La 5G n’est pas une technologie spécifique en soi, mais plutôt un ensemble de technologies et de normes qui interagissent pour répondre aux besoins des utilisateurs en termes de connectivité. La technologie 5G devrait permettre aux utilisateurs d’appareils connectés de bénéficier d’un réseau plus performant en leur procurant une meilleure bande passante pour réduire les temps de latence, des vitesses de connexion accrues comparées à la 4G et le support de contextes multipériphériques de faible puissance requis pour l’essor de l’Internet des objets.En France, les enchères sur les futures fréquences mobiles 5G devraient être repoussées d’au moins trois mois, jusqu’en mars 2020, car le ministère des Finances et l’autorité de régulation du secteur - l’Arcep - ne se sont pas encore entendus sur le prix ainsi que de la taille du spectre de fréquences à attribuer au sein de l’Hexagone, a rapporté Reuters qui cite des sources proches du dossier. Les fréquences radio qui devraient être priorisées pour l’utilisation globale de la 5G dans l’Hexagone devraient se situer dans la bande des 3,4-3,8 GHz.« Tout n’a pas encore complètement convergé entre l’Arcep et le gouvernement », a confié l’une des sources, ajoutant : « ça ne devrait plus tarder, mais c’est quand on entre dans les derniers détails de la procédure que les difficultés apparaissent ».Ces discussions sur la 5G ont retardé d’au moins trois mois la procédure juridique qui doit permettre à terme le déploiement de cette technologie. Cette procédure devrait se dérouler en deux étapes : une première série de blocs serait d’abord cédée à un prix fixe, tandis qu’une seconde série serait mise aux enchères à un prix plancher de « près de 1,5 milliard d’euros ». Signalons au passage que la 5G est déjà disponible dans neuf pays de la zone euro, dont l’Espagne, la Grande-Bretagne, l’Irlande, l’Allemagne et l’Italie, ce qui fait de la France l’un des derniers grands pays du continent à adopter cette nouvelle technologie.Les marchés s’inquiètent du coût potentiellement élevé de ces fréquences en France, sachant qu’on a déjà assisté à une flambée des prix, lors des enchères 5G en Italie et en Allemagne (jusqu’à 6,5 milliards d’euros) et au moment où les opérateurs français (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) doivent mettre les bouchées doubles pour terminer le déploiement de la 4G et de la fibre dans le pays. La dernière adjudication de fréquences avait permis à l’État en 2015 de lever 2,8 milliards d’euros.Source : ReutersQu’en pensez-vous ?