5G auront également une architecture dense à accès distribué et rapprocheront le traitement des données de la périphérie et des utilisateurs pour permettre un traitement plus rapide des données.Le service 5G est déjà disponible dans certaines zones de différents pays. Ces services 5G de première génération sont appelés 5G non-standalone (5G NSA). Cette technologie est une radio 5G qui s'appuie sur l'infrastructure de réseau 4G LTE existante. La 5G NSA sera plus rapide que la 4G LTE. Mais la technologie 5G à haut débit et à faible latence sur laquelle l'industrie s'est concentrée est la 5G standalone (5G SA). L’arrivée de la 5G en France inquiète. La couverture 5G des principales zones urbaines et des axes de transport est prévue à l'horizon 2025. Depuis fin 2018, des opérateurs mobiles effectuent des expérimentations dans plusieurs villes afin de tester le fonctionnement des nouvelles infrastructures ; certains de ces essais sont déjà terminés.Les technologies du domaine des télécommunications, qui se sont largement développées depuis les dernières décennies, constituent la principale source d’exposition aux radiofréquences de la population générale ou en milieu de travail via des émetteurs fixes (antennes radio, télé, stations de base de téléphonie mobile, bornes Wi-Fi…) ou via des équipements mobiles (téléphones mobiles, tablettes...) associés à des évolutions des comportements des utilisateurs. De nombreux efforts de recherche ont été effectués pour caractériser l’exposition des populations aux technologies sans fil et étudier les éventuels effets associés.L’ANSES a mené des travaux sur les effets des expositions à des fréquences supérieures à 20 GHz dans le cadre de deux expertises. La première portait sur l’exposition au scanner corporel à ondes millimétriques ProVision 100 utilisé dans les aéroports et émettant dans la bande de fréquence 24 – 30 GHz (Afsset 2010). La seconde portait sur l’exposition au scanner corporel à ondes millimétriques Eqo utilisé également dans les aéroports et qui repose sur l’utilisation de fréquences autour de 24 GHz (Anses 2012).La profondeur de pénétration des ondes dans les tissus humains dépend des propriétés diélectriques de ces derniers, à savoir leur conductivité et leur permittivité relative, qui toutes deux varient en fonction de la fréquence des rayonnements impliqués. La profondeur de pénétration est plus importante dans les tissus ayant une faible teneur en eau tels que la graisse et l’os que dans ceux ayant une forte teneur en eau tels que le muscle ou la peau (Health Protection Agency 2012). Par ailleurs, les propriétés diélectriques varient en fonction de la fréquence des champs électromagnétiques auxquels les tissus sont exposés : la permittivité relative diminue lorsque la fréquence augmente, tandis que la conductivité augmente.Rappelons que la conductivité d’un tissu biologique correspond à son aptitude à laisser les charges électriques se déplacer sous l’action d’un champ électrique. Elle est variable en fonction de la fréquence du champ. La permittivité d’un tissu biologique est une propriété physique qui décrit sa réponse à un champ électrique appliqué. D’une manière générale, la permittivité n’est pas une constante : elle varie suivant la fréquence du champ appliqué, la teneur en eau du tissu, sa température, et d’autres paramètres.En mars de cette année, le tribunal correctionnel de Valence a condamné un résident de Pierrelatte, dans la Drôme, à trois ans de prison, dont un an ferme pour avoir incendié deux installations téléphoniques d'Orange en janvier et février dernier. Le père de famille qui habitait avec son fils de 6 ans a été reconnu coupable de l'incendie, à Pierrelatte, d'une antenne-relais le 28 janvier et d'une chambre de télécommunications, le 28 février. Le montant des dégâts avait été estimé à 442 000 euros et Orange avait exigé du coupable une indemnité.Avec l’arrivée de la 5G, des actes de dégradation fleurissent un peu partout sur le territoire, portés par des craintes au sujet de la santé ou des théories conspirationnistes. Le réseau mobile 5G a été mis en service dans certains pays du monde et suscite des interrogations quant aux risques que cette nouvelle technologie présente pour la santé. L'homme en question résiderait dans un hangar aménagé situé à moins d'un kilomètre de ces deux installations téléphoniques. Il aurait été dénoncé à la gendarmerie par une connaissance, le jour même du second incendie, le 28 février dernier.Durant la même période, la France insoumise a fait une demande de moratoire au déploiement de la 5G , afin de stopper les projets en cours et d'engager une concertation avec la population. En septembre 2020, une pétition adressée au Premier ministre Jean Castex par une soixantaine d'élus parmi lesquels Jean-Luc Mélenchon (député des Bouches-du-Rhône (FI)), Manon Aubry (députée européenne (FI)) ou Michèle Rubirola (maire de Marseille) qui ont exhorté le gouvernement à décider d'un moratoire sur le déploiement de la 5G. Ils demandent à ce que se tienne un « débat démocratique décentralisé » :« Le gouvernement a identifié la 5G comme un enjeu stratégique pour la France dans sa feuille de route et a décidé que les fréquences seraient attribuées aux opérateurs téléphoniques dès septembre 2020. Cette décision intervient sans étude d'impact climatique et environnemental ni aucune consultation publique préalable. Pourtant, l'utilité réelle de la 5G est loin d'être aussi évidente que ne le prétendent les opérateurs de téléphonie mobile ou le Gouvernement. Les chiffres contrastent fortement avec ce que les opérateurs promettent sur la 5G dans leurs publicités, montrant à quel point ils misent sur la 5G comme argument de vente sur le marché très disputé du service cellulaire.Source : OpenSignal 