Rosi Gladwell, une Britannique de 70 ans, a récemment fait parler d’elle pour s’être diagnostiqué un syndrome HSE (pour hypersensibilité aux rayonnements électromagnétiques) qui l’oblige à s’isoler régulièrement du monde connecté et à dormir assez souvent dans un sac de couchage spécialement conçu pour bloquer les radiations auxquelles elle serait allergique. Se plaignant de maux de tête et se sentant mal à son domicile, elle a noté qu’elle se sentait mieux lorsqu’elle coupait le Wi-Fi et éteignait les dispositifs sans fil.Depuis, Rosi Gladwell consacre une petite fortune aux accessoires en tous genres qui pourraient la protéger contre les champs et les ondes électromagnétiques, parce qu’elle estime être allergique à ces signaux, notamment ceux générés par le Wi-Fi. Aujourd’hui, elle sensibilise son entourage sur les questions de santé liées au HSE et aurait même convaincu le maire d’un village espagnol d’étudier les moyens de limiter l’accès Wi-Fi aux résidents pour leur propre bien.Étonnamment, la plus grande crainte de cette sexagénaire n’est pas un bogue majeur sur Windows 10, d’être victime d’un piratage informatique, d’être déconnectée des réseaux sociaux ou de perdre son smartphone. Non, ce que Rosi Gladwell semble redouter par-dessus tout, c’est l’avènement de la 5G : elle craint que l’introduction de cette technologie ne la tue.Pourtant, il n’existe jusqu’à présent aucune preuve scientifique permettant d’affirmer avec certitude l’existence de « l’hypersensibilité électromagnétique », de la même manière qu’il n’existe aucune explication biologique illustrant la façon dont les rayonnements non ionisants pourraient avoir des effets néfastes sur la santé. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle ce mal « l’intolérance environnementale idiopathique attribuée aux champs électromagnétiques » ou IEI-CEM.En général, les personnes qui déclarent souffrir de HSE affirment réagir à des intensités inférieures aux seuils au-delà desquels sont censés se manifester les effets thermiques connus des champs électromagnétiques sur le corps. Mais bien que les symptômes soient reconnus comme réels, de nombreuses études cliniques réalisées en double aveugle ont montré que « les sujets supposés malades » étaient incapables de distinguer une exposition aux champs électromagnétiques réels d’une exposition simulée. Ces études suggèrent que l’effet nocebo joue un rôle non négligeable, sans écarter d’autres hypothèses. L’OMS estime à ce propos que ces symptômes peuvent être dus à des maladies psychiatriques préexistantes « ainsi qu’à des réactions de stress résultant de la crainte inspirée par les éventuels effets sur la santé des CEM, plutôt que de l’exposition aux CEM elle-même ».Une étude réalisée en 2017 suggère en parallèle que les reportages à sensation de certains médias et certaines recherches, comme celle ayant établi la responsabilité des rayonnements des téléphones cellulaires sur l’apparition tumeurs chez les rats, amplifieraient l’idée que la sensibilité aux CEM est réelle, en augmentant l’attention centrée sur les symptômes. Malgré tout, certains chercheurs ont laissé entendre que les rayonnements non ionisants pourraient affecter les fonctions cellulaires sans endommager les cellules, mais rien ne prouve que cela soit le cas.Source : Twitter Qu’en pensez-vous ?